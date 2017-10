Velmi neobvyklá skladba. Poslechněte si zhudebněné výsledky voleb 2017

Jak zní výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, když procenta převedeme na noty? Zkusili jsme to. Získaná procenta jednotlivých stran v Česku a jeho krajích jsme automaticky přetavili v tóny: čím vyšší volební zisk, tím vyšší tón, a naopak. Poslechněte si, co z toho vzešlo.

