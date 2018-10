Souboj o Senát na Praze 2. Marek Hilšer se v duelu na Radiožurnálu postavil Liboru Michálkovi

Souboj o Senát svedou na Praze 2 Libor Michálek, dosavadní senátor kandidující za Piráty, a Marek Hilšer kandidující za občanskou iniciativu Marek Hilšer do Senátu. První kolo senátních voleb vyhrál Hilšer, ve druhém ale kandidáti začínají od nuly. Oba se v pondělí potkali ve vysílání Radiožurnálu. Podruhé půjdou voliči hlasovat v pátek 12. a sobotu 13. října. Praha 20:11 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Michálek a Marek Hilšer | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Libor Michálek, který byl vyhodnocen různými organizacemi jako nejaktivnější senátor, by se rád věnoval nadále oblasti protikorupční legislativy. „Myslím, že mám dostatečnou kompetenci,“ říká.

Senátní duel s Markem Hilšerem (hnutí Marek Hilšer do Senátu) a Liborem Michálkem (nestraník za Piráty)

Podobná tematika je důležitá i pro Marka Hilšera, který pochází ze zdravotnického prostředí. To je podle jeho vlastních slov tikající bombou. „Téma bych chtěl velice důrazně otvírat,“ říká s tím, že další výzvou je pro něj reforma školství.

Ačkoliv Michálek i Hilšer mají na mnoho věcí shodné nebo podobné názory, přesto se najdou i témata, která je rozdělují. Hilšer jmenuje například pohled na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

„Myslím, že pan Michálek měl v některých svých článcích poměrně nejasný nebo smířlivý postoj k Andreji Babišovi. Také se nevyjádřil jasně v prezidentské volbě,“ upozorňuje.

Michálek ale argumentuje tím, že jeho vztah k Babišovi je stejný jako ke všem ostatním politikům. Pokud podle něj člověk přichází s nějakým pozitivním návrhem, je prý na místě ho podpořit. Připomíná také, že Senát podpořil 70 procent vládních návrhů, které přišly z Poslanecké sněmovny.

Hilšer zase nazírá na Babiše jako na člověka, který je v obrovském střetu zájmů. Má podle něj monopol v některých průmyslových oblastech, médiích a také obrovský mocenský monopol.

„To je něco, co nemůže fungovat, ať pan Babiš předkládá sebelepší návrhy,“ zdůrazňuje Hilšer .

Klíčové poselství ale podle Michálka je to, že vláda nemůže mít v Senátu většinu a nemůže prosadit něco, co by bylo v zásadním rozporu s názory lidí ať už z KDU-ČSL, ODS nebo TOP 09.

