Členové vládních stran by uvítali, aby Piráti z vlády odešli a zůstal jen Jan Lipavský, říká novinář Dolejší

Volby v krajích skončily a začínají se tvořit nové koalice. Piráti v hlasování pohořeli podobně jako v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Zaznamenali dokonce největší propad ze všech stran a přišli o 96 krajských zastupitelů. „Vykroužkování Starosty ve sněmovních volbách, to už možná tehdy nebyla úplná náhoda," usuzuje s odstupem politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Praha 21:16 23. září 2024

Premiér Petr Fiala se nechal slyšet, že bude s Ivanem Bartošem (Piráti) jednat o dalším postupu. „Petr Fiala je velkým zastáncem toho, aby Piráti ve vládě zůstali a aby se to pokud možno udrželo pohromadě,“ připomíná Václav Dolejší.

Bartoš už řekl, že nechce spojovat funkci v čele strany s funkcemi ve vládě, ale premiér je podle reportéra pod velkým tlakem od ostatních vládních stran, aby Piráti z vlády odešli.

„Uvítali by, kdyby odešli i řadoví Piráti a zůstal tam jeden jediný – ministr zahraničí Jan Lipavský. Téměř mám pocit, že se legračně vymýšlí způsoby, jak to udělat, aby on tam jako jediný z Pirátů mohl zůstat,“ popisuje politický reportér.

Budoucnost Pirátů

Jan Lipavský už zdůraznil, že se nebude ucházet o místo šéfa strany, a vyloučil to také Ivan Bartoš. I tak se mluví o mnoha jménech, kdo by se vedení strany mohl ujmout. Podle Dolejšího bude nejvážnější kandidátkou europoslankyně Markéta Gregorová, která už Bartoše vyzvala před půl rokem na celostátním sněmu Pirátů.

„Navíc žena ve vedení strany, která hodně tlačí rovnost genderu, by možná byla z jejich pohledu správná trefa,“ zamýšlí se novinář.

Ježe v minulosti se ukázalo, že když předseda nebo předsedkyně strany nepůsobí v centru české politiky, není to ideální. A Gregorová před prázdninami jako jediný člen Pirátů obhájila post europoslankyně.

V opozici hvězdami

„V předchozím volebním období, když Piráti byli docela silní za vlády Andreje Babiše, patřili v opozici k naprosto nejpracovitějším poslancům. Měli nejvíce návrhů, měli analýzy na všechno. Vypadalo to docela úžasně, jak to fungovalo. A najednou tato bublina, když převzali moc a měli to začít skutečně dělat, úplně splaskla. Je to záhada,“ všímá si reportér.

Křivka, kterou Piráti nabrali, dnes letí strmě dolů. „Vykroužkování Starosty ve sněmovních volbách, kdy Piráti měli pocit, že oni doručili ohromné množství půl milionu hlasů, ale Starostové získali mandáty – to už možná tehdy nebyla úplná náhoda,“ říká s odstupem tří let Dolejší.

Je podle něj možné, že právě od té doby ve všech dalších volbách, v obecních, evropských a teď krajských a senátních, jejich pád pokračuje.

Sebereflexe premiéra Fialy

Během voleb zaznělo několik pozoruhodných citátů. Tak třeba podle Petra Fialy nejsou výsledky krajských voleb pro ODS ani úspