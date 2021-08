Výsledky voleb mohou překvapit víc než jindy. Zřejmě rozhodnou ekonomická témata, odhaduje Honzejk

Nejrůznější předvolební průzkumy jasně naznačují, že si výsledkem voleb, které proběhnou už 8. a 9. října, nemůže být jistý vůbec nikdo. „Jako vždy budou výsledky překvapivé,“ očekává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zaskočení ale můžeme být tím, že nebude důležité, který ze subjektů či uskupení zvítězí „papírově, ale jaké bude ve sněmovně konečné rozložení sil“. Praha 10:52 28. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Honzejk | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové pandemie na území České republiky a znovu rostoucím preferencím vládního hnutí ANO je zřejmé, že covid-19 hlavním tématem voleb nebude, tvrdí Honzejk ve Speciálu Plus.

V souvislosti s děním v Afghánistánu upozorňuje, že Andrej Babiš (ANO) a jeho marketingový tým nemířili mimo terč, když alespoň částečně vsadili na obavy lidí z uprchlíků.

„I když se v žádném případě nebude opakovat migrační vlna z roku 2015, tak na to téma naši voliči slyší. Premiér, respektive jeho marketéři, s tím celkem vizionářsky tak trochu dopředu počítali. Protože když se podíváme, o čem píše na prvních třiceti stránkách knihy, se kterou objíždí republiku, tak je to migrace a on je ‚jako obránce Česka před hordami zlých migrantů‘,“ uvažuje.

„U voličů bude klíčová obava z vývoje ekonomické situace.“ Petr Honzejk

Ve finále ale volby podle Honzejka, a jako už mnohokrát, rozhodne ekonomika a kapsy jednotlivých voličů. „Klíčová bude obava z vývoje ekonomické situace,“ shrnuje a odkazuje na zdražování, nedostupnost bydlení pro mladé nebo nejistoty seniorů.

Rozhodnou nerozhodnutí?

Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop k předvolebním modelům poznamenává, že 30 až 35 procent voličů se rozhoduje teprve v týdnu před volbami.

Předpokládá, že tentokrát nebude odchylka skutečných výsledků od sociologických průzkumů tak velká.

Kvůli dvěma koalicím je totiž o něco méně variant, mezi kterými se může váhavý volič do poslední chvíle rozhodovat.

