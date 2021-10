Poslední debata, průběh hlasování i sčítání. Sledujte volby do Poslanecké sněmovny

V pátek začínají volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti se v celém Česku otevřou přesně ve dvě hodiny odpoledne. K volbám může letos přijít až 370 tisíc prvovoličů. Server iROZHLAS.cz přináší kompletní servis. V online reportáži budeme sledovat poslední superdebatu osmi lídrů politických stran a hnutí s největším volebním potenciálem, která skončí minutu před otevřením volebních místností, průběh voleb i sčítání. Praha 9:28 8. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek začínají volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti se v celém Česku otevřou přesně ve dvě hodiny odpoledne (ilustrační foto) | Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Volit může každý svéprávný občan České republiky, kterému je alespoň druhý den voleb 18 let. S sebou si musí všichni do volební místnosti vzít občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud nevolí v místě trvalého bydliště, komise po něm bude chtít taky voličský průkaz. Ten už v pátek musí mít všichni zájemci vyřízený.

Stejně jako loni si musíme k volbám vzít taky respirátory.

„Voliči i komisaři musí mít respirátory, zároveň ve volebních místnostech bude k dispozici dezinfekce. Bude potřeba dodržovat rozestupy jak mezi voliči, tak při identifikaci vůči volební komisi,“ popisuje pro Radiožurnál náměstek ministra vnitra Petr Vokáč, jaká protiepidemická opatření budou ve volebních místnostech platit.

Pokud volí v kraji, ve kterém má trvalé bydliště, může do volební místnosti přijít s hlasovacími lístky, které přišly do poštovní schránky. Využít může ale i sadu lístků, kterou dostane od volební komise.

Při samotné volbě si za plentou vybere pouze jeden hlasovací lístek s uskupením, které chce podpořit. Pak může zvolit a zakroužkovat až čtyři kandidáty, kterým dá preferenční hlas. Pokud ale nechce, tak preferenční hlasy dávat nemusí. Kompletní seznam kandidátů si můžete prohlédnout v interaktivní aplikaci.

Hlasovací lístek následně vloží do úřední obálky s kulatým razítkem, kterou dostane od komise. Barva obálky je stejná jako u hlasovacích lístků - tedy šedá. Modrou obálku, ve které domů přišly lístky, do urny hodit nesmí - hlas by byl totiž neplatný.

Jsou ale i další případy, kdy komise hlas nezapočítá. „Zároveň je neplatný takový hlas, který není na předepsaném hlasovacím lístku, to znamená na tom vytištěném, který jsem dostal domů nebo obdržel ve volební místnosti. Neplatný je hlas také tehdy, pokud bych do obálky dal více než jeden hlasovací lístek. A neplatné hlasy jsou také tehdy, pokud je hlasovací lístek přetržený,“ říká Petr Vokáč. Kompletní návod, jak volit, najdete zde.

Ve středu už hlasovali ve sněmovních volbách lidé v karanténě a izolaci. Z aut na speciálních drive-in stanovištích odvolilo asi 1600 lidí. Největší zájem byl podle ministerstva vnitra v Praze, naopak nejmenší v Karlovarském kraji. Jejich hlasy začnou komisaři sčítat ale až společně se všemi ostatními - tedy v sobotu odpoledne po skončení voleb a uzavření místností v celém Česku.

Ve čtvrtek ještě mohli volit klienti sociálních zařízení v karanténě. Kvůli covidu je ale teď uzavřená jen část domova pro seniory v Českých Budějovicích. Do ostatních přijdou komisaři v pátek nebo v sobotu - tedy v řádný termín voleb. Hlas už taky mohli odevzdat Češi pobývající na americkém kontinentu.

Hlasovat můžeme od pátečních 14 do 22 hodin. V sobotu budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Pak začnou komisaři hlasy sčítat. Pokud ještě nevíte, koho volit, může vám pomoc volební kompas.