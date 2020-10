‚Volte Jiřího Popelku,‘ vyzval šéf jihočeského volejbalu kolegy, ať ho kroužkují. Problém už řeší svaz

Český volejbalový svaz se zabývá hromadným e-mailem, který rozeslal šéf jihočeských volejbalistů Jiří Popelka. Kluby a jejich členy v něm vyzval, aby ho „vykroužkovali“ v krajských volbách. Některé spolky si pak kvůli tomu na kandidáta za ODS stěžovaly. „Neměl by svou politickou aktivitu projektovat do vedení svazu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. České Budějovice 12:00 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Jihočeského volejbalového svazu Jiří Popelka | Foto: MAFRA | Zdroj: Profimedia

Na konci září obdržely volejbalové kluby i někteří jejích členové e-mail s předmětem „Pomozte volejbalu v kraji, volte J. Popelku“, odeslaný byl z oficiální volejbalové adresy jihoceskykraj@cvf.cz. Popelka v něm vyzývá k podpoře ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje, a to přímo zakroužkováním jeho jména.

„Volejbalu se snažím pomáhat ve všech možných rovinách, ať už jako předseda svazu, trenér nebo organizátor volejbalových akcí,“ napsal bývalý reprezentant v e-mailu, který má redakce k dispozici.

Některým jihočeským klubům se však Popelkova výzva nelíbila a na chování předsedy si veřejně stěžovaly. „Distancujeme se od takové formy předvolební agitace směrem k volejbalové veřejnosti a považujeme ji za zneužití postavení a z něj vyplývajících pravomocí pana Popelky ve strukturách Českého volejbalového svazu,“ uvedl například Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice.

Šéf jihočeského svazu Popelka, který byl na osmnáctém místě občanskodemokratické kandidátky, věc komentovat nechtěl.

„Vyjádřil bych se k tomu v tom smyslu, že celá záležitost teď bude ve fázi šetření Českého volejbalového svazu a nedokážu posoudit, jaký nakonec bude výstup. Do té doby bych se rád zdržel všech komentářů,“ řekl serveru iROZHLAS.cz s tím, že by věc měl řešit hlavně Český volejbalový svaz, nikoli média.

Problém se už řeší

A situace se na půdě svazu už skutečně řeší. Popelkovým e-mailem se ve středu zabývala správní rada.

„Vzali jsme podnět na vědomí, dojde k internímu posouzení z pohledu pravidel GDPR. Na první pohled to vypadá, že je e-mail pana Popelky neporušil,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz šéf svazu Marek Pakosta.

Vedení se podle něj bude zabývat i druhou rovinou Popelkova chování – tou morální. „Můj pohled je takový, že funkcionář sportovní organizace by měl být víceméně apolitický a neměl by svou politickou aktivitu projektovat do vedení krajského volejbalového svazu,“ vysvětlil Pakosta.

Podobně se na problém dívá hlavní sekretář svazu Milan Labašta. „Jde o zneužití jeho postavení a je to neslučitelné s jeho postavením v rámci svazu. Není možné, aby si předseda krajského svazu a místopředseda Českého volejbalového svazu takovým způsobem prosazoval vlastní kandidaturu,“ řekl redakci.

Svaz chce nyní záležitost posoudit na základě všech dostupných podkladů, teprve poté vydá oficiální stanovisko.

Pseudokauza?

Budoucí jihočeský hejtman a jednička kandidátky ODS Martin Kuba považuje celou záležitost za „pseudokauzu“.

„Přičetl bych to politické neodbornosti Jiřího Popelky, je to takový dětinský postup nezkušeného politika. Reakci na druhé straně spíše vyhrotili zástupci Jihostroje, kteří mají trošku jiné politické preference,“ uvedl.

Podle ředitele neziskové organizace Transparency International David Ondráčky se však jedná o jeden z takzvaných „předvolebních faulů“.

„Šéf spolku sám kandiduje a využívá svou pozici k tomu, aby si dělal politickou propagaci a agitku. To by se samozřejmě dít nemělo, ale bohužel jsou takových případů stovky,“ řekl už dříve pro iROZHLAS.cz.

