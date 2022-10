Svoboda o jednání v Praze: Piráti se domnívají, že jsou vítězi voleb, koalice s ANO je pro nás obtížná

Zatímco ve většině krajských měst už politici ladí jen detaily koaliční spolupráce, v Praze je jednání i čtrnáct dní po volbách prakticky stále na začátku. Vítězné uskupení Spolu se snaží o dohodu se stranami, které s ním spolupracují i ve vládě, tedy s Piráty a hnutím STAN. Na podmínkách této spolupráce se ale zatím nedokážou dohodnout. Proč? I na to odpovídá lídr koalice SPOLU Bohuslav Svoboda z ODS. Praha 12:56 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Piráti požadují, aby v radě nebyl trestně stíhaný Jan Wolf z KDU-ČSL. Lidovci jsou součástí vašeho uskupení Spolu. Je to jediná podmínka Pirátů, která blokuje jednání?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Naše jednání běží zásadně na půdorysu stejném, jako je vládní koalice, říká Bohuslav Svoboda z ODS. Jak postupuje vyjednávání na pražském magistrátu? Poslechněte si rozhovor

Je toho víc, pan primátor Hřib má podmínek celou řadu. Kromě jiného si také není jistý, jestli máme nárok na primátora jako vítězná strana. Protože na přímou otázku, jestli budou podporovat mě na primátora, tak odpověděl, že nemůže zaručit, že pro to budou všichni hlasovat.

To jsou věci, které se obtížně diskutují, problémy, které stojí hlavně za primátorem Hřibem. Snažíme se tyto názory ovlivnit, ale je to velmi obtížná práce.

Je pro vás pan Wolf natolik důležitý, aby to zablokovalo dohodu s Piráty?

Ne, ta věc určitě nezablokovává dohodu s Piráty. Oni se domnívají, že přestože volby nevyhráli a přestože získali míň než předtím, tak jsou faktickými vítězi voleb a mají nárok na primátora a vedení města.

A to, že do toho zasahují personální problémy, to je také velmi zvláštní věc. Protože při sestavování koalic se mluví o všem možném, ale strany si navzájem nemluví do svých členů. Ti lidé byli zvoleni, dostali od voličů hlasy, dokonce víc než pan primátor, a to je rozhodující. Není rozhodující, co si myslí druhá strana.

Dali jste si nějaký termín, dokdy to chcete s Piráty vyřešit?

„ODS v opozici? To není možné. Máme takzvanou blokační většinu, to nedokážou složit. Museli by to složit dohromady všichni s ANO.“ Bohuslav Svoboda

Ten termín je také velmi obtížný. Kdybychom dosáhli shody v těchto věcech, tak bychom to uzavírali hned, protože se domníváme, že Praha má mít řádnou vládu. Praha má být řízena, je to veliké město – třetí největší ministerstvo ekonomickým rozsahem v této republice – a není možné, aby fungovala bez vlády.

V tuto chvíli jsou vlastně všechna rozhodnutí, která stávající vedení dělá, jsou na hraně zákona nebo malinko za zákonem, protože už od voličů nemají hlas na to, aby rozhodovali.

Když to s Piráty nevyjde, máte určitě nějaký plán, co bude dál. Obrátíte se na hnutí ANO?

Už jsme jednali i s panem Čižinským. Naše jednání poběží tak, jak jsme vždycky říkali –poběží zásadně na stejném půdorysu, jako je vládní koalice. Když to nepůjde, budeme postupně oslovovat další členy, kteří jsou zvoleni do zastupitelstva, s výjimkou extremistických stran.

Piráti nejsou nakloněni diskusi, v IT nepřinesli téměř nic, tvrdil před jednáním adept na primátora Svoboda Číst článek

Koalice s ANO by měla přece jenom těsnou většinu. Jak byste si zajistili, abyste v takovém případě dokázali prosadit své návrhy a nebyli závislí na jediném hlasu? Vy jste řekl, že SPD, respektive extremistické strany nepřipadají v úvahu v té spolupráci.

Ano, ty nepřipadají do úvahy. A i koalice s ANO je pro nás velmi obtížná. Je to věc, o které budeme ještě opakovaně jednat a hledat řešení tak, aby to bylo funkční a dodržovalo to všecko, co si přestavujeme od toho, jak má vedení města vypadat.

Nebojíte se, že ODS nakonec skončí v opozici stejně jako po vyhraných komunálních volbách před čtyřmi lety?

Ne, to není možné. My máme takzvanou blokační většinu, to nedokážou složit. Museli by to složit dohromady všichni s ANO a to je – pokud Piráti i Čižinský mluví tak, jak mluví – pro ně neřešitelné.

Poslechněte si celý rozhovor.