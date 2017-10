Režim dojezd. Sobotkova vláda přestane schvalovat zákony, bude řešit jen neodkladné záležitosti

Demisi současný kabinet podá den po skončení ustavující schůze nové Sněmovny na mimořádném jednání v souladu s Ústavou a ústavními zvyklostmi, uvedl Sobotka.

Premiér novinářům řekl, že v úvodu pondělního jednání, které bylo první po volebním víkendu, pogratuloval ministrům zvoleným do Sněmovny i stranám k dosaženým výsledkům. "Vláda se nyní bude soustředit jen na věci, které nesnesou odkladu," uvedl Sobotka. Nevyloučil to, že budou schválena nařízení, která nesnesou odkladu. Do nové Sněmovny však po pondělku už kabinet nebude posílat zákony, dodal.

Jako příklad nařízení, které by mohla vláda ještě do Sněmovny poslat, jmenoval Sobotka dnes přerušený bod, ve kterém ministerstvo financí navrhuje výjimky v elektronické evidenci tržeb (EET). Ministerstvo chce materiál, který má nevidomé a hluchoslepé osvobodit od EET, ještě rozšířit o předvánoční prodej ryb.

Podání demise vláda formálně odhlasuje obvykle na jednání den po konci ustavující schůze nové Sněmovny, výjimečně hned v den jejího ukončení. Ustavující schůzi Sněmovny svolá její bývalý předseda Jan Hamáček (ČSSD). O termínu rozhoduje prezident Miloš Zeman, který už avizoval, že zvolí maximální možný třicetidenní odstup od voleb, tedy pondělí 20. listopadu.