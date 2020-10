Valenta mandát na Uherskohradišťsku neobhájil. ‚Kampaň byla velmi férová,‘ říká nový senátor Bazala

Novým senátorem ve volebním obvodu Uherské Hradiště bude Josef Bazala (KDU-ČSL s podporou STAN a TOP09). Ve druhém kole senátních voleb porazil s 60,78 % hlasů obhájce mandátu Iva Valentu (za Soukromníky), který skončil s 39,21 % hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,85 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 46,95 procenta. Uherské Hradiště 19:12 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: nově zvolený senátor v obvodu Uherské Hradiště Josef Bazala (KDU-ČSL) a bývalý senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / ČTK

Bazala výsledek druhého kola označil za senzační. „Přece jenom proti panu Valentovi to nebylo vůbec jednoduché. Kampaň jako takovou ale považuji za velmi férovou ze všech stran, a to v prvním i druhém kole. Nevedla se žádná podpásová kampaň, vše v tomto směru proběhlo v pořádku,“ sdělil.

Z pozice senátora se chce zaměřit na rozvoj venkova a dobudování dálniční infrastruktury v regionu. „Považuji ji pro tento kraj a region za prioritní,“ podotkl Bazala.

Miliardář Valenta v sobotu poděkoval všem voličům, kteří mu dali hlas. „Šest let v Senátu mi dalo mnoho cenných zkušeností a jsem rád, že jsem během tohoto období mohl otevřít a řešit řadu pro region velmi důležitých témat.

„Lidovecký kandidát získal ve finálním souboji více hlasů a potvrdilo se tak, že KDU-ČSL má v našem regionu velmi disciplinované voliče. Vítězi voleb jsem hned po sečtení hlasů telefonicky gratuloval,“ přidal s tím, že se o svém budoucím působení v politice nejdříve poradí s rodinou a týmem poradců.

Spoluzakladatel loterijní společnosti Synot byl senátorem od roku 2014. O dva roky později se stal zastupitelem Zlínského kraje. V komunálních volbách v roce 2018 byl zvolen také zastupitelem města Zlína. V září 2019 ale na mandát rezignoval s tím, že se chce více soustředit na práci senátora a krajského zastupitele.

Folklorista Josef Bazala je dlouholetým (od roku 2006) starostou Starého Města, ještě déle (od roku 1998) je jeho zastupitelem. Členem KDU-ČSL je od roku 2002.

‚Jasný vítěz‘ neobstál

První kolo senátních voleb v obvodu 81, který zahrnuje jižní část okresu Uherské Hradiště a východní část okresu Hodonín, skončilo velmi těsně: Valenta získal 31,23 % hlasů, zatímco druhý Bazala 30,94 %.

Starosta Starého Města si proto věřil na vítězství. „Naděje tady je velká. Souboj, který budu podstupovat, se dá hrát a vyhrát. Politologové před volbami říkali, že pan Valenta by měl být jasný vítěz a nakonec rozdíl moc velký není,“ řekl minulý týden novinářům.

Bazalovi před druhým kolem vyslovil podporu i bývalý poslanec Antonín Seďa (ČSSD), který ve volbách na Uherskohradišťsku neúspěšně kandidoval. Krok měl údajně promyšlený s předstihem.

Vystrčilova podpora

„Je to osobní podpora, není to podpora ČSSD, protože oba kandidáti jsou kandidáti pravicových stran. Jožku Bazalu znám ještě z dob práce v Letu, později jsem působil jako poslanec 15 let a velice dobře se mi s panem starostou spolupracovalo,“ vysvětlil.

Iva Valentu na druhé straně podpořil předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Oceňuji zejména jeho podporu drobných živnostníků, udělal pro ně v Senátu veliký kus práce. Věřím, že ve druhém kole dostane dostatek hlasů, abychom mohli spolupracovat i nadále,“ řekl předseda horní komory.

Za podporu kontroverzního politika schytal Vystrčil množství kritických hlasů, třeba i od svého spolustraníka, mediálně zdatného starosty pražských Řeporyj Pavla Novotného. „Sponzora Trikolóry může volit jen duševní mrzák. Ivoše jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolóry. Je mi fuk, že jej podpořil Miloš Vystrčil a dává nám peníze,“ napsal Novotný na twitteru.

V roce 2014 zvítězil v Uherském Hradišti Valenta (za Soukromníky). Ve druhém kole získal 54,17 procenta hlasů. Druhý skončil Pavel Botek (KDU-ČSL).