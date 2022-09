VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA: Třetinu země čeká druhé kolo senátních voleb. Kde dostanete hlasovací lístky?

Už v pátek třetinu republiky čeká další kolo voleb - ve druhém kole budou voliči ve 24 obvodech volit nové senátory. Ve zbylých třech zvítězili senátoři už v prvním kole, a to v Bruntále, Ústí nad Orlicí a v Praze 6. Pokud ale ve vašem obvodu ještě není rozhodnuto, přinášíme vám další díl praktických informací, které k volbám budete potřebovat. Druhé kolo senátních voleb bude v pátek od 14 do 22 hodin, a pak taky v sobotu od 8 do 14 hodin.

