OBRAZEM: Jásající dav i zklamaný Babiš. Takhle vypadala atmosféra ve volebních štábech

„Už je to tady. Už je to tady,“ skandovali příznivci koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v jejím volebním štábu v pražském hotelu Grand Majestic. Odkazovali tak na slova celostátního lídra opozičního uskupení Petra Fialy, kterého současně označovali za premiéra. „Změna je tady. My jsme ji slíbili a my ji uděláme,“ hřímal před jásajícím davem.

SPOLU ve štábu skandují UŽ JE TO TADY, UŽ JE TO TADY. Jsou si jistí, že Petr Fiala bude nový premiér. Do 24 hodin bude jednat s hnutím Piráti a STAN. Ve sněmovně by společně měli pohodlnou většinu. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 pic.twitter.com/PnMOzEzBKn — Eva Mikulka Šelepová (@EvaSelepova) October 9, 2021

O poznání vlažnější panovala atmosféra u letošní dvojky voleb na pražském Chodově. Původně favorizované hnutí ANO se totiž na poslední chvíli posunulo za koalici Spolu. Získalo nakonec 27,13 procenta hlasů.

Ve štábu hnutí ANO jsou jen novináři, vyjádření, na které všichni čekají, stále nepřichází. Viditelně zklamaný a zaražený Andrej Babiš po příjezdu zmizel v místnostech vyhrazených pro funkcionáře hnutí. Na tiskovou konferenci čekáme už déle než půl hodiny. @Aktualnecz pic.twitter.com/6WJ01d83Sb — Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) October 9, 2021

Předseda partaje a premiér Andrej Babiš přesto označil výsledek, tedy 27,13 procenta hlasů za zázrak. „Myslím, že náš výsledek je skvělý, nečekali jsme ho,“ pronesl krátce potom, co s kamennou tváří předstoupil před novináře na pódium s heslem kampaně „až do roztrhání těla.“

Andrej Babiš označil výsledek voleb za zázrak. S 27 procenty prý nepočítal. Ale nepočítal ani s tím, že ANO nevyhraje. @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz #volby2021 pic.twitter.com/hqhw2vOZfl — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) October 9, 2021

Rozpačité reakce šlo pozorovat i mezi příznivci koalice Pirátů s hnutím STAN. Získali nakonec kolem 15 procent hlasů, předvolební průzkumy jim přitom přisuzovaly vyšší výsledek. Koaliční kandidátkou navíc zřejmě zamíchají preferenční hlasy, díky kterým se do popředí probojovali někteří zástupci Starostů.

Poslankyně starostů Věra Kovářová utěšuje Pirátku Olgu Richterovou. Symbolické. pic.twitter.com/3jF9hil3Or — Prokop Vodrazka (@ProkopVodrazka) October 9, 2021

Kandidáti hnutí SPD, které ve volbách s 9,56 procenta obsadilo čtvrtou příčku, letos sledovali sčítání výsledků v pražském hotelu Duo. „SPD obhájila počet mandátů, který jsme měli, udrželi jsme pozice," prohlásil posléze předseda hnutí Tomio Okamura. Před novináře spolu s ním předstoupil místopředseda SPD Radim Fiala.

Debakl naopak v letošních sněmovních volbách zaznamenala vládní ČSSD. Do horní komory se těsně nedostala, získala 4,65 procenta hlasů. Vicepremiér a šéf strany Jan Hamáček kvůli tomu krátce po 18. hodině oznámil svoji rezignaci. Složit účty a skončit chce na jednání předsednictva strany, které svolalo vedení na 25. října.

Vyjádření Jana Hamáčka po volebním neúspěchu. pic.twitter.com/p3PHNaG6SO — CT24zive (@CT24zive) October 9, 2021

Své funkce se vzdal take šéf komunistů Vojtěch Filip a spolu s ním celé vedení strany. Ta zaznamenala historický debakl. KSČM se totiž poprvé od svého založení v roce 1921 nedostala do Poslanecké sněmovny.

Vojtěch Filip přiznal velký neúspěch KSČM. Příčinu chce analyzovat. Komunisté se poprvé do sněmovny nedostali. pic.twitter.com/GNmgfXTY4f — CT24zive (@CT24zive) October 9, 2021

Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny si můžete prohlédnout ZDE.