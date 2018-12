Ano, ne, nevím. Kdo z europoslanců chce na jaře znovu kandidovat do Evropského parlamentu?

Server iROZHLAS.cz oslovil s dotazy všech 21 českých eurospolanců. Jedenáct z nich potvrdilo, že jsou rozhodnuti znovu kandidovat. Další čekají na rozhodnutí své strany či hnutí, nebo kandidovat už nebudou. Redakce nezískala jen odpověď poslanece za KSČM Jaromíra Kohlíčka, který nastoupil do europarlamentu po smrti Miloslava Ransdorfa v roce 2016. Podle pátečních informací deníku Právo se Kohlíček chystá kandidovat znovu.

Otázky, na které poslanci serveru iROZHLAS.cz odpovídali:

1. Budete se znovu ucházet o post europoslance v nadcházejících květnových volbách do Evropského parlamentu? A bude to za stejnou stranu, kterou zastupujete nyní?

2. Proč ano/proč ne?

3. Pokud se o post nebudete ucházet, co budete dělat po návratu do Česka? Budete se věnovat politice, nebo se vrátíte k původní profesi či něco jiného?