Inventura předvolebních kampaní: zavádějící billboardy, odkazy na koronavirus i propagace konopí

„Ukázaná platí", „V krizi vás ochráníme" či „Šance změnit budoucnost". To jsou jen některá z předvolebních hesel, se kterými vyráží politické strany a hnutí do boje o krajská a senátní křesla. Server iROZHLAS.cz zmapoval kampaně sněmovních partají, které se v těchto dnech dostávají do ostré fáze. Nabízíme jejich přehled. Doporučujeme Praha 6:00 11. září 2020

ČSSD a červený svetr

Když koncem léta sociální demokraté zahajovali předvolební kampaň, chopil se toho sám šéf strany Jan Hamáček. „V krizi vás ochráníme,“ hlásil vizuál nachystaný pro billboardy a plakáty, jemuž dominovala Hamáčkova podobizna v červeném svetru. Ten se stal – alespoň v očích ČSSD – symbolem koronavirové pandemie.

V Lidovém domě Hamáček podobu kampaně pro letošní boj o krajská a senátní křesla odtajnil s úsměvem na rtech. Až klukovské nadšení však při pohledu na přítomné novináře vystřídal vážný výraz. „Když je problém, sociální demokracie je tu od toho, aby vás ochránila, což jsme mimochodem předvedli na jaře,“ vysvětloval poté.

Červená mikina se vrací. Bude symbolem letošních krajských voleb. @CSSD do ní oblékla i dezinfekční gely rozdávané novinářům na zahájení volební kampaně. pic.twitter.com/2eKlYyAhGA — Michaela Rambousková (@rambouskovam) August 17, 2020

Na slogany spojené s pandemií ČSSD sází v rámci centrální linky kampaně. Zabývá se v ní agenturním zaměstnáváním, uplatněním lidí nad 50 let na trhu práce, koncem levné práce i bojem se suchem či tématem dostupného bydlení.

„S centrálními tématy spojujeme značku ČSSD, našeho u veřejnosti nejlépe hodnoceného politika, tedy předsedu Jana Hamáčka, a s ním jednotlivé krajské lídry tam, kde ČSSD kandiduje samostatně, či se senátními kandidáty,“ upřesnil redakci někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, který se na jaře stal novým volebním manažerem strany.

V regionech se pak akcentovaná témata různí. Třeba lídr středočeské kandidátky Robin Povšík, který současně působí jako náměstek na ministerstvu práce, se na plakátech chlubí tím, že zachránil jeden milion pracovních míst.

Opírá se podle svých slov o „data a analýzy“ programu Antivirus, kterým stát kvůli koronavirové krizi přispívá na platy zaměstnanců.

„Jako první náměstek ministryně Jany Maláčové jsem řídil týmy, které se přípravou programu Antivirus zabývaly. Zároveň jsem byl po dobu nouzového stavu pověřen řízením úřadu práce, který Antivirus realizoval,“ vysvětlil Povšík, proč se k dotačnímu programu hlásí. K červnu resort skrze tento program podle Maláčové podpořil 950 tisíc pracovníků.

Ústecký autobus

Na Ústecku zase strana vsadila na červený dvoupatrový autobus, který nese podobizny zdejších lídrů – lékařů Jaroslava Krákory a Miroslava Jiránka. Je opatřen hesly jako „zdraví, bezpečí, vzdělání, prosperita“. Zahájení tamní kampaně se v pondělí účastnil také Hamáček, který si zdejší kandidátku – i přes nesouhlas předsednictva ČSSD – prosadil.

Jako čtyřka na ústecké soupisce tak figuruje podnikatel a někdejší spolupracovník expremiéra Jiřího Paroubka Petr Benda. Ten v posledních sněmovních volbách kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Hamáček to označil za „uklouznutí“.

Sám Benda tvrdí, že se jako sympatizant extrémistů necítí. „Chtěl jsem zastupovat slušné lidi před nepřizpůsobivými a tehdejší možnou vlnou uprchlíků,“ uvedl už dříve pro iROZHLAS.cz. ČSSD navíc na předvolební kampaň daroval milion korun, jak zjistil Radiožurnál. Pro stranu je to letos zatím rekordní částka.

Šéf ČSSD Jan Hamáček a podnikatel Petr Benda, který na Ústecku kandiduje za sociální demokraty v krajských volbách | Foto: Hájek Ondřej | Zdroj: ČTK

ČSSD jde do podzimních voleb také v nových barvách. Typickou oranžovou barvu s růží na většině propagačních materiálů nahradila červená. „Potenciál oranžové se postupně vyčerpal a v restartu ČSSD se proto postupně vracíme k tradiční a původní červené, zatím v oranžovo-červené varianci,“ zdůvodnil Hašek. Na kampaň má strana vyhrazeno lehce přes 20 milionů korun.

ANO a „ukázaná“

S heslem „Ukázaná platí“ jde do letošních krajských a senátních voleb hnutí ANO. Vládní partaj, která bude obhajovat hned pět hejtmanských křesel, sází na „činy místo slov“. V propagačních materiálech se například prezentuje tím, že vyměnila přes 90 tisíc nových kotlů, zařídila 184 kilometrů dálnic, schválila modernizaci více než dvou tisíc škol či že vysázela přes 90 tisíc stromů.

Jak přesně hlavní slogan vznikl, kdo ho vymyslel a co si pod ním mají voliči vlastně představit, není jasné. Marketingový expert hnutí ANO Marek Prchal v reakci na dotazy serveru iROZHLAS.cz napsal následující: „To je samozřejmě tajné. Zkuste si zavolat do Coca-Coly pro recept na kolu.“

Premiér Andrej Babiš (ANO) během zahájené letošní předvolební kampaně | Foto: Peřina Luděk | Zdroj: ČTK

Redakce se na podrobnosti chtěla zeptat také hlavního volebního manažera strany Jana Richtera. Server Echo24.cz totiž ve středu napsal, že s výrazem „ukázaná platí“ pracovala v minulosti v kampani také ODS. Byla to tedy inspirace? Richter však od úterý nezvedal telefon a neodpověděl ani na SMS.

Chybný billboard

Hnutí ANO má za sebou také už první přešlap. V kampani totiž nasadilo slogan o modernizaci 194 krajských nemocnic. Toto heslo se objevilo na billboardu se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), stejný vizuál pak vyšel i na titulní straně krajských předvolebních novin hnutí.

Věta ale nebyla pravdivá, v Česku totiž krajských nemocnic podle dat Ústavu zdravotnických informací tolik ani není. Strana proto chybnou reklamu záhy stáhla.

Na vině je podle středočeského volebního manažera a šéfa kolínské buňky hnutí Martina Hermana špatná domluva v rámci realizačního týmu. „Byla to zřejmě chyba komunikace mezi produkcí a grafikem,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Číslovka totiž podle něj byla správně, neseděl však zbývající popisek.

Říjnové volby Krajské a senátní volby se odehrají na začátku října. Stát kvůli koronaviru už dříve upravil pravidla pro lidi, kteří budou kvůli nemoci v té době v karanténě. Volit se bude například z auta na drive-in volebních stanovištích. Lidé si budou moct vyžádat i příjezd speciální komise s přenosnou volební schránkou.

„Správně mělo být 194 krajských zdravotnických zařízení. To znamená zařízení, na které mají kraje vliv. Bylo to ale dlouhé, tak asi někdo vymyslel, že se to zkrátí na krajské nemocnice, to už ale byla chyba,“ vysvětlil. „Závadné“ billboardy se podle Hermana záhy stáhly, nechaly se i přetisknout předvolební noviny.

Konečná varianta tak zní: „194 zdravotnických zařízení zmodernizováno“. Tento slogan se objevuje nyní například za zády olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka, který funkci obhajuje. Že se stal tváří univerzálního hesla, mu však nevadí. „Všechno je to provázané, snažíme se spolupracovat na všech úrovních. A ta práce je odvedená ve výsledku v krajích,“ přiblížil.

„Jen u nás v kraji jsme investovali do zdravotnických zařízení 581 milionů korun,“ pokračoval hejtman. Kolik přesně tedy bylo zdravotnických zařízení na Olomoucku zmodernizováno, Okleštěk nevěděl. „Můžu vám to dohledat, šlo ale o nemocnice, léčebny, sociálně-zdravotnická zařízení, které mají různé zdravotnické sekce,“ doplnil.

Miliony na sport

Jak upozornily Seznam Zprávy, hnutí si také v některých případech přisvojuje úspěchy ostatních. Předvolební hesla použitá v kampani totiž někdy vychází ze souhrnných statistik jednotlivých ministerstev, jak serveru řekl hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter. Nejedná se tak o výsledky práce hejtmanů hnutí ANO.

Předvolební billboard ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zavádějící jsou také třeba sportovní hesla, konkrétně: „Milion na sport do každé vesnice“. Podle Seznam Zprávy jde o dotační program Kabina Národní sportovní agentury, který se teprve chystá a který ještě neschválilo ministerstvo financí. Na investici do opravy šaten či sportovního zázemí se ale musí zájemci podílet – 800 tisíc tak dá stát, 200 tisíc korun daná obec.

Pirátský autobus

Se sloganem „Šance změnit budoucnost“ vyráží do krajských a senátních voleb Piráti. Pro ostrý start kampaně si vybrali pražské Výstaviště, kde se na pozadí bílo-černého autobusu představili všichni krajští lídři i kandidáti do Senátu. V horní komoře Piráti dosud drží čtyři křesla. Mají tam Lukáše Wagenknechta, další tři senátoři byli zvoleni s podporou Pirátů.

Letos má strana ambici vytvořit vlastní senátorský klub, do voleb posílají hned 13 kandidátů. Je mezi nimi například Robert Veverka, který usiluje o legalizaci konopí. „Pěstujeme svobodu,“ hlásí billboard s jeho podobiznou. Piráti Veverku nasadí v Praze.

Volební kampaň Pirátů na demonstraci za legalizaci konopí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Brně pak půjde do senátních voleb první místopředseda Pirátů Jiří Kadeřávek. Ten nedávno upoutal pozornost tím, že si registroval doménu své soupeřky Anny Šabatové. Bývalá ombudsmanka se totiž bude o post v horní komoře ucházet za Zelené, Idealisty a hnutí Senátor 21. Kadeřávek nakonec oznámil, že jí doménu předá.

Velké ambice mají Piráti i v případě krajských voleb. Byť jde nyní podle posledního průzkumu veřejného mínění o druhou nejoblíbenější stranu, v zastupitelstvech krajů má jen minimální zastoupení. „Chceme získat alespoň sto krajských zastupitelů,“ řekl serveru iDnes.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti plánují na kampaň pro krajské volby dát zhruba 18 milionů korun, na senátní pak pět milionů a dalšími čtyřmi až pěti miliony korun přispějí kandidáti.

ODS startuje změnu

ODS – v současnosti druhá nejsilnější parlamentní strana – se bude v podzimních volbách o hlasy voličů ucházet s heslem „Odstartujme změnu“. Ostrou část kampaně zahájila strana ve středu na mítinku v loděnici u Vltavy v pražské Troji. Občanští demokraté tam byli na koních, raftech, kolečkových bruslích či kolech.

Šéf strany Petr Fiala chce změny směřovat ke sněmovním volbám v příštím roce, poté slibuje mimo jiné menší počet úřadů, omezení byrokracie a zrušení elektronické evidence tržeb, ale i obecně politiku bez „proudu žvanění“. „Pojďme ochránit Senát a mít lepší krajské vlády, odstartovat změnu, kterou dokončíme do roka a do dne,“ prohlásil na mítinku.

Předvolební kampaň ODS | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V případě Senátu ODS obhajuje dvě místa. Nově se o post v horní komoře uchází také stávající poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. O hlasy voličů bude bojovat jako společná kandidátka ODS, TOP 09 a hnutí STAN na Praze 1.

ODS plánuje na kampaň vydat částku v rozmezí 40 až 50 milionů korun.

SPD bez inkluze

„Zdravé školství bez inkluze.“ To je jedno z hesel SPD pro volby do Senátu. Dominuje například plakátům hnutí s podobiznou předsedy Tomia Okamury a brněnského kandidáta do Senátu Tomáše Anderleho.

Předvolební materiál se objevil například na autobusech brněnského dopravního podniku, jeden z řidičů pak kvůli tomu odmítl s autobusem vyjet. Sám má totiž dvě děti trpící autismem, inkluze je pro něj proto důležitá.

Hlavním mottem kampaně SPD se ovšem pro nadcházející volební klání stalo, že slušný a pracující člověk musí být na prvním místě. Propagační materiály tak pracují s variací hesla „váš kraj je na prvním místě“. Podle politologa a analytika České televize Kamila Švece však není kampaň SPD dlouhodobě příliš nápaditá.

„Na všech billboardech je vždy ve všech volbách Tomio Okamura. Teď je to posunuté do roviny krajských voleb, takže Vysočina je na prvním místě, Středočeský kraj je na prvním místě, všechny kraje jsou na prvním místě. Kampaň je ale vizuálně jednotvárná,“ vysvětlil politolog.

„Vždy je tam taky modrá, červená a bílá. Kdybyste si dali vizuály za poslední tři roky vedle sebe, tak se nebudou příliš lišit,“ doplnil k tomu Švec. Předvolební kampaň však hnutí SPD podle něj bude už tradičně tlačit především na sociálních sítích. Jen facebooková stránka Okamury má 260 tisíc fanoušků.

Před čtyřmi lety se SPD ucházelo o hlasy voličů s výjimkou Zlínského a Pardubického kraje v koalici se Stranou práv občanů. Krajské zastupitele tato kandidátka získala v devíti krajích. SPD samostatně uspěla i ve Zlínském kraji. Letos bude SPD kandidovat ve všech regionech samostatně.

Předvolební materiál hnutí SPD | Zdroj: SPD

A ani SPD nemá malé ambice – získat chce alespoň pět desítek zastupitelů a uspět chce ve všech 13 krajích. Podílet se chce pak na vedení minimálně dvou krajů. Lídry kandidátek schválilo vedení SPD už dřív. V pěti krajích je vedou poslanci.

Vedle Fialy v Olomouckém kraji to jsou Radek Rozvoral ve Středočeském, Karla Maříková v Karlovarském, Jan Hrnčíř v Jihomoravském a Zdeněk Podal v Královéhradeckém kraji.

V případě senátních voleb bude SPD usilovat podle Okamury o to, aby některý z kandidátů hnutí postoupil do druhého volebního kola. Na kampaň hodlá SPD vydat kolem 20 milionů korun.

Komunistický protest

V druhém zářijové týdnu zahájili ostrou kampaň také komunisté. Mítink ve Svojšicích na Pardubicku však provázely protesty. Na místo dorazilo několik demonstrantů, s vlajkami Evropské unie a fotografiemi Milady Horákové se postavili k pódiu před kandidáty. Šéf KSČM je posléze označil za lidi, kteří se chtějí zviditelnit a parazitují tak na cizí akci.

Start kampaně KSČM má dnes i historický nádech. pic.twitter.com/MXjJAJyD9W — Michal Tomeš (@Tomes_Michal) September 5, 2020

Komunisté nasazují v krajských volbách několik poslanců – v Královéhradeckém kraji sází na Zdeňka Ondráčka, v Plzeňském kraji zas na Jiřího Valentu. Do boje o senátní křesla pak KSČM vyslala třeba v Pelhřimově Pavla Hodáče, který je současně i lídr v krajských volbách na Vysočině.

Strana v kampani klade důraz hlavně na osobní kontakt s voliči, třeba v Praze nemá podle mluvčí Heleny Grofové jediný billboard. „Komunisté mají stálý elektorát, který jim postupně vymírá. Pomocí billboardů tak mají malou šanci získat nové voliče. Zkoušeli to už v minulosti, ale příliš jim to nefunguje,“ přiblížil politolog Josef Mlejnek mladší.

Lidovecký tahák

Lidovci odstartují finální fázi kampaně během pátku. Do volebního boje o Senát v jejich barvách míří například právní expert Nadačního fondu proti korupci a bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Kandiduje v Kladně a má i podporu TOP 09.

Senátorský klub KDU-ČSL letos obhajuje hned šest křesel. Na Praze 1 nasazuje Václava Hampla, který tam mandát obhajuje, či v Přerově dosavadní senátorku Jitku Seitlovou.

V krajských volbách představuje asi největší lidovecký tahák současný zlínský hejtman Jiří Čunek. Ten ve funkci úřaduje poslední čtyři roky. A jeho pozice zdá se být neohrožená. Jiná situace by však mohla nastat, pokud by se v rámci povolebního vyjednávání ostatní strany snažily KDU-ČSL z krajské koalice vyšachovat. „I to se může stát,“ řekl redakci už dříve politolog Lukáš Jelínek.

Jiří Čunek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Topka proti papalášům

TOP 09 odstartovala kampaň pro krajské a senátní volby už v červnu. O mandáty se bude ucházet s heslem „Pohněme s tím, společně!“. Strana chce podle její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové bojovat především proti papalášství a spojovat demokratické partnery.

V krajských volbách strana nekandiduje v žádném z regionů samostatně, ale v různých koalicích. Třeba ve středočeském kraji tak kandiduje pod značkou Spojenci pro Středočeský kraj s hnutím Hlas a Stranou zelených. Kampaň oficiálně zahájili ve středu.

Lídrem formace je místopředseda TOP 09 Jan Jakob, dvojkou někdejší europoslanec Pavel Telička, který se po neshodách v roce 2017 rozešel s hnutím ANO. O dva roky později jako lídr vlastního hnutí Hlas však post v europarlamentu neobhájil.

Michael Žantovský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společné kandidáty má TOP 09 i v senátních volbách. S její podporou obhajuje křeslo v horní komoře za Plzeň třeba Lumír Aschenbrenner (ODS), nově se o senátní mandát bude v Praze 1 ucházet Miroslava Němcová (ODS).

V barvách „topky“, ale i ODS a STAN pak do Senátu kandiduje na Praze 5 také Michal Žantovský, bývalý diplomat a nynější ředitel Knihovny Václava Havla. Podporu TOP 09 má také David Smoljak, který mandát obhajuje, jde o společného kandidáta s Piráty a STAN. Do Senátu přitom kandiduje i Smoljakův mladší bratr Filip. Ten však do voleb míří za hnutí Zdraví Sport Prosperita.

Podle politologa Josefa Mlejnka mladšího TOP 09 tvoří volební koalice hlavně kvůli slabším preferencím v předvolebních průzkumech. „V krajských volbách neplatí sčítací klauzule, koalicím tak pro zvolení stačí překonat pětiprocentní hranici a snáz se tak vytváří,“ upřesnil.

U senátních voleb je pak podle Mlejnka spojování pro středopravicové strany typické už z minulých voleb. „Aby se kandidát vůbec dostal do druhého kola, nemusela by výše stranické podpory stačit. A v druhém kole je to zase pro toho kandidáta nutné, aby dosáhl na daleko širší okruh voličů,“ doplnil.

Česnekový STAN

Hnutí STAN má v podzimních volbách velké ambice – získat chce čtyři až pět hejtmanů. Členy chce mít ve všech zastupitelstvech napříč Českem. Na oficiálním zahájení kampaně v Dienzenhoferových sadech v Praze to řekl šéf partaje Vít Rakušan. Symbolem kampaně hnutí je česnek, na akci se mimo jiné podávala pomazánka nebo česneková polévka.

Hnutí často kritizuje současnou středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), proti které bude za STAN kandidovat starostka Mnichovic u Prahy Petra Pecková. S ní na kandidátce figuruje i například starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické).

Starostka Mnichovic Petra Pecková. | Zdroj: Obecní webové stránky Mnichovice.cz

Starostové se chtějí v krajských volbách zaměřit hlavně na dostupnost zdravotní péče, školství i dopravu či otevřenost krajských úřadů. O hlasy voličů se bude ucházet taky třeba někdejší předseda strany Petr Gazdík, a sice na Zlínsku, či bývalý hejtman za ČSSD Josef Bernard, který bude za STAN kandidovat v Plzeňském kraji.

Hnutí chce investovat do krajských voleb 24 milionů korun, do senátních pak necelých osm milionů. Do horní komory pak hnutí vysílá často koaliční kandidáty.