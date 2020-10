‚Favorit‘ do Senátu nedojel. Místopředsedu ČSSD Šmardu porazil v druhém kole ždárský místostarosta

Senátorem ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou bude Josef Klement (za KDU-ČSL). Ve druhém kole senátních voleb s 59,81 % hlasů zvítězil nad Michalem Šmardou (ČSSD s podporou Zelených a hnutí Budoucnost), který dostal 40,18 % hlasů. Klement vystřídá v tomto senátním obvodu Františka Bradáče (KDU-ČSL), který už místo v Senátu neobhajoval. Žďár nad Sázavou 21:43 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O senátní mandát se ve Ždáru nad Sázavou utkali Josef Klement (za KDU-ČSL, vlevo) a Michal Šmarda (ČSSD) | Foto: Luboš Pavlíček / Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / ČTK

„Jsem moc rád, že i v té složité situaci lidé přišli k volbám a že mi dali svůj hlas, že jsem de facto potvrdil výsledek, co do počtu hlasů, z prvního kola,“ prohlásil v sobotu Klement, který doposud pracoval ve vedení Žďáru nad Sázavou jako místostarosta. Od roku 2014 je také zastupitelem města.

Souboj s Michalem Šmardou, novoměstským starostou a místopředsedou ČSSD, podle Klementa nebyl vůbec jednoduchý. Kampaň ale označil za férovou z obou stran. Pozici žďárského místostarosty se Klement chystá opustit, na radnici Žďáru nad Sázavou chce dál působit jako neuvolněný radní.

„Je potřeba poblahopřát Pepovi Klementovi, protože je vidět, že dostal velmi silný mandát od voličů na Ždársku,“ popsal Šmarda. Ke svému výsledku řekl, že si šel říci o mandát od voličů, který ale nezískal.

„Zjistil jsem, že mám silnou důvěru lidí v Novém Městě na Moravě, na druhou stranu, jinde ne. Takže to je pro mě signál, čemu se mám věnovat. Mám se věnovat práci pro Nové Město na Moravě.“

Šmarda se loni stal po demisi Antonína Staňka kandidátem ČSSD na ministra kultury. Staňkovo nahrazení trvalo tři měsíce, a to zejména kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana, který nakonec odmítl jmenovat Šmardu, na jehož adresu uvedl, že by se měl stát volebním manažerem ČSSD pro krajské volby, a poukázal na to, že Šmarda má jen středoškolské vzdělání a nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury.

Poté, co se proti návrhu ČSSD postavil i premiér Andrej Babiš, se Šmarda kandidatury vzdal. Novým šéfem resortu se koncem srpna stal bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Kampaň autostopem

Šmarda svou kampaň zahájil dvoudenním autostopem z Prahy na Vysočinu. Cesta podle něj měla symbolizovat mimo jiné to, že by hlavní město mělo věnovat Vysočině více pozornosti. Svůj volební slogan „Favorit do Senátu“ postavil také na tom, že řídil Škodu Favorit.

Na start ho tehdy přišli podpořit ministryně práce Jana Maláčová a ministr kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD). Zaorálek žertoval, že právě Šmarda má největší podíl na jarním zbrzdění koronavirové krize, když se v Novém Městě odehrál začátkem března biatlonový Světový pohár jako jedna z prvních akcí bez diváků.

„Máme-li to dotáhnout k vítěznému konci, potřebujeme Michala. Pokud bude v Senátu, máme šanci, že s virem zameteme,“ vtipkoval.

Do druhého kola senátních voleb postoupil Klement s 31,01 % hlasů, druhý Šmarda s 25,28 % hlasů. Voleb se zúčastnilo 37,81 procenta voličů, o týden později jich ale přišlo už jen 19,01 %.

V roce 2014 ve Žďáru nad Sázavou zvítězil lidovec František Bradáč ve 2. kole, kde získal 53,22 procenta hlasů. Druhá skončila Dagmar Zvěřinová (ČSSD).