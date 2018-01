Volba mezi kavárnou a hospodou i střet protipólů. Jak hodnotí české prezidentské klání v zahraničí?

Střet prozápadně orientovaného Jiřího Drahoše s provýchodním Milošem Zemanem, tak píší o prezidentské volbě v Německu. Ústředním tématem informací v ruském tisku se zase stalo stanovisko kandidátů k údajnému volebnímu vměšování Ruska. Podívejte se na komentáře zahraničních médií. Praha/Berlín/Vídeň/Moskva/Paříž/Bratislava 15:30 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident obhajující svůj post Miloš Zeman a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš | Foto: Pražský hrad/Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Německo

Většina německých médií hledí na současného prezidenta výrazně kriticky. Deník Tagesspiegel o Zemanovi psal jako o hulvátovi a nelítostném egomaniakovi, jehož cílem je moc, list Süddeutsche Zeitung zase konstatoval, že Česko rozděluje svým populismem a provokacemi.

Na ty poukázal také server magazínu Der Spiegel, který připomněl některé Zemanovy kontroverzní výroky na adresu novinářů, abstinentů nebo muslimů. „Když chce český prezident Miloš Zeman vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jako by se už neovládal. Ale mnohé z toho, co tento 73letý politik říká, je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace,“ míní Der Spiegel.

Média si všímají i Zemanova úzkého vztahu s Andrejem Babišem, zhoršeného zdravotního stavu a neopomíjejí ani jeho názory na migraci nebo jeho orientaci na Rusko a Čínu.

Výrazně méně prostoru věnují německá média vyzyvateli současné hlavy státu - Jiřímu Drahošovi. Charakterizují ho jako klidného, někdy až nudného, ale přesvědčivého kandidáta, který je do značné míry Zemanovým protipólem. Odmítá podle nich populismus, záleží mu na faktech a vystupuje jasně proevropsky.

„Drahoš nenechává nikoho na pochybách, že Česko patří k Evropě, k EU a k NATO. Neustálé návštěvy v Moskvě nebo Pekingu by se s ním - na rozdíl od Zemana - nekonaly,“ píše deník Sächsische Zeitung. Drahoš by podle něj také mohl působit jako uklidňující prvek v rámci visegrádské čtyřky.

Rusko

Kampaň před druhým kolem prezidentských voleb poměrně podrobně sledují ruská centrální i regionální média. Část neskrývá otevřené sympatie k obhájci mandátu Zemanovi, většina hodnotí vývoj v Česku s ohledem na zájmy ruské zahraniční politiky.

Ruské zpravodajské servery uvádějí, že tvrzením Jiřího Drahoše o vlivu ruských tajných služeb na české volby se Zeman v první přímé televizní debatě vysmál. Server Vesti napsal, že „důkazy (o vměšování) Drahoš nemá, jak je to v takových situacích obvyklé“.

„Nyní opoziční síly v řadě zemí obviňují ze svých neúspěchů Rusko. Rusko prý volby ovlivnilo, a proto v nich prohráli. Žádné důkazy přirozeně nejsou, jde jen o prázdná obvinění. “ Krasnaja vesna

Ruský krajně nacionalistický server Russkij mir obvinil Drahoše, že české obyvatelstvo straší. Stejně orientovaná televizní stanice Cargrad na webu napsala, že prezident Zeman v první debatě svého protikandidáta „usadil“. Drahoš se prý svými prohlášeními o Rusku snaží voliče zmást.

Českým volbám se v komentáři věnovala redakce „levicově vlasteneckého“ serveru Krasnaja vesna (Rudé jaro). Připomíná výhrady místní opozice k průběhu ruských prezidentských voleb v roce 2012, které údajně „vyvrátila nezávislá prověrka patrioticky orientovaných aktivistů“. Ve volbách, podle liberální opozice zfalšovaných, tehdy zvítězil Vladimir Putin.

„Uběhlo několik let a trend se díky Spojeným státům dostal na novou úroveň,“ píše se v komentáři. „Nyní opoziční síly v řadě zemí obviňují ze svých neúspěchů Rusko. Rusko prý volby ovlivnilo, a proto v nich prohráli. Žádné důkazy přirozeně nejsou, jde jen o prázdná obvinění,“ konstatovala Krasnaja vesna.

