Kroužkování kandidátů není jako křížkování. Jak funguje přepočet mandátů v komunálních volbách?

V pátek vyrazíme k volbám. Kromě nových obecních zastupitelů bude část republiky vybírat i třetinu senátorů. Český rozhlas proto celý týden nabízí praktické rady, na co před vhozením obálky s hlasovacím lístkem do urny pamatovat. Tentokrát se seriál stanice Plus zaměřil na přepočet hlasů na mandáty.

VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA Praha 8:57 22. září 2022