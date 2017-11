Vládu skládají bývalí estébáci s podporou komunisty na Hradě, říká poslankyně Němcová

„Z dosavadních skládání sněmovny jsem nejhůř spala na dnešek (pondělí, pozn. red.). Atmosféra je jiná, protože jakkoliv se předtím nerýsovala všechna místa ve sněmovně, jasnější kontury z povolebních jednání vzešly. Teď mám dojem, že se to všechno na poslední chvíli látalo na kolenou. Do dneška není jasné, jak to bude,” říká zaskočená Němcová, která nyní zažívá svoji šestou ustavující schůzi.

Snaha vyjednávat

Poslankyně upozorňuje, že v roce 2006, kdy vláda Mirka Topolánka úřadovala čtyři měsíce bez důvěry, šlo o patovou situaci. „Zatímco teď byl jasný vítěz voleb. Blíží se konec roku, visí nad námi problém rozpočtového provizoria, čekají nás prezidentské volby,” vyjmenovává.

Dvě věci

ODS odmítá, stejně jako většina zvolených stran, jednat s hnutím ANO o možné vládě. „Jdou vedle sebe paralelně dvě věci. Jedna z nich je vyjednávání o vládě, které má na starosti vítěz voleb. Vedle toho jde paralelně ustavování Poslanecké sněmovny. A lze to oddělit, není to snadné, ale jde to,” myslí si poslankyně momentálně druhé nejsilnější strany v Česku.

„Když se nepodařila jednání o sestavení vlády, když Andrej Babiš obtížně hledá partnery, mohl přispět k tomu, aby byla ustavena sněmovna, která je tím kontrolním mechanismem nad vládou,” tvrdí Němcová.

Estébáci a komunista na Hradě

Němcová také komentovala, zda by občanští demokraté neměli být - jako druhá nejsilnější parlamentní strana - aktivnější v povolebních vyjednáváních. „Říkáme pořád dokola, že nechceme a nemůžeme jít do vlády s člověkem, který byl obviněn z trestného činu a veden v seznamech StB. Pro nás je to nepřekročitelné,” odpovídá Němcová.

„Před třemi dny jsme oslavili 17. listopad. Představa, že výsledkem těch osmadvaceti let je to, že na Hradě sedí bývalý komunista, který podporuje bývalého estébáka Babiše, který s bývalým estébákem Filipem dává dohromady vládu, mě úplně láme v kříži,” vysvětluje poslankyně.