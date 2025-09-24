Třetina krajských lídrů letos kandiduje jinde, než kde bydlí. Nejvíce Motoristé, naopak u Spolu a STAN nikdo
Nejvíce přespolních lídrů nastoupí v Olomouckém a Královéhradeckém kraji. Zatímco „doma“ kandidují všichni lídři vládních Starostů a Spolu, hostováním si pomáhají hlavně strany současné opozice. Zvlášť pro ty menší je těžké najít výrazné osobnosti ve všech 14 volebních krajích. Nejvíce to postihuje Motoristy sobě. Jak ale připomíná politolog Lubomír Kopeček, tento decentralizovaný systém má i své výhody.
Hned devět ze čtrnácti krajských lídrů Motoristů do letošních sněmovních voleb kandiduje v jiném kraji, než kde žijí. Včetně předsedy strany Petra Macinky, který sice bydlí v Praze, ale zkusí štěstí na jižní Moravě. Nutno však podotknout, že je původem z Břeclavi.
Mimo své bydliště kandiduje i hlavní tvář Motoristů, europoslanec Filip Turek. Ten vyrazí z hlavního města do Středočeského kraje. Většina lídrů krajských kandidátek Motoristů jsou právě Pražané.
Mezi osmičkou politických stran s preferencemi nad 1,5 procenta mají Motoristé přespolních lídrů zdaleka nejvíc. S odstupem následuje Přísaha, která kandidátky vyšperkuje šesti lídry z jiného kraje – často z jižní Moravy, kde žije šéf strany Róbert Šlachta. V těsném závěsu následuje koalice Stačilo! s pěti jedničkami krajských kandidátek z jiného regionu.
Čechům přitom volební turistika vadí: podle průzkumu agentury NMS Market Research by 70 procent preferovalo, aby politici kandidovali v kraji, kde mají trvalé bydliště. Přes 40 procent je ještě přísnější, kandidaturu v jiném kraji považují za oportunismus.
V analýze vycházíme z údaje o bydlišti na kandidátkách pro říjnové sněmovní volby. Politici v nich hlásí svoje trvalé bydliště, skutečné místo pobytu může být jiné.
Už čtvrtý Babišův kraj
Na prvním místě kandidátek je kandidatura v cizím kraji běžná: když na chvíli opustíme osmičku nejsilnějších stran a podíváme se na celé pole 26 kandidujících subjektů, mimo své bydliště kandiduje 35 procent lídrů.
„Smysl je nasadit lídra strany či populárního kandidáta tam, kde to straně nejvíc pomůže k lepšímu volebnímu výsledku,“ čte předvolební šachy politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI. „V Moravskoslezském, Středočeském, Jihomoravském kraji a Praze se volí nejvíc poslanců, proto dává smysl tam nasadit lídra či známou tvář.“
„Dál hraje roli popularita strany a politika v daném kraji: Moravskoslezský patří v posledních volbách k baštám ANO. Takže dává smysl využít stranického lídra k maximalizaci voličské podpory,“ komentuje skutečnost, že Andrej Babiš povede ostravskou kandidátku, zatímco v Praze bude v čele 1. místopředseda strany Karel Havlíček.
Volební turistika
Kandidátky pro sněmovní volby se sestavují pro jednotlivé kraje, v každém kraji nastoupí za danou politickou stranu jiná sestava. Kandidovat mohou lidé kdekoliv – na rozdíl od obecních voleb, kdy musejí mít v místě kandidatury trvalé bydliště.
Krajské kandidátky mají od 14 míst v nejmenším Karlovarském kraji po 36 míst v Praze. Pokud je strana chce naplnit bezezbytku, znamená to najít 343 kandidátů. Zejména menší strany mají problém najít v regionech tolik kandidátů – i proto je hlavně na volitelných místech doplňují kandidáty z centra.
„Havlíček má trochu jiný image než Babiš, méně kontroverzní. V prostředí Prahy a středních Čech může být pro některé voliče přijatelnější,“ doplňuje Kopeček.
Babiš si letos při svých čtvrtých sněmovních volbách vyzkouší už čtvrtý volební kraj. Od roku 2013 byl postupně lídrem v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.
Hnutí ANO také patří k těm, které využívají strategické přesuny naplno: krajské lídry ladilo centrální vedení strany a až poté vše schválily krajské organizace. Naopak koalice Spolu a hnutí STAN do krajských kandidátek téměř nezasahovaly, i proto tak oba vládní subjekty nemají jediného krajského lídra kandidujícího mimo své bydliště.
