Prezidentský souhrn 4: Nerudová poprvé ovládla předvolební průzkum. Ze hry vypadli Zítko a Hladík

První kolo prezidentských voleb by podle agentury Median vyhrála Danuše Nerudová, poprvé se tak v předvolebním průzkumu stala favoritkou. Nejvyšší správní soud naopak definitivně vyřadil kandidáty Pavla Zítka a Romana Hladíka, protože nesplnili zákonné podmínky. Server iROZHLAS.cz shrnul, co se uplynulý týden stalo v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Pražský hrad 14:37 11. prosince 2022

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová poprvé ovládla předvolební průzkumy, když ji agentura Median připsala zisk 28 % voličských hlasů. Oproti říjnu si tak polepšila o 13 procentních bodů. Druhý Andrej Babiš (ANO) na ni v prvním kole prezidentských voleb ztrácí pouze 1,5 %. Třetím, kterému volební modely dávají větší šanci probojovat se do druhého kola, zůstává s 23,5 % hlasů Petr Pavel.

Babiše by podle zástupců agentury ve druhém kole porazili Nerudová i Pavel, velká část respondentů však zůstává v samotné volbě i v těchto duelech nerozhodnutých.

Dosavadní průzkumy Medianu i jiných agentur přisuzovaly první místo Babišovi nebo Pavlovi, Nerudová v nich byla poslední dobou už jen těsně třetí.

U části voličů ale dál panuje poměrně značná nejistota, koho budou volit. „Vzhledem k nezakotvenosti voličů není zatím vhodné jednoznačně predikovat, která z osobností nakonec postoupí do druhého kola volby,“ uvedli autoři modelu.

Další uchazeči, kteří podali přihlášku do přímé volby hlavy státu, zůstávají daleko za vedoucí trojicí. Senátor Pavel Fischer by dostal 5,5 procenta hlasů, odborový předák Josef Středula a senátor Marek Hilšer shodně 3,5 procenta hlasů. Kandidát SPD Jaroslav Bašta by získal 2,5 procenta hlasů.

Podnikatel Karel Janeček, jehož ministerstvo vnitra odmítlo registrovat a který se odvolal k soudu, má podle Medianu podporu dvou procent dotázaných. Ve výčtu figuruje ještě Denisa Rohanová s 0,5 procenta hlasů, ostatní kandidáti by získali dohromady 4,5 procenta hlasů.

Jak ale upozornil například politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze, zda jde u Nerudové o významný posun, musí ještě potvrdit průzkumy dalších společností.

Zítko i Hladík bez šancí

Naopak, kdo se do boje o Hrad už jistě nezapojí, jsou nezaregistrovaní kandidáti na prezidenta Pavel Zítko a Roman Hladík. Ve středu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud, na který se oba se svými stížnostmi obrátili.

Zítko se domáhal zapsání na kandidátní listiny, i když ani zdaleka nesesbíral požadovaných 50 tisíc občanských podpisů. Na ministerstvo jich dodal pouze 15 190, dožadoval se sice další doplnit, to mu však ministerstvo vnitra již neumožnilo. „Z citované judikatury rovněž vyplývá, že ministerstvo nebylo povinno vyzývat navrhujícího občana k odstranění vady, respektive k doplnění nedostatečného počtu podpisů občanů na petici výzvou,“ dal soud za pravdu ministerstvu.

Naopak označil některé Zítkovy úvahy a tvrzení za spekulativní a neopodstatněné.

Ze souboje o post prezidenta vyřadil správní soud i Hladíka. Ve své stížnosti na postup ministerstva totiž pouze uvedl, že se odvolává. Senát soudu ho následně vyzval, aby doplnil důvod, proč svůj návrh podává. „Navrhovatel ve stanovené lhůtě ani později vady návrhu neodstranil, přičemž chybějící důvody a petit návrhu brání pokračování v řízení,“ shrnul předseda senátu Tomáš Langášek.

Zapojí se Rohanová?

Senát ve stejném složení naopak ještě nerozhodl o kandidatuře Denisy Rohanové. Ta svou účast v prezidentských volbách opírá o podporu poslanců z bývalé Poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra zaslalo soudu stanovisko, podle kterého nemělo jinou možnost než uchazečku pro lednovou volbu zaregistrovat.

Prezidentka České asociace povinných Rohanová podala přihlášku do prezidentských voleb už v říjnu 2021, tedy ještě před vyhlášením termínu. Ministerstvo si podle svého vyjádření nemůže domýšlet další podmínky pro kandidátní listiny, které nevyplývají přímo ze zákona, a to ani s ohledem na jejich případnou vhodnost či praktičnost.

Proti však stojí skupina senátorů. Tvrdí totiž, že návrh na registraci může uchazeč podat až po vyhlášení voleb.

Server iROZHLAS.cz se v uplynulém týdnu také zaměřil na transparentní účty zaregistrovaných kandidátů. Z analýzy vyplývá, že nejvyšší jednorázový dar získala Danuše Nerudová, nejvíce podporovatelů má Petr Pavel. Expremiérovi zaplatí kampaň jeho hnutí ANO, miliony lze najít i na účtu Jaroslava Bašty, kterého dotuje SPD. Zbylí prezidentští kandidáti zatím vedou úspornější kampaně. Kompletní zjištění si můžete přečíst ZDE.