Víte, koho volíte? SPD a Piráti mají jasnou převahu, kandidátka Stačilo! je ale ‚jen‘ z půlky komunistická
Druhý díl Volebního deníku Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz se věnuje politickým dohodám, které umožnily společné kandidátky menších stran s většími, ale i jednotlivým politickým přeběhlíkům. Do poslední chvíle bylo otázkou, v jakém poměru straníků budou poskládány kandidátky hnutí SPD, Stačilo! anebo Pirátů se Zelenými. A to ještě s celkovým pořadím zřejmě zamíchají samotní voliči, kteří jsou ochotni své preferované kandidáty kroužkovat.
Málokterý politický subjekt letos ve sněmovních volbách nakonec kandiduje bez straníků z jiných partají. Velkou otázkou byly konečné poměry u SPD, Pirátů a hlavně u Stačilo! Kompletní kandidátky najdete ZDE.
SPD nakonec z menších a ideově spřízněných stran Trikolora, PRO a Svobodní akvírovala vždy jen po dvou členech. Dalších sedm kandidátů za SPD jsou nestraníci, a to včetně Miroslava Ševčíka, který je lídrem jihomoravské kandidátky a před čtyřmi lety kandidoval za Trikoloru Svobodné Soukromníky (TSS).
Piráti mají na kandidátkách kromě 31 Zelených i jednoho člena strany Mourek. Z přeběhlíků zmiňme Jana Horu, který zkoušel štěstí ve sněmovních volbách 2010 za Věci veřejné a v roce 2013 za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Pirátem je od roku 2017.
Nejzamotanější situace panuje ve Stačilo! Členů tohoto hnutí kandiduje pouze 43, hlavní páteř kandidátek tvoří komunisté. Členů KSČM je ze všech kandidátů Stačilo! ale jen necelá polovina. Tolik diskutovaných členů SOCDEM, kteří se k formaci přidali na poslední chvíli, je celkem 37, dalších 24 jsou členocé ČSNS, dále devět Moravanů, jedna členka SD-SN a celkem 72 nestraníků. Jedním z nich je stále ještě poslanec SPD Jiří Kobza, který už neměl místo na kandidátce Okamurova hnutí, vzal tedy zavděk Stačilo!
Všechny tyto „nekoalice“ dopředu avizují, že chtějí mít po volbách ve Sněmovně jednotné poslanecké kluby. „Když se jako malá strana zapojíte do Stačilo! nebo kandidujete za SPD, tak jako malá strana ztrácíte kus své identity. Rizikovost těchto kryptokoalic je i v tom, že ty menší strany do budoucna ničí svoji rozlišitelnost pro voliče a tím i svoji vlastní perspektivu,“ podotýká politolog Lubomír Kopeček.
Jak vyplývá z průzkumu agentury NMS Market Research, pravidelně či občas kandidáty kroužkují dvě třetiny Čechů (19 procent pravidelně, 46 občas), naopak nikdy je nevyužívá 35 procent.
Další přeběhlíci
Letos kandiduje jediná volební koalice, která musí překonat 11 procent. Listiny koalice Spolu tvoří zhruba z poloviny nominanti ODS a po čtvrtině lidé z KDU-ČSL a TOP 09 a vyznačují se velkou personální stabilitou.
Spolu má ale na kontě zřejmě toho nejvýraznějšího přeběhlíka letošních voleb. Jako nestraník za ODS kandiduje v Praze za Spolu do Sněmovny bývalý pirátský poslanec a současný ministr zahraničí Jan Lipavský, který ve vládě loni zůstal i po odchodu Pirátů z koalice.
Kromě něj přetáhla koalice Spolu do svých řad například kandidáta, který byl dříve členem Svobodných a taky jedno bývalého člena Strany soukromníků.
Starostové letos stejně jako ve sněmovních volbách 2017 sází na samostatnou kandidaturu. Kromě partnerského hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) najdeme na jejich kandidátkách dva členy Karlovarské občanské alternativy (KOA), jednoho člena JsmePRO! a jednu Východočešku. Tou je lídryně tohoto hnutí Martina Berdychová, která byla v letech 2013–2017 jako nestranička poslankyní za ANO a mandát poté už neobhajovala.
Hnutí ANO má na svých kandidátkách pro letošní volby jediného přeběhlíka, který před čtyřmi lety kandidoval za jinou stranu do Sněmovny. Jde o bývalého poslance ČSSD Jiřího Zemánka, který už ale za ANO sedí tři roky v zastupitelstvu Šumperka a rok v olomouckém krajském zastupitelstvu.
Motoristé sobě o sobě sice mluví jako o „ODS revival“, bývalých občanských demokratů za ně kandidují ale jen jednotky. Nejznámější je pražský lídr a exposlanec Boris Šťastný. Motoristy podpořili Soukromníci, kteří jim na listiny dodali 12 kandidátů. Za Přísahu se uchází dva zástupci hnutí PES, jeden člen Změny 2020 a jeden z Hlasu samospráv.
Minulost sněmovních kandidátů
