Vítězové a poražení: hnutí ANO ovládlo všechny kraje, debakl utrpěla ČSSD a KSČM

Starostové a lidovci

Pětiprocentní hranici do sněmovny nakonec překonalo i hnutí Starostové a nezávislí, podle předvolebních průzkumů se přitom jejich preference pohybovaly kolem 2 až 3 procent. Mezi poslanci ale zástupci hnutí nebudou nováčci, v minulých sněmovních volbách v roce 2013 figurovali na kandidátce TOP 09. Po rozchodu s TOP 09 byla na spadnutí koaliční spolupráce s vládní KDU-ČSL, lidovci z ní ale nakonec kvůli nepříznivým preferencím vycouvali. Pokud by kandidovali jako dvojkoalice, ve volbách by nyní získali dohromady 10,93. Přes nutnou hranici by se tak přehoupli a skončili by s podobným výsledkem jako nyní třetí SPD, která si může připsat 22 mandátů. Co se týče poslaneckých křesel, obě formace si tak pohoršily: lidovci získali 10 křesel, STAN 6.