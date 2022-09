Za výsledky jsme rádi. Volby referendem o současné vládě byly, tvrdí Fiala z SPD

V komunálních volbách posílilo hnutí SPD, své zastupitele bude mít nově ve všech krajských městech. S výsledky voleb je spokojený šéf SPD Tomio Okamura i předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. Úspěch opozičních stran podle nich znamená nespokojenost se současnou vládní koalicí. „Voliči na nezvládnutou krizi reagovali,“ prohlásil Fiala v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 17:39 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Spousta mých kolegů už stejně jako já zkušenosti z komunální politiky má,“ řekl Radim Fiala Radiožurnálu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak z hlediska SPD hodnotíte volby?

Pro nás to byl jednoznačný úspěch, získali jsme třikrát víc mandátů než před čtyřmi lety. Jsme ve všech zastupitelstvech krajských a okresních měst, ve kterých jsme podali kandidátní listiny. Uspěli jsme a v komunálních volbách jsme se na české politické scéně etablovali.

Komunální volby považujeme za základní patro politiky. Politik má k lidem nejblíže, může pro ně dělat servis, to je základ. Za výsledky jsme rádi, lidem budeme chtít pomáhat.

Svědčí výsledky i o úspěchu ve druhém kole senátních voleb?

Říkali jsme, že úspěch bude, když se někdo dostane do druhého kola. To se sice splnilo, ale v průběhu voleb jsme si mysleli, že v druhém kole můžeme mít tři až čtyři kandidáty. Dobře na tom byla například paní Turková v Ústí nad Labem, která měla 25 procent. Přesto skončila třetí.

Jsme rádi i za jednu zástupkyni v Karlovarském kraji Evu Chromcovou, ale mohlo by to být lepší. Za to, aby SPD mělo prvního senátora budeme bojovat a uděláme pro to všechno.

Nezvládnutá krize Petra Fialy

Podařilo se vám naplnit váš záměr učinit z komunálních a senátních voleb referendum o současné vládě? Nerozhodovala spíše místní témata?

Myslím, že ne. Spousta lidí samozřejmě řeší energetickou krizi a zdražování, protože to má velký vliv na peněženky občanů. Jsem přesvědčen, že se to v těchto volbách promítlo a že referendem o nezvládnuté krizi vlády Petra Fialy byly.

Posílilo hnutí SPD, posílilo i hnutí ANO. To signalizuje, že opoziční parlamentní strany, které nejsou spokojeny s tím, jak se řešila ekonomická a energetická krize, posílily. Naopak strany vlády Petra Fialy úplně nepropadly, ale o mandáty přišly. Voliči na to reagovali.

Hnutí SPD se dostalo i do zastupitelstev velkých měst. Nakolik dokáže přetavit volební výsledek do reálného vlivu na radnicích, kde budete mít možnost prosazovat svůj program a priority?

Vládnoucí pětikoalice ve velkých městech říká, že s SPD do koalic nepůjde. My ale signály, že se o tom v některých městech vyjednává, máme. Do vedení měst bychom se dostat chtěli.

Na vaši otázku zatím nedokážu odpovědět, protože jednání ještě probíhají. Budeme to sledovat a uvidíme.

Jednání jsou v začátcích

Kde jednání vidíte nadějně už v této chvíli?

Jednání, zatím všeobecná, jsou v mnoha městech. Vítězové si pozvali všechny ostatní strany, které se do zastupitelstev dostaly. Pobaví se s nimi o možnostech. Je to v začátcích, uvidíme, co bude dál.

Mohlo by v Ústí nad Labem SPD vládnout přímo v koalici s hnutím ANO?

Myslím, že ano, ale žádnou konkrétní zprávu nemám. V Ústeckém kraji se nám rýsuje možnost koalice v Děčíně. Tam se jedná velmi usilovně. Ústecký kraj pro nás dopadl dobře a byl bych rád, kdybychom úspěch přetavili v to, že v Ústeckém kraji budeme ve vedení některých měst.

Politologové upozorňují, že když protestní hnutí získá reálný politický vliv, tak to v sobě skrývá i nebezpečí, protože se v reálné politice často musí dělat kompromisy a nepopulární rozhodnutí. Toho se neobáváte?

Na české politické scéně jsme stabilní politickou stranou a kompromisy děláme. Ve vedení některých měst jsme byli už od minulých komunálních voleb a máme s tím zkušenost. Já jsem prošel zastupitelstvem města Prostějova, byl jsem radní města.

Teď jsem zastupitelem Olomouckého kraje. Spousta mých kolegů už stejně jako já zkušenosti z komunální politiky má. Víme, o čem je, a budeme se snažit, aby i další, kteří se do zastupitelstva dostali, empirickou zkušenost získali.

Říkáme jim, že chceme pomáhat lidem. Politika na komunální úrovni je lidem nejbližší, s voliči si podáváte ruku a oni vás za čtyři roky hodnotí.