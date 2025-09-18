Ať už přímá demokracie, nebo referenda. Chceme debatu o pilířích státu, říká lídr Švýcarské demokracie
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Sedmnáctým hostem byl Tomáš Raždík, předseda hnutí Švýcarská demokracie a lídr tohoto uskupení v Moravskoslezském kraji.
Pane Raždíku, můžete na úvod shrnout maximálně tři priority, se kterými jdete do voleb?
My jsme kandidovali už v minulém volebním období a priorita je pro nás jedna, která obsahuje desítky různých věcí, a tou je přijetí nové Ústavy pro Českou republiku, ve které budou uvedeny základní podmínky, jak má stát fungovat – sociální cíle, cíle zemědělské politiky, energetická politika, obranná politika, politická účast lidu, čili referenda, všechno to Švýcaři mají v jednom dokumentu, v jedné ústavě.
Poslechněte si předvolební rozhovor s Tomášem Raždíkem, předsedou hnutí Švýcarská demokracie.
Rozdíl mezi námi a Švýcarskem je v tom, že ve Švýcarsku ústavu schvaluje a mění pouze lid, zatímco u nás si Ústavu politici sami napsali a schválili. Je to úplně jiný systém, úplně jiné rozdělení moci, a z toho vyplývají různé problémy, které se na nás neustále valí.
Jak byste si představovali proces změny Ústavy? Protože podle dnešních pravidel je možné tenhle zákon měnit pouze ústavním zákonem, který musí být schválen třípětinovou většinou všech poslanců a třípětinovou většinou přítomných senátorů.
Na začátku toho musí stát Ústava, čili nová pravidla. To, co se děje teď, jsou souvislosti, které vyplývají z toho, co se odehrálo v předchozích volebních obdobích – nenastavili jsme si pravidla, takže tahle země nefunguje tak, jak by měla.
Naším cílem je vůbec otevřít tuhle diskuzi, protože to nejsou nějaké drobnosti týkající se energetiky nebo sociální politiky, bydlení, to je všechno dohromady, co se nabaluje. Takže my chceme otevřít téma diskuze o celé nové Ústavě České republiky.
Chceme, aby proběhla dvouletá diskuze a aby se jí účastnila veřejnost, odborná veřejnost, aby se prodiskutovalo, jaké jsou základní pilíře státu, ať se to týká přímé demokracie, referend, uspořádání parlamentu. I Švýcaři to mají jinak, mají dvoukomorový parlament, ale není možné, aby Sněmovna přehlasovala Senát, jako je to u nás.
Co by se dělo po těch dvou letech, jak by se diskuze přetavila v ucelený návrh? Kdo by to udělal a jak to potom schválit v referendu, když nemáme ani zákon o obecném referendu?
Švýcaři kompletně revidovali ústavu v roce 1999. Řekněme od 60. let, 40 let, se vedla diskuze. Byl na tom zájem, protože politici ve Švýcarsku chápali, že je to třeba.
Připravili nové znění ústavy, které dostal každý volič domů, a k tomu každému z nich přišla i volební brožurka, ve které bylo vysvětleno, co a proč se mění.
Mně jde o to, jak by se to udělalo technicky. Říkáte, že to ve Švýcarsku trvalo 40 let, tak, jak by to bylo v Česku? Schvalovalo by se to dále, když už by byl nějaký návrh v referendu? A zajímalo by mě, jaká pravidla byste pro referendum nastavili, protože, referendum je v rámci vašeho programu taková ústřední věc, díky které bude možné schvalovat všechny další kroky.
Po dvouleté diskuzi by Parlament připravil návrh Ústavy, ten by každý volič dostal v brožurce domů, včetně brožurky, kde by bylo vysvětleno, proč a jak se co bude měnit.
Pak by došlo k veřejnému hlasování, které by asi fungovalo prostou většinou – kdo by přišel, tak by hlasoval, a nadpoloviční většina by referendum schválila. Pokud by byl nějaký kontroverzní článek týkající se nějakých práv, tak by mohli voliči třeba hlasovat po článcích. Čili vyrovnaný rozpočet by asi všichni schválili, ale nějaká jiná práva nebo omezení práv by třeba neschválili.
100 tisíc podpisů
Nadpoloviční většina by byla základní podmínka takového referenda. Mělo by ještě nějaké další podmínky, například účast?
Nadpoloviční většina těch, kteří by přišli, by teoreticky měla stačit. Mohli bychom si dát přísnější podmínku, že musí přijít absolutní většina voličů, čili z 8,3 milionu voličů musí přijít třeba 4,15 milionu. Mohla by být i taková podmínka, ale ve Švýcarsku to tak v zásadě nefunguje.
Švýcaři mají nastavený systém tak, že kdokoliv z lidu může navrhnout změnu ústavy. Říkají tomu lidová iniciativa. Založí výbor, sbírají podpisy a když nasbírají 100 000 podpisů, tak jde návrh do referenda. Návrh změny se předloží voličům, oni to odhlasují a není tam žádné kvorum, kolik jich musí přijít. Kdo přijde, přijde.
Ale mají jednu podmínku. Protože jsou federací malých států, tak mají dvojí většinu – musí to odhlasovat jak nadpoloviční většina voličů, kteří přišli v rámci celého Švýcarska, tak nadpoloviční většina kantonů, čili musí to odhlasovat minimálně 14 kantonů.
Ve Švýcarsku je to skutečně zažitý, léty prověřený nástroj, ale třeba v Evropě máme z relativně nedávné doby příklad referenda o brexitu. Jaké poučení podle vás přináší? Nevyplývají z toho určitá rizika, kdyby se přeneslo tímhle způsobem do České republiky?
Co se týká brexitu, samozřejmě jsou skupiny, které mají určité finanční zájmy, politické zájmy a tak dále. Čili brexit byl viditelně pod tlakem vnějších zájmů. Švýcaři dělají naopak referend tolik, že tam nejde prosadit nějaký svůj záměr, protože oni mají v podstatě každého čtvrt roku nějaké referendum.
Základ by byl objektivní informování, čili aby existovaly dvě strany, které nabídnou jak argumenty pro, tak argumenty proti. Tady bych připomněl naše referendum o vstupu do Evropské unie, které bylo zásadním způsobem zmanipulováno. Stát vzal ze státní kasy 200 milionů korun a ty rozdělil organizacím, které prosazovaly vstup do EU.
Já se velice omlouvám, ale když říkáte, že to zmanipuloval stát, tak přece vstup do Unie byl dlouhodobou prioritou politické reprezentace. A co je na tom špatného, když se vláda snažila před referendem občany informovat o tom, co členství obnáší?
Informovali o tom, co jsou výhody, jak jsem říkal, oni vzali 200 milionů a rozdali je organizacím, které prosazovaly vstup. Ti, kdo byli proti vstupu, nedostali nic. Takže tady vznikla zásadní nerovnováha.
To byla informační kampaň co nás čeká, pokud vstupujeme do Evropské unie, tak to nemusí být přesvědčování. Ale ještě mám jeden údaj. Podle průzkumu z té doby byla ochota občanů se zúčastnit referenda a množství příznivců prakticky stejná před začátkem kampaně jako na jejím konci, takže to pravděpodobně nemělo vliv. Češi by se stejně ke vstupu rozhodli.
Švýcaři také hlasovali o tom, že přistoupí k EU. Tenkrát to ještě nebyla EU, byl to Evropský hospodářský prostor, a já tady mám tu brožurku.
Zase, ve Švýcarsku to neproběhlo tak, že vláda peníze rozdělí nějakým organizacím a ve veřejném prostoru se to mele. Každý dostal brožurku, mohl si ji v klidu přečíst a v ní, věřte tomu nebo ne, byly argumenty pro a proti vstupu.
I když u nás většina Parlamentu byla pro a švýcarská vláda byla pro přistoupení k Evropskému hospodářskému prostoru, tak se zachovali demokraticky, každý volič dostal brožurku, kde byly argumenty, a Švýcaři, i když většina Parlamentu byla pro, si přečetli brožurku, kde byly argumenty proti, a řekli, že nepřistoupí.
Takže to je zásadní rozdíl, a to je to, jakým způsobem bylo zmanipulováno české referendum. Nedostali jsme brožurku a nedostali jsme argumenty proti vstupu.
Nezávislost a obrana
Na východě Evropy momentálně probíhá největší válka od druhé světové války. Jaký máte postoj k pomoci Ukrajině napadené Ruskem?
My prosazujeme neutralitu, čili v rámci zachování a podpory demokracie ve světě bychom poslali pomoc Ukrajině, ale ne vojenskou. Co se týká samotného napadení a konfliktu, tak tam je jádrem odmítnutí práva na sebeurčení.
Měli jsme situaci v Evropě, v roce 1991 vyhlásilo Kosovo nezávislost na Jugoslávii. Bylo to v rozporu s její ústavou a nechtěla to povolit. Osm let se tam bojovalo a rozhodli jsme se to řešit my jako NATO. Tři týdny poté, co jsme tam vstoupili, jsme bombardovali Jugoslávii.
Má, nebo nemá Ukrajina právo na sebeurčení?
Samozřejmě že má. Jde o to, že východní Ukrajina vyhlásila nezávislost. Ukrajina jako celek nefungovala, čili světové společenství mělo říct „Ano, uznáváme východní Ukrajinu, čtyři miliony lidí, jako samostatný stát“, a nemusely být násilnosti.
Když bychom se stali neutrální zemí, nemuseli bychom vydávat na armádu víc než doposud?
Já připomínám, že Švýcaři jsou neutrální a na obranu dávají 0,8 procenta hrubého domácího produktu. My vydáváme asi 1,5 a hlásíme se ke dvěma.
Letošní rok mělo Švýcarsko výdaje na obranu 7,5 miliardy švýcarských franků, což je skoro 200 miliard korun. Česko vydá asi 154 miliard. Takže bychom museli vydat víc.
No, Švýcarsko je bohaté, takže jejich HDP je samozřejmě úplně někde jinde.
Kdybychom se chtěli bránit, tak bychom také potřebovali vydat tyto peníze.
Otázka je, čemu my se chceme bránit. Napadeni jsme nebyli a je nepravděpodobné, že bychom byli, protože nejsme v hledáčku nikoho.
Švýcarsko také nebylo napadeno. Čili museli bychom platit víc a museli bychom mít třeba povinnou vojenskou službu?
Jsou země, které nemají vůbec armádu. Tuším, že Kostarika zrušila armádu v roce 1947 a Střední Amerika není úplně bezpečná část světa.
Je to o nás, jak si nastavíme priority a obranný model. Jen připomínám, že ve Švýcarsku každý muž projde výcvikem, donedávna dostal zbraň a byl připravený bránit Švýcarsko, takže Švýcaři mají k dispozici milion mužů.
Má tedy být povinná vojenská služba a větší prostředky, jak jsem se ptal?
To odhlasují lidé v referendu při přijetí Ústavy. My nemáme ani v Ústavě napsáno, jestli máme armádu. Švýcaři mají jasně napsáno, že Švýcarsko má armádu, je organizována jako domobrana, slouží k ochraně vnitřní a vnitřní bezpečnosti, takže v tomhle jednom článku Ústavy, který se bude týkat obrany, voliči rozhodnou o všem – jestli chtějí obranný model po vzoru Švýcarska, kolik chtějí, to si můžeme nastavit.
Abychom přešli o kousek dál, Švýcarsko není členem Evropské unie. Byli byste pro odchod ze sedmadvacítky?
Švýcarská vláda sama udělala studii, kde zkoumala, co je pro ně nejvýhodnější. Došli k tomu, že bilaterální smlouvy nabízí tu nejlepší variantu – pružnost, dobré vztahy, obchod a zároveň nepřijímání příliš mnoha regulací.
Takže Švýcarům, kteří udělali tu práci a prověřili všechny možnosti, vyšla jako nejlepší spolupráce bilaterální smlouvy.
A v případě České republiky?
My jsme také pro bilaterální smlouvy. Švýcaři platí nějaké malé peníze, v přepočtu asi tři miliardy korun, 130 milionů franků ročně za to, že můžou mít volný obchod s Evropskou unií. Netýká se jich takové množství regulací, mají volný pohyb osob. Jsou i jiné cesty.
Nemuseli bychom se do jisté míry přizpůsobovat alespoň částečně těm pravidlům, aniž bychom o nich mohli rozhodovat?
Vždycky máte nějaká pravidla. EU je velký trh a budou to využívat jako páku proti těm malým. Teď to dělá USA proti zbytku světa, EU dělá to samé proti Švýcarsku.
Švýcaři se v tom snažila lavírovat, ale lavírují tím způsobem, že jim to vychází. Hospodářský růst je tam v podstatě trvalý, přitom snižují státní dluh.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.