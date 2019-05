24 obcí, kde recesisté vytrollili hnutí ANO. ‚Lidé si to asi špatně přečetli,‘ říká starosta jihočeské Lužice

Do evropských voleb šli z recese. Voličům slibovali dotace na okurkový salát nebo avokádo. Ačkoli v Bruselu hnutí ANO, vytrollíme europarlament nezískalo jediný mandát, přesto uspělo. Dosáhlo totiž na státní příspěvek za hlasy, přiteče mu tak 1,1 milionu korun. A to není všechno. V některých obcích recesistické uskupení dokonce přeskočilo i vítězné hnutí ANO. Server iROZHLAS.cz jich napočítal hned 24. Doporučujeme Lužice 12:34 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně hnutí ANO Dita Charanzová a šéf ANO, vytrollíme europarlament Jiří Kyjovský | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Letos k volebním urnám v jihočeské obci Lužice dorazila jen čtvrtina voličů, tedy celkem deset lidí. A hned tři z nich dali svůj hlas recesistickému hnutí ANO, vytrollíme europarlament, které do evropských voleb vedla youtuberka Lucie Schejbalová alias Sejroška.

Díky několika hlasům tak s 30procentním výsledkem ovládlo tamní eurovolby. Naopak hnutí ANO, které na celostátní úrovni zvítězilo, v Lužicích skončilo s nulou na účtu.

Jak je to možné? Starosta Lužic Jindřich John v tom vidí přehmat starších voličů. „Asi si to lidé špatně přečetli, to je možné. Spíš tam bude mýlka, hlasovacích lístků je tolik. Nevěřím tomu, že je to podpora nějaké recesistické strany,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

V minulosti v obci podle starosty vyhrávali hlavně komunisté. „Byli jsme dost levicová obec, komunisté tady byli silní,“ doplnil. Tentokrát se ale příchozí k volebním urnám – alespoň dle výsledků – přiklonili spíše napravo.

Povedený žert?

Úspěch recesisté zaznamenali také na severu Čech v obci Žernov, kde získali přes 14 procent hlasů. Společně s ODS tak obsadili druhou příčku hned za Piráty. Oproti tomu vládní hnutí ANO zde s necelými šesti procenty propadlo.

Žernovský starosta Zdeněk Mrkvička výsledek letošních eurovoleb považuje za povedený žert. „To mě pobavilo, je to pro mě novinka. To je asi nějaká recese. Když se podíváte, kolik lidí volilo, tak když se najde pár vtipálků, tak pět lidí u nás může ovlivnit výsledek voleb,“ uvedl.

Celkový přehled obcí, ve kterých ANO, vytrollíme europarlament předběhlo hnutí ANO, si můžete prohlédnout v následující tabulce:

Předseda recesistického hnutí Jiří Kyjovský porážku ANO v daných obcích považuje za úspěch. „Je to příjemné překvapení. Byť jde o malé obce, kde stačily tři hlasy, jak říkáte. Na to se už nikdo neptá, ta čísla jsou jasná,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Že by si je lidé pouze spletli s vládní partají, Kyjovský příliš nepřipouští. „Na tento dotaz jsme odpovídali ještě před volbami. Dovolím si použít slova naší lídryně Lucie: pokud si někdo splete tyto dvě partaje, tak by se nad sebou měl zamyslet,“ doplnil.

Matoucí názvy

Obavu ze ztráty hlasů ve prospěch nového uskupení nemělo podle slov europoslankyně Dity Charanzové ani hnutí ANO. „Na zhruba procentním zisku hlasů ‚vytrolleného ANO‘ lze jen těžko odhadovat, zda nebo kolik voličů se podobnými názvy kandidátních listin nechalo zmást,“ napsala v SMS zprávě lídryně kandidátky.

„Pravda ale je, že se před volbami na ústředí ANO voliči obraceli a upozorňovali, že podobné názvy mohou být matoucí,“ přiznala zároveň.

Najdou se přitom také obce, kde recesisté a vládní hnutí takzvaně remizovali. To je třeba případ obce Pětikozly na Mladoboleslavsku či Rašín na Jičínsku, kde shodně získali devět procent hlasů. Celkem jde o 44 obcí.

A kde hnutí ANO, vytrollíme europarlament, které skončilo s výsledkem 1,56 procenta hlasů, bodovalo nejvýrazněji? Nejvíce hlasů recesisté získali v Hradci Králové, kde je volilo 427 lidí. Uspělo i v dalších krajských městech. Druhou příčku totiž obsadila Olomouc, hned za ní je Ostrava-jih či Liberec, kde utržili přes tři stovky hlasů.

Vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu se ovšem stalo hnutí ANO. Z celkových jedenadvaceti křesel, které připadají Česku, jich získalo hned šest. Druhou příčku obsadila ODS se čtyřmi mandáty. O třetí místo se dělí Piráti a koalice TOP 09 se starosty, strany získaly shodně po třech mandátech.

Ze sněmovních stran ještě uspěly se dvěma mandáty lidovci a SPD Tomia Okamury, jedno křeslo mají ještě komunisté. Propadla naopak ČSSD, ze čtyř mandátů neobhájila ani jeden.