„Je dobré také brát v úvahu, že tento strategický typ uvažování souvisí s místem, odkud kandidát pochází,“ pokračuje politolog. „Takže Petr Fiala (ODS) na jižní Moravě dává smysl v kontextu jeho bydliště a faktu, že tam byl rektor univerzity a pořád tam žije. Totéž platí u Aleny Schillerové (ANO).“
Ke kandidatuře mimo kraj bydliště je ale politolog Kopeček mírnější než respondenti zmíněného průzkumu.
„Koncepce české Ústavy žádnou specifickou reprezentaci volebních obvodů v případě Poslanecké sněmovny nepředpokládá,“ vysvětluje. „Poslanci reprezentují Českou republiku, nikoliv Prahu nebo jižní Moravu. Do voličského uvažování se samozřejmě může promítat fakt, že kandidát je odjinud, ale zásadní roli to u sněmovních voleb nikdy nehrálo,“ dodává.
Špatný příklad: Slovensko
Na dalších místech kandidátek už volební turistika tak běžná není – zatímco přespolních lídrů je zmínených 35 procent, na dalších místech kandiduje mimo kraj bydliště jen 15 procent.
U stran, které mají sněmovní zastoupení, je to ještě méně. Vypovídá to o decentralizaci české politiky: volební systém se 14 volebními obvody napomáhá tomu, že k ovládnutí voleb nestačí jedna známá tvář.
„Slovensko nebo Nizozemsko jsou celá země jeden volební obvod,“ komentuje roli volebního systému Kopeček. „U Slovenska to má efekt, že na volitelných místech jsou převážně lidé z Bratislavy a okolí, u Nizozemska je zase nadstandardní zastoupení kandidátů z několika velkých měst.“
„Právě u Slovenska je jediný volební obvod podle mého názoru důležitý faktor pro vzestup populismu a budování stran bez větších organizačních struktur a členů, protože pro úspěch stačí jeden či několik málo populárních politiků. Dopady na politickou kulturu a politiku obecně podle mne nejsou pozitivní a rozhodně nejde o vhodnou inspiraci pro Česko,“ dodává.
Krajské koalice
Mapa ukazuje zřetelné rozdíly v počtu přespolních mezi kraji: zatímco Praha importuje pětinu lídrů kandidátek, Olomouci nebo Hradec Králové téměř polovinu.
„Olomoucký a Královéhradecký kraj patří k menším perifernějším krajům, kde některé strany nemusí mít větší členské zázemí ani známé politiky – pro známost je mimořádně důležitý stálý přístup do celostátních médií, které jsou koncentrované v Praze,“ tvrdí Kopeček. „To vysvětluje Prahu: velký obvod, kde dává smysl nasadit známé politiky, mimořádná koncentrace médií zájem ještě násobí. Samozřejmě to ale není celé vysvětlení, faktorů bude víc.“
Mezi některými kraji je podíl přespolních kandidátů poměrně vysoký. Nejčilejší výměna probíhá mezi hlavním městem a středními Čechami – přes 15 procent buď bydlí v Praze a kandiduje ve Středočeském kraji, nebo naopak. Podobně fungují dva regionální trojúhelníky: Liberecko-Karlovarsko-Ústecký a Zlínsko-Olomoucko-Moravskoslezský.
„Velkou roli hraje historická a současná provázanost opřená o to, že fungují v silné symbióze – jak dopravní, tak ekonomické nebo ve sféře vzdělávání,“ upozorňuje politolog.
Ani Sudety, ani periferie
Zmiňovanou decentralizaci české politiky naznačuje i skutečnost, že po vynesení adres všech kandidátů na mapu Česka se neukáže žádný jednoznačný vzorec.
Poměr kandidátů na počet obyvatel okresu sice prozrazuje velké rozdíly – nejaktivnější Karlovy Vary hlásí 66 kandidátů na 100 tisíc obyvatel, skorosousední Tachov 23 kandidátů – ale žádný jednoznačný obrazec.
Z mapy překvapivě nevystupují ani centra, ani Sudety, ani vnitřní periferie.
Další příběhy lídrů
Motoristé
Plzeňský lídr Oto Klempíř je rodákem z jihomoravského Kyjova, žije ve Středočeských Roztokách a působí v Praze.