Slovensko

Články o volbách českého prezidenta zaplnily také stránky slovenského tisku i zpravodajských portálů.

„Desetiletí v politice versus nezkušenost, nebo bonmoty občas proložené hrubšími výrazy versus slušnost a elegance. I tak by se daly označit vlastnosti úřadujícího prezidenta Miloše Zemana a bývalého šéfa českých akademiků Jiřího Drahoše, kteří se potkají ve finálovém kole souboje o Pražský hrad,“ napsal ve čtvrtek list Hospodárske noviny.

V analýze také uvedl, že Drahoš doplácí na svou nezkušenost, Zeman zase na kontroverzní osoby ve svém týmu. Úřadující prezident podle deníku v prvním televizním duelu obou prezidentských kandidátů rétoricky dominoval, Drahoš se zase projevil jako slušný diskutér, na rozdíl od Zemana neskákal svému rivalovi do řeči a snažil se stavět především na faktech.

Deník Sme v uplynulých dnech otiskl články o průběhu kampaně i rozhovor s chotí Jiřího Drahoše. Deník také psal o výsledcích průzkumů veřejného mínění a o šancích kandidátů získat na svou stranu nerozhodnuté voliče.

Rakousko

Mezi kavárnou a hospodou se budou muset v pátek a v sobotu v druhém kole prezidentských voleb rozhodnout čeští voliči. Zatímco velkoměstští intelektuálové, kteří jsou označováni za „pražskou kavárnu“, podporují Jiřího Drahoše, na Zemanovy příznivce se dá narazit spíše v pravé české hospodě, napsala agentura APA.

Podle listů Der Standard a Kurier bude výsledek boje o Pražský hrad velmi těsný, rozhodnout nakonec může volební účast. Stejně jako podle agentury APA je také podle listu Kurier Česko v podstatě rozdělené na městské voliče podporující bývalého předsedu akademie věd a venkov, který se kloní k současné hlavě státu.

Deník Die Presse čtenářům vysvětluje, že v Česku je prezident tradičně vnímán jako „zvláštní morální autorita“. Současnou hlavu státu popisuje jako politika, který během své prvního mandátu Česko „polarizoval a krok za krokem vedl směrem na Východ“. Z příznivce EU se podle listu Zeman proměnil v jejího kritika. Drahoš se prezentuje jako Zemanův protiklad, který chce zemi „sjednotit“, napsal Die Presse.

Francie

Francouzská média sledují volby se zájmem, který posilují komplikace kolem vzniku nové vlády po parlamentních volbách. Vnímají, že ve druhém kole se střetává prezident obhajující svůj první mandát populistickými tématy a vyzyvatel, který představuje liberální a proevropské hodnoty.

Nejpravidelněji sleduje vývoj kolem voleb agentura AFP, která před druhým kolem poukazuje na to, že závěr kampaně ovládla problematika migrace. Agentura si všímá i neologismu „vítač“, jímž Zemanovi příznivci nálepkují Drahoše jako někoho, kdo o příliv imigrantů usiluje.

„Migrační krizi tento velký piják a kuřák, pravý opak politické korektnosti se sklonem používat vulgární výrazivo definuje jako ‚řízenou invazi, při níž lidé, kteří se nedokážou integrovat, mají Evropu zničit‘. “ La Stampa

Rozhlasová stanice Radio France internationale ve své poslední relaci referovala o České republice jako o další zemi s Rakouskem, Polskem a Maďarskem, kterou zaplavil populismus. Za populistu považuje jak vítěze parlamentních voleb Andreje Babiše, který se pokouší získat důvěru parlamentu, tak „proruského“ Zemana.

Velká Británie

Britský tisk se v posledních dnech zabýval blížícím se druhým kolem prezidentských voleb v České republice sporadicky. Z významných deníků jim věnoval větší pozornost ekonomický list Financial Times (FT) v komentáři s titulkem Liberalismus čelí v českých volbách další velké zkoušce. Deník se domnívá, že výsledek druhého kola volby české hlavy státu poskytne poučení demokraciím všude ve světě. Zeman podle FT projevuje "protiimigrantské, protiislámské, euroskeptické a proruské tendence podobné těm, které projevuje krajní pravice a konzervativně nacionalističtí politici jinde ve střední Evropě". Drahoše pak deník charakterizuje jako liberálního intelektuála sympatizujícího s "internacionalistickými hodnotami EU".

Britský deník The Daily Express před několika dny napsal, že Evropská unie se obává vyrovnaného souboje "euroskeptika", jak označuje Zemana, s probruselským kandidátem Drahošem. „Ale Jiří Drahoš, akademik, jenž slibuje lepší vztahy s EU prostřednictvím těsnější integrace, by mohl Zemana sesadit z trůnu", píše Express a dodává, že volby jsou považovány za "referendum o Zemanovi".

Nadnárodní tisková agentura Reuters s hlavním sídlem v Londýně se v úterý podrobněji zaobírala osobnostními profily obou prezidentských kandidátů. „Jiří Drahoš je zarytě proevropský v jednom z nejvíce euroskeptických členských států EU, a přesto svádí vyrovnaný souboj o vítězství v českých prezidentských volbách," napsala agentura.

Itálie

Prezidentské volby v Česku mají nádech referenda o tom, zda stávající hlava státu Miloš Zeman získá další pětiletý mandát. Ve hře je ale mnohem víc - pozice České republiky v Evropě, tedy zda se potvrdí vazby s NATO a EU, anebo Zemanovo blízké přátelství s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, domnívá se zpravodajka italského deníku La Stampa Monica Perosinová.

Během prezidentských voleb se podle autorky také ukáže, nakolik čeští voliči podlehli populistické rétorice úřadujícího prezidenta, který v souvislosti s „invazí“ migrantů hrozí právem šaría.

„(Zeman) je nejvíce proruský a pročínský z evropských prezidentů. Tvrdí o sobě, že je proevropský, ale nevynechá jedinou příležitost Brusel kritizovat. Vyznačuje se neústupností proti migrantům a islámu. Migrační krizi tento velký piják a kuřák, pravý opak politické korektnosti se sklonem používat vulgární výrazivo definuje jako ‚řízenou invazi, při níž lidé, kteří se nedokážou integrovat, mají Evropu zničit‘,“ charakterizuje Perosinová českého prezidenta.

Zemanova vyzyvatele Jiřího Drahoše italský deník popisuje jako protipól hlavy státu, která umocňuje „vulgární, nekompetentní a zkorumpovanou atmosféru“. Připomíná, že proevropskému politickému nováčkovi by vadil trestně stíhaný politik v čele vlády, čímž slibuje stát se „morální autoritou“, jejíž váhu agentura ANSA přirovnala k někdejšímu vlivu Václava Havla.

Polsko

Nadcházející české prezidentské volby budou soubojem o zahraničněpolitickou orientaci Hradu, ale budou mít zásadní vliv i na osud vlády Andreje Babiše. Stejně jako šéf polské vládní strany Jaroslaw Kaczyński bude i český premiér v demisi držet palce spíše zastánci proruské politiky Miloši Zemanovi, než jeho vyzyvateli Jiřímu Drahošovi, který by rád viděl Česko aktivněji zapojené v EU, píší polská média.

Jejich komentátoři zdůrazňují, že jde o souboj dvou absolutně odlišných osobností. Konzervativní list Rzeczpospolita označil Zemana za "cynického, v bojích protřelého, zkušeného a prohnaného hráče", který je nakloněn blízké spolupráci s Ruskem a Čínou, zatímco Drahoše považuje za uhlazeného profesora, jenž je "typickým Evropanem". „První získával ostruhy ve stranické politice, druhý navazuje na havlovské ideály nepolitické politiky," píše deník blízký polské vládě. Výsledek voleb budou pozorně sledovat i politici ve Varšavě, kde je u moci konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS).

„Pokud zvítězí Zeman, může to být - paradoxně - dobrá zpráva pro naši vládnoucí garnituru. Paradoxně proto, že současný český prezident je jedním z nejvíce proruských politiků v EU," píše Rzeczpospolita a zdůrazňuje jiné Zemanovy postoje, které jej naopak sbližují s předsedou PiS Kaczyńským. Oba jsou zastánci protibruselské, protiněmecké a protiimigrační politiky a bytostně pravicový politik tak zřejmě bude ve volbách fandit levicovému kandidátovi.

Drahoš by naopak Česko rád viděl těsněji spolupracovat s jádrem Evropské unie, což jej přibližuje k současné polské opozici, dodává deník.