Preferenční hlasy ženám mírně pomohly, a to v celkem šesti případech. Například sociální demokratka Alena Gajdůšková přeskočila Antonína Seďu, občanská demokratka Miroslava Němcová kolegu Jana Tecla.

Důvodem je zejména horší pozice na kandidátkách. Šanci na zvolení měly ženy nižší než muži – proto mezi mužskými kandidáty proměnilo kandidaturu na mandát 2,9 procenta, u žen to byla jen 2,1 procenta.

Podobně obtížně se do Poslanecké sněmovny dostávají mladí poslanci. Pouze pět procent poslanců bude mít méně než třicet let; na kandidátkách sice jsou, ale obvykle na nevolitelných místech. Pouze 1,08 procenta z nich získalo mandát. Mezi nimi zabodoval 21letý Dominik Feri z TOP 09, který se do sněmovny dostal z posledního místa kandidátky. S patnácti tisíci preferenčních hlasů se dostal mezi nejkroužkovanější politiky.