Pravidla kroužkování ve volbách. Preferenční hlasy by mohly zamíchat kandidáty hlavně u koalic

Během voleb do Poslanecké sněmovny můžete zvolit až čtyři kandidáty, kterým dáte preferenční hlas. V roce 2017 to ke zvolení pomohlo například Dominiku Ferimu, který se díky tomu dostal do dolní komory z posledního místa tehdejší pražské kandidátky TOP 09. Letos by takzvané kroužkování mohlo zamíchat pořadím soupisek především u koalic. A to tak, že voliči skrze preferenční hlasy upřednostní kandidáty pouze jedné strany. volby 2021 Praha 13:45 8. října 2021

„Zamíchat kandidáty to může stoprocentně,“ řekl pro iROZHLAS.cz Petr Just, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Zejména u koaličních uskupení podle něj hraje důležitou roli identifikace voličů s původně voleným subjektem.

„Dá se proto předpokládat, že například původní voliči KDU-ČSL budou na společné kandidátce Spolu kroužkovat lidovce, původní voliči ODS zase ODS a tak dále,“ pokračoval Just s tím, že podobný efekt se ukázal například v roce 2002.

„Tehdy kandidovala na společné kandidátce Unie svobody s lidovci. Ti byli obecně silnější, a hlavně měli disciplinovanější voličskou základnu. Mnozí lidovci tak nakonec přeskočili unionisty. A to i ty unionisty, kteří byli na pozicích lídrů kandidátek,“ doplnil politolog.

Takového výsledku se zřejmě obává také Pirátská strana, která kandiduje v koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Kroužkování vybraných kandidátů, kteří by tak mohli přeskočit stávající lídry, totiž partaje řešily už při sepisování koaliční smlouvy.

„Pokud v důsledku preferenčních hlasů získá mandát poslance jiná koaliční strana, než určuje dohodnuté pořadí na kandidátní listině, zohlední koaliční rada a celostátní lídři obou koaličních stran ve svých rozhodnutích vhodnou formu nefinanční kompenzace,“ píše se v dokumentu.

Vedle bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho preferenční hlasy v minulosti pomohly třeba současnému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi. Ten loni v krajských volbách vyskočil na Vysočině o třicet příček, nakonec tak skončil první a obhájil post krajského zastupitele. Podobně se tehdy mezi krajské zastupitele, tentokrát jihomoravské, dostal z 18. příčky Michal Hašek (ČSSD).

Kroužkování kandidátů

A jak preferenční hlas udělit? Při samotné volbě si za plentou vyberete pouze jeden hlasovací lístek s uskupením, které chcete podpořit. Na tomto lístku pak můžete zvolit až čtyři vybrané kandidáty. A to tak, že zakroužkujete číslo před jeho jménem. „Jiný způsob vyznačení preferenčního hlasu se neuznává,“ vysvětlil pro Radiožurnál náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Lidé si ale podle Vokáče musí dát pozor, aby skutečně zakroužkovali pouze maximálně čtyři preferované kandidáty. „Pokud by se volič spletl a udělil třeba víc preferenčních hlasů než čtyři, tak se neuznává žádný z těch preferenčních hlasů. Důležité ale je, že nepropadá hlas jako takový, pořád platí ten hlasovací lístek pro danou stranu,“ přiblížil náměstek.

Hlasovací lístek je pak důležité dát do úřední obálky s kulatým razítkem, kterou dostanete až ve volební místnosti. Barva obálky je stejná jako u hlasovacích lístků – tedy šedá. Modrou obálku, ve které vám domů přišly hlasovací lístky, do urny neházejte. V takovém případě by totiž byl hlas neplatný.

To se podle Vokáče týká i hlasů, které by nebyly na předepsaném hlasovacím lístku. „To znamená na tom vytištěném, který jsem dostal domů nebo obdržel ve volební místnosti. Neplatný je hlas také tehdy, pokud bych do obálky dal více než jeden hlasovací lístek, a neplatné hlasy jsou také tehdy, pokud je hlasovací lístek přetržený,“ doplnil náměstek vnitra.

Hlasovací lístky měl dostat každý oprávněný volič do poštovní schránky nejpozději do úterý. Pokud v ní nebyly – což se může ve výjimečných případech stát – může se obrátit na obecní úřad, který má k dispozici rezervní lístky. Jména kandidátů také najdete na webu ministerstva vnitra a při hlasování ve volební místnosti pak můžete použít sadu lístků přímo od volební komise.