Další Pražan Vladimír Pikora vede motoristickou kandidátku v Ústeckém kraji. Nepotká se tak se svou manželkou a pražskou lídryní SPD Markétou Šichtařovou (Svobodní), s níž se rozvádí.
Královéhradecká lídryně Motoristů Renáta Vesecká je sice také dle místa narození z Prahy, jako místo bydliště ale uvádí Brno, kde působila v letech 2005–2010 jako nejvyšší státní zástupkyně.
Přísaha
Přestože je senátorem za Břeclavsko a hrdým obyvatelem jihomoravských Pohořelic, je letos Róbert Šlachta v čele kandidátky své Přísahy ve vzdáleném Ústeckém kraji. Vysvětluje to tím, že se prý politici na region nesoustředí z bezpečnostního, ani z dalších hledisek, což chce napravit.
Pikantně může působit i moravskoslezský lídr Přísahy, je jím bývalý pražský poslanec ODS i bývalý pražský radní Jiří Janeček, který je zároveň místopředsedou Hnutí PES.
Exministr dopravy Vladimír Kremlík (tehdy za ANO) vede kandidátku Přísahy ve Středočeském kraji, i když má bydliště v Praze. I on je ale místní rodák, konkrétně z Čáslavi.
Stačilo!
Z pětice krajských lídrů Stačilo!, kteří nekandidují tam, kde žijí, vypíchněme Otakara Březinu. Jednička kandidátky na Vysočině je dlouholetým starostou obce Kozojídky, která se ale nachází v jihovýchodním cípu Jihomoravského kraje, asi sto kilometrů od Vysočiny.
SPD
Takticky letos postupovalo i hnutí SPD, za něž kandidují i jednotlivci z menších spřízněných stran Trikolora, PRO a Svobodní, přičemž kromě Šichtařové v Praze jsou krajskými lídry i Jindřich Rajchl (PRO, Moravskoslezský), Libor Vondráček (Svobodní, Jihočeský), Zuzana Majerová (Trikolora, Zlínský) a navrch ještě nestraník a expert SPD a Trikolory Miroslav Ševčík v Jihomoravském kraji.
Akvizice těchto posil zapříčinila další posuny. Jihomoravský poslanec Jan Hrnčíř ustoupil právě Ševčíkovi a přesunul se jako jednička do Pardubického kraje, který za SPD před čtyřmi lety lídroval dnes již zesnulý Jaroslav Bašta.
Celoživotní Olomoučanka Zuzana Majerová kandiduje na Zlínsku proto, že nezpochybnitelnou jedničkou SPD na Olomoucku je druhý muž tohoto hnutí Radim Fiala.
A i předseda SPD Tomio Okamura s trvalým bydlištěm v Praze se po výletu do Moravskoslezského kraje, kde vedl kandidátku před čtyřmi lety, vrací do středních Čech, kde byl jedničkou už v roce 2017.
ANO
Exministr školství a nestraník Robert Plaga je sice Brňák a byl členem hnutí ANO, v roce 2020 mu ale členství zaniklo, jelikož vedení celou buňku rozpustilo kvůli kauze Stoka. Když jej Karel Havlíček přemluvil, aby se vrátil a kandidoval, svěřil mu svůj Středočeský kraj a sám vede kandidátku ANO v Praze. Oba kraje má ale „na starosti“.
Bývalý ministr obrany a vnitra Lubomír Metnar letos zaskakuje jako lídr v Olomouckém kraji. V krajském městě se sice narodil, většinu života ale profesně působí v Moravskoslezském, kde i před čtyřmi lety kandidoval do Sněmovny.
Piráti
Tři případy krajských transferů lídrů najdeme i u Pirátů. Exposlanec Mikuláš Ferjenčík má sice trvalé bydliště v Praze, kde byl i v letech 2014–2018 zastupitelem, od prvních pirátských sněmovních voleb v roce 2010 ale pravidelně kandiduje v Pardubickém kraji.
Bývalý předseda strany Ivan Bartoš je rodákem z Jablonce nad Nisou, ostatně ve sněmovních volbách 2010 také kandidoval v Libereckém kraji. Jenže v roce 2013 už to bylo v Praze, kde má trvalé bydliště, od té doby ale mezi kraji opět přelétá. V roce 2017 to byly střední Čechy, 2021 Ústecký kraj a letos opět střední Čechy