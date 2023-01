Který z kandidátů je vítěz první debaty v druhém kole? Prezidentský duel analyzuje politolog

Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) se poprvé od postoupení v prvním kole střetli v debatě. Duel měl pod taktovkou Deník.cz. Který z uchazečů o hrad se dá označit za vítěze debaty? A co se dá do příštích diskuzí kandidátům poradit? Server iROZHLAS se na to zeptal politologa působícího na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloše Gregora. Rozhovor Praha 20:40 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oba z kandidátů předvedli v debatě očekávatelné, říká politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

První debatu obou kandidátů, kterou přinesl Denik.cz, jste sledoval. Jak byste ji shrnul?

Oba z kandidátů předvedli očekávatelné. To znamená, že Petr Pavel už se nedržel tolik zpátky, co se týče reakcí na kritiku Andreje Babiše a Andrej Babiš kritizoval de facto od začátku do konce a snažil se nenechat na Pavlovi nit suchou.

Co si myslím, že výrazně pomohlo kvalitě debaty, byl výkon paní moderátorky, která se snažila tu debatu výrazně usměrňovat, což se v soukromých televizích před prvním kolem volby moc nedělo.

Kdo udělal pro Česko víc a kdo zastupuje čí zájmy? Babiš a Pavel se přeli v prezidentské debatě Číst článek

Dalo by se z ní vypíchnout téma, které vás nejvíce zaujalo nebo překvapilo?

Na jednu stranu chápu strategii, kterou zvolil Andrej Babiš, ale nepřijde mi úplně produktivní, protože skáče z tématu na téma a výrazně si protiřečí. Na jednu stranu mluví o OSN jakožto garantovi míru, na druhou stranu OSN shazuje jako naprosto nefunkční.

Když mluví o NATO, tak říká jedním dechem, že je to aliance, která by měla být útočná. Pak se snaží Pavlovi předhazovat vojenské štváčství, aby nakonec skončil u toho, že se ukáže, že nechápe, jakou roli Petr Pavel v NATO měl.

To si myslím, že může fungovat pouze k odrazení diváků se na televizní debatu dívat, ale ukazuje tím i svoji nekompetenci a skutečnost, že možná úplně neví, jaké zakotvení má Česká republika v mezinárodních organizacích, jakou roli tyto organizace hrají a předně, jakou roli v tomto všem sehrává hlava České republiky.

Bylo pro mě překvapující, že on ze sebe udělal před diváky tak trošku neznalého kandidáta, když to řeknu velice kulantně.

Hrát vabank

Andrej Babiš mluvil o Petru Pavlovi jako o provládním kandidátovi. Mohlo by toto označení Pavla u jeho voličů uškodit?

Tak pokud Andrej Babiš přijímá tuto rétoriku, tak si řekněme, že Andrej Babiš je kandidátem komunistů, je kandidátem xenofobních antisystémových stran. Asi úplně stejně jako je Petr Pavel kandidátem vládní strany.

Fiala se ptá finalistů prezidentské volby Pavla a Babiše: Co řeknete těm, kteří mají Sněmovnu za žvanírnu? Číst článek

To, že vládní strany vyjadřují podporu Petru Pavlovi, ještě neznamená, že Petr Pavel o tuto podporu explicitně stál. Stejně jako to neznamená, že o tuto podporu stál Andrej Babiš od komunistů, nacistů a rasistů.

Pavel naopak Babiše zařadil do proruského světa. Je to karta v debatě, která může Babiše u jeho voličů poškodit?

On se ale přece do toho světa zařadil sám, rétorikou, kterou začal používat ihned v den, v sobotu, kdy se ohlásily výsledky, a tou kampaní, kterou rozjel.

To jsou totiž narativy, které šíří po Evropě ruská kremelská propaganda. To není nic jiného, než říkají pan Vrabel, Rajchl a podobní antisystémoví, prokremelsky orientovaní jedinci na demonstracích.

Takže toto je bohužel spíše konstatování faktu, než nějaký útok od Petra Pavla. Andrej Babiš hraje de facto vabank. On se musí snažit za každou cenu získat na svoji stranu voliče, kteří nebyli u voleb, kteří volili pana Baštu, možná pana Zimu, a kteří mu nemohou odpustit jeho konání v době pandemie.

A na tyto voliče se může snažit zapůsobit právě proruskou kartou. Troufám si ale říct, že pro něj to je velice riskantní tah.

Babiš se dostal na maximum svého voličského potenciálu. Už moc nemá kde brát, říká politolog Číst článek

Víme z předchozích průzkumů, že mezi voliči ANO, značná část z nich sympatizuje s tímto pohledem, ale jestli se nepletu, tak během podzimních měření, kdy se měřilo, jak si stojí voliči jednotlivých stran, co se týče třeba otázky pomoci Ukrajině, ať už vojenské nebo humanitární a podobně, tak víme, že mezi voliči ANO byla nezanedbatelná část sympatizantů, kteří chtějí nadále vojensky podporovat Ukrajinu.

Nedovedu si představit, jak si tito sympatizanti sami v hlavě ospravedlní případnou volbu Andreje Babiše s touto rétorikou.

Oni ho mohli volit v prvním kole, kdy se snažil prezentovat umírněně, konsensuálně. Útočil vlastně jenom na vládu za její přešlapy, chyby, ať už domnělé nebo skutečné, ale snažil se velice opatrně našlapovat v této mezinárodní nebo bezpečnostní otázce.

Nyní s tím, jak se začal prezentovat, tak si dovedu představit, že nemalá část voličů upadne v letargii a k volbám nepůjde, anebo naopak ji přinutí, ať jde volit Petra Pavla.

Vítěz debaty?

V debatě ani jednou nezazněla komunistická linka. Není to překvapení? U Babiše se říkalo, že na jeho komunistické minulosti jeho voličům nezáleží, naopak Petru Pavlovi by právě tohle mohlo odradit voliče.

Jednak ta debata měla asi půl hodiny, takže ono do té půl hodiny v debatě nevměstnáte tolik témat jako do hodinové debaty. To, že to nezaznělo dnes, ještě neznamená, že si to Andrej Babiš nebo Petr Pavel nebo moderátoři neschovávají do dalších debat.

Tady bych byl opatrnější právě proto, že my jsme pořád, řekněme, v nějaké první čtvrtině kampaně před druhým kolem prezidentské volby.

A já bych očekával, že si oba z kandidátů snaží nechat ještě nějaká témata, nějakou kritiku nebo něco, co by mělo přimět voliče obrátit se tím správným směrem, samozřejmě pro každého z těch dvou kandidátů opačným směrem, že si je nechávají ještě v záloze, právě pro debaty nebo kampaně, které budou probíhat za týden.

Dal by se některý z kandidátů označit jako vítěz této první debaty?

To by asi záleželo na tom, koho se budete ptát. Když se budete ptát politiků za ANO, tak oni de facto nemohou říkat nic jiného, než že byl vítězem Andrej Babiš.

Policie řeší falešné SMS rozeslané Pavlovým jménem. Vyzývají lidi k vyzvednutí výzbroje k mobilizaci Číst článek

Dovedu si představit, že i pro některé sympatizanty Andreje Babiše byl vítězem, protože byl hlasitější, byl emotivnější, a tím pádem možná působil, že víc dominoval v debatě, ale pokud se podíváme na věcnost odpovědí, tak tam bez nějakého dlouhého váhání byl blíže tomu, co můžeme nazvat vítězství, Petr Pavel.

Myslím si, že i paní moderátorka to naznačila ve chvíli, kdy si Andrej Babiš stěžoval, že mu skáče do řeči, tak ona ho usměrnila, že je to tím, že Petr Pavel odpovídá věcně na otázky, zatímco Andrej Babiš nesouvislé přeskakuje z tématu na téma a není schopný udržet myšlenku nebo téma.

Takže záleží, pokud je někdo velkým sympatizantem Andreje Babiše, tak viděl jako jasného vítěze jeho, pokud je někdo velkým sympatizantem Petra Pavla, tak dostal další argumenty pro to, proč by Petr Pavel byl mnohem lepším prezidentem.

Ještě poslední otázka. Pokud byste jako zkušený politolog měl dát oběma kandidátům nějakou radu do debat, jaká by to byla?

U Petra Pavla, ať si udrží styl, který má v této debatě, to znamená věcný, ale zároveň se nebát kriticky, až skoro s nadsázkou odrážet útoky Andreje Babiše.

Babiš označil Koláře za lobbistu, který chce vliv. ‚Je to lež jako věž,‘ reaguje bývalý diplomat Číst článek

U Andreje Babiše bych možná poradil, ať se zamyslí nad tím, jestli se chce opravdu zaškatulkovat jakožto prokremelský politik, který sice teďka hraje vabank prezidentské volbě, ale to jsou věci, které se horko těžko v hlavách voličů zapomínají i v dlouhodobějším horizontu.

Takže jestli plánuje konec kariéry po těchto volbách, tak může hrát all-in, pokud můžu použít pokerovou terminologii, který hraje.

Ale pokud by chtěl v politice ještě chvíli setrvat a neskončit neslavně, to znamená vyloženě jako hlas reprezentující antisystémové voliče, kteří nejsou spokojeni s demokracií a svobodou a ohlížejí se po režimu, jako je v Rusku, tak by si měl možná zvážit, jestli mu stojí za to, být takto radikální až antisystémově laděný v kampani.