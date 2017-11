Strany a hnutí po volbách vyúčtovávají kampaně: nejvíc zatím utrácela ČSSD, zaostává ODS a ANO

Strany a hnutí finalizují vyúčtování předvolební kampaně. TOP 09 či Piráti chtějí závěrečnou zprávu odevzdat do Vánoc, na zbytek si bude muset Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí počkat nejspíš až do příštího roku. Největší deficit na volebním účtu má zatím ODS a hnutí ANO, kterému chybí bezmála polovina výdajů. Lhůta pro odevzdání vyúčtování kampaně vyprší 22. ledna. Původní zpráva Praha 6:00 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polovinu ohlášených výdajů na kampaň na svém volebním účtu zatím vykazuje ANO. Na snímku šéf hnutí Andrej Babiš během předvolební kampaně | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Polovinu ohlášených výdajů na kampaň na svém volebním účtu zatím vykazuje hnutí ANO. Ačkoli by mělo atakovat devadesátimilionovou hranici, aktuální stav jeho účtu je 46 milionů korun. Podle mluvčího hnutí Vladimíra Vořechovského je to dáno dlouhou dobou pro splatnost faktur, s dodržením lhůty by ale podle něho neměl být problém. „Vše se stihne v zákonném termínu,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Růže, letní kino i perník. Za co strany a hnutí utrácely v kampani? Číst článek

Nejvíce peněz tak dosud za kampaň podle údajů na transparentním účtu utratila ČSSD, a to 75 milionů korun. Ve volbách do sněmovny přitom skončila s nejhorším výsledkem za posledních dvacet let. Podle původních odhadů by se přitom měla vyšplhat v konečných nákladech přes 80 milionů korun.

Přes 20 milionů korun by mělo přibýt také na transparentní účet ODS, ta vykazuje zatím náklady za zhruba 57 milionů korun, podle původních odhadů by přitom měla utratit až 80 milionů korun. Strana podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury vše doplní včas. „Vše bude splněno podle zákona, faktury za kampaň platíme dle splatnosti,“ napsal v SMS.

Ještě pár 'fakturek'

Zhruba „na svém“ jsou už nyní komunisté. Na volebním účtu mají náklady ve výši 31 milionů korun. „Odpovídá to zhruba tomu původnímu odhadu 30 milionů,“ řekl místopředseda KSČM a znovuzvolený poslanec Jiří Dolejš. Některé výdaje musí strana podle něho ještě doplnit, částka by se však už razantně zvýšit neměla.

„Maximálně doběhnou nějaké fakturky. Pro nás to není až takové drama. Hnali jsme všechno přes transparentní účet,“ pokračoval. Závěrečnou zprávu by komunisté podle Dolejše mohli mít dotaženou v nejbližší době: „Přiznám se, že nevím přesně, v jaké administrativní fázi to aktuálně je, ale předpokládám, že je to téměř hotové.“

V rozhraní avizovaných nákladů se pohybuje také TOP 09, její kampaň dle údajů z transparentního účtu vychází na 67 milionů korun. Strana plánuje předložit závěrečné vyúčtování kampaně za měsíc. „V této chvíli pracujeme na uzavření finálního vyúčtování volebních nákladů. Lze očekávat, že detailní přehled zveřejníme zhruba v půli letošního prosince,“ uvedl mluvčí strany Jakub Hnát.

Náklady stran a hnutí na předvolební kampaň (k 14. 11.) v mil. korun:

Lidovci jsou přes limit

Interní limit naopak přesáhli lidovci. Zatímco původně chtěli za kampaň utratit 30 až 40 milionů korun, už nyní evidují na transparentním účtu výdaje ve výši 48 milionů korun. Sekretář KDU-ČSL Pavel Hořava, který má na starosti finance strany, navíc počítá s tím, že by se finální výdaje mohly vyšplhat až na 54 milionů korun.

„V hotovostních nákladech se budeme pohybovat kolem jednapadesáti milionů, plus tam máme 2,7 milionu nepeněžité plnění. Takže předpokládám, že nakonec se to bude pohybovat kolem 53 až 54 milionů korun,“ popsal.

Navýšení původně plánované částky Hořava odůvodňuje tím, že se straně podařilo vybrat více peněz na darech od sponzorů. „Ty původní odhady začínaly na 30 milionech. Od začátku to bylo ale nastaveno tak, že náklady se budou odvíjet od získaných darů. Těch přišlo přes 20 milionů, takže mohlo přijít navýšení. Hlavně kraje si dokázaly lokálně sehnat sponzory,“ uvedl dále Hořava.

Nejisté znovuvydání Babiše a Faltýnka. Pro zvedne ruku 91 poslanců, klíčové budou hlasy Okamury a spol. Číst článek

Závěrečné vyúčtování kampaně plánují lidovci odevzdat až v lednu. „Do 10. prosince to chceme mít uzavřeno po stránce fakturace, do této doby mají poslat vyúčtování i z krajů. Na začátku ledna pak zprávu doděláme a odevzdáme,“ doplnil Hořava z KDU-ČSL.

Předpokládanou sumu za kampaň naopak dodrží Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, Starostové a nezávislí i Piráti. SPD má na účtu výdaje za zhruba 17 milionů korun, STAN se pohybuje kolem 43 milionů korun, Piráti zas bezmála 9 milionů korun.

„Na transparentním účtu nejsou ještě započítané faktury za asi 800 tisíc, takže to je potřeba doplnit. V konečných nákladech bychom se měli pohybovat pod hranicí 10 milionů,“ popsal Štěpán Štrébl z Pirátů s tím, že by závěrečnou zprávu strana chtěla odevzdat dohledovému úřadu do Vánoc.

Povinnost pro všechny Zprávu o financování kampaně musí strany podle nových pravidel dodat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí do třech měsíců od vyhlášení výsledku voleb, jak potvrzuje i člen úřadu Jan Outlý. „Termín pro odevzdání vyprší 22. ledna 2018,“ uvedl s tím, že zatím nikdo z kandidujících stran a hnutí zatím zprávu neposlal. Týká se to přitom všech zhruba třiceti subjektů, které ve volbách kandidovaly. Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu od 10 do 100 tisíc korun. Zpráva musí podle zákona obsahovat všechna bezúplatná plnění, údaje o dárcích, přehled nákladů na kampaň i dluhů, k jejichž splnění se se strany zavázaly. Podobu zprávy pak udává vyhláška úřadu pro dohled. „Vyhláška však počítá s klasickým manuálně vyplňovaným formulářem, proto úřad v těchto dnech dokončuje internetovou aplikaci, která stranám usnadní správné a úplné vyplnění zprávy a podstatně usnadní práci s daty jak kandidujícím stranám, tak úřadu, potažmo veřejnosti,“ doplnil kontrolor Outlý.