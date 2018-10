Komu pomohlo křížkování do křesla a koho vyřadilo? Podívejte se, jak to dopadlo u vás doma

Právě kvůli křížkování ovšem kritizují volební systém do obecních zastupitelstev politologové. Přidělování křížků napříč stranami – takzvané panašování – sice na první pohled vypadá podobně jako preferenční hlasy v ostatních volbách, má ovšem jinou logiku, jak ilustruje například Deník veřejné správy.

Kritiku sklízí také desetiprocentní hranice pro podíl hlasů, o který musí kandidáti překonat spolustraníky, aby mandát získali. Data z právě proběhlých voleb potvrzují, že systém se hodí hlavně pro středně velké obce. V nejmenších vesnicích a hlavně městech nad sto tisíc obyvatel hrají hlasy pro osobnosti podstatně menší roli. U prvních je častěji problém vůbec poskládat kandidátku, u druhých se málokdy podaří dosáhnout zmíněných deseti procent.

Křížkování nepomáhá do zastupitelstva mladším ani starším: průměrný věk všech budoucích zastupitelů je 47,1 let, u vykřížkovaných je to 47,8 let. Podobně je to u pohlaví, mezi novými zastupiteli je 12 procent žen; mezi těmi, kteří se dostali přes křížky, je necelých 13 procent žen.

Zajímavé je, že podíl křížků se podstatně liší u jednotlivých politických stran: u KDU-ČSL rozhodly preference o 4,4 % mandátů, u ODS o 4 %. Naproti tomu u Pirátů je to pouze 1,3 %, u SPD Tomia Okamury méně než jedno procento. Méně křížků může znamenat lépe poskládanou kandidátku – nebo taky poslušnější voliče.

Jan Boček