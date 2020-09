Možnosti drive-in voleb předčily realitu. V okresech se účast pohybovala kolem 200 voličů

Lidé, kteří jsou v karanténě nebo v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19, mohli na vybraných místech z auta hlasovat do senátních a krajských voleb. Podle zjištění ČTK a vyjádření krajských úřadů volby ale doprovázela nízká účast. Praha 17:41 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci připraví přístřešky, které vybaví zázemím pro volební komisi a přepážkou, která řidičovi zajistí soukromí při vyplňování volebního lístku. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlasování na takzvaných drive-in stanovištích, která byla otevřena ve středu od 07:00 do 15:00 v každém okrese a v Praze na Letné a na Proseku, tak bylo bezproblémové a plynulé. Volební účast oznámí ministerstvo vnitra ve čtvrtek dopoledne.

Údaje o voličích i volební urny skončí na krajských úřadech a urny zůstanou zapečetěné do soboty, kdy se budou sčítat volební hlasy i z řádného termínu voleb. V rámci něj se pro voliče otevřou volební místnosti v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Ve čtvrtek se bude hlasovat ve speciálních okrscích v domovech seniorů a podobných zařízeních, která jsou kvůli koronaviru uzavřena.

Místa pro hlasování z auta byla ve středu podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Petra Vokáče dimenzována až na 16 000 voličů, kteří jsou aktuálně v ČR karanténě. V řadě okresů ale podle předběžných údajů využilo tento způsob hlasování do 200 lidí.

Například v hlavním městě, kde se volí do Senátu v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9, za sedm hodin od otevření takzvaných drive-in volebních stanovišť, tedy do 14:00, odvolilo z auta zhruba 160 voličů, sdělil ve středu mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Hlas svému kandidátovi do Senátu mohli dávat na parkovištích na Letenské pláni a v areálu Polikliniky Prosek.

Ve středních Čechách byla drive-in místa ve všech okresních městech, pro Prahu-východ a Prahu-západ se volby konaly v Brandýse nad Labem, respektive v Hostivici. Na všech místech pak byly dvě volební komise, přitom například stanoviště v Berouně nebo Brandýse nad Labem u Prahy podle zjištění ČTK využilo je pár voličů za hodinu.

V Plzeňském kraji do 12:00 odvolily do Senátu a krajského zastupitelstva necelé dvě stovky voličů. V kraji bylo sedm stanovišť a nejvíc voličů přijelo do plzeňského areálu DEPO2015, kde hlas vhodilo do urny k poledni 88 voličů. Nejmenší zájem byl na Tachovsku, kde do poledne hlasovali ve Stříbře jen čtyři lidé, jak poznamenal Jan Nový z krajského úřadu.

Velký zájem nebyl ani o volby v Ústeckém nebo Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji do 11:00 odvolilo 68 lidí, nejvíce jich bylo v Litoměřicích. Komise odmítla pět občanů, čtyři v Litoměřicích a jednoho v Chomutově, řekl novinářům mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Vedle toho v Karlových Varech za první tři hodiny voleb z auta přijeli jen tři lidé. Jen jednotlivci odvolili ráno i na dalších dvou drive-in stanovištích v Karlovarském kraji. Ani v Libereckém kraji se na stanovištích netvořily fronty, před 15:00 tam mělo odvoleno kolem 180 lidí.

Největší zájem byl v Liberci, kde ke dvěma stanovištím dorazilo v autech 116 lidí, oznámila vedoucí oddělení voleb krajského úřadu Pavlína Kroupová.

V Jihomoravském kraji využilo možnost volit z auta více lidí, kolem 400. Podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové přes polovinu jich hlas odevzdalo v Brně na výstavišti. O něco méně lidí, kolem 300, dnes do 15:00 odvolilo ve Zlínském kraji.

Nejvíce voličů podle údajů krajského úřadu hlasovalo z auta v Uherském Hradišti, bylo jich 133. V Olomouckém kraji zástupci krajského úřadu zaznamenali na všech pěti místech v okresech 232 voličů, přičemž zhruba polovina přijela na stanoviště v Olomouci.

Podobný počet lidí využil možnost volit z auta také v Moravskoslezském kraji. Nejvíce jich přijelo do Ostravy, nejméně do Nového Jičína, oznámila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Lidé v karanténě nebo izolaci mohou hlasovat také z domova do přenosných volebních schránek. O tento způsob hlasování však musí dopředu požádat, a to do čtvrtka 1. října.