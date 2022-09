Kdo si chce v těchto volbách najít nějaké vítězství, určitě si ho najde, míní komentátorka Bastlová

Předvolební období bylo letos zatížené snahou opozice kritizovat vládu. Energetická krize, drahota i korupční kauzy se staly municí, kterou se zejména hnutí ANO a SPD snažily využít ve svůj prospěch. Podařilo se proměnit volby v referendum o vládě Petra Fialy (ODS)? „Částečně ano, a to ve větších městech. Uvidíme, jak se to odrazí ve výsledcích. Obecně je ale ANO silné právě ve velkých městech,“ uvádí komentátorka Seznam Zprávy Marie Bastlová. Praha 21:35 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bastlová | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podle Bastlové právě hnutí Andreje Babiše (ANO) ve větších volebních obvodech obhajuje své dobré výsledky z minulých voleb a šance na solidní čísla má i nyní.

„Už Paroubek v roce 2008 vyhlašoval jakési referendum proti vládě.“ Lukáš Vomlela

„Ale komunální volby mají to specifikum, že je může kdokoliv jakkoliv vykládat, takže relativizaci plánu udělat z voleb referendum o vládě určitě ještě uslyšíme. Neboli: když si chcete najít nějaké vítězství či úspěch, tak se vám v těchto volbách určitě z nějakého pohledu podaří.“

Celostátní témata v menších obcích podle ní ale smysl nedávají. „Často má mnoho z nich jednu nebo dvě kandidátky a tak je těžké dělat nějaké referendum o vládě,“ vysvětluje Bastlová.

Referendum o vládě?

Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity upozorňuje, že by to nebylo rozhodně poprvé, kdy se celostátní témata stala těžištěm na regionálních úrovních. „Třeba kampaň Jiřího Paroubka v roce 2008 také vyhlašovala jakési referendum proti poplatkům ve zdravotnictví a také do jisté míry proti celé vládě.“

„Paroubkovi se tenkrát podařilo získat poměrně výrazný politický úspěch ve formě vítězství téměř ve všech krajích. Takže ano, využít takto potenciál nespokojených voličů je možné, samozřejmě ve prospěch těch stran, která taková tzv. referenda vyhlašují.“

Nepochybně se jedná také o možnost zvýšit právě tlak na vládu či na jiné politické oponenty těchto stran. „K přirovnání s referendem bych ale byl opatrný,“ dodává politolog.

A odhaduje, jak by se situace dál v takovém případě vyvíjela. „Pak by se jednoznačně zvýšil tlak na současnou vládu a některé méně populární ministry nebo členy těch méně populárních vládních stran. Ale jsem samozřejmě zatím velmi obezřetný a tuto možnost nevidím moc reálnou,“ konstatuje Vomlela.

Vyhrají nezávislí

Politolog Petr Jüptner z Univerzity Karlovy je stran toho, zda se ANO a SPD podařilo přenést do komunálních voleb celostátní témata, opatrnější. „Tato témata se objevují spíš v senátních volbách anebo v komunálních, ale jen ve větších městech.“

„Ať se stane cokoliv, vyhrají především nezávislí.“ Petr Jüptner

„Ale i tam voliči často přihlížejí k tématům lokálním. Každopádně ve větších městech hlasy ještě v tuto chvíli sečteny nejsou.“

Jüptner je ale přesvědčen, že ať se stane cokoliv, vyhrají především nezávislí kandidáti. „A pokud se bavíme o politických stranách, tak očekávám, že v počtu mandátů zvítězí pravděpodobně lidovci před ODS.“

„Velmi zajímavé to bude pak v celkovém součtu hlasů, kde se dá předpokládat, že právě ODS a ANO budou patřit k těm dvěma nejúspěšnějším stranám,“ odhaduje Petr Jüptner.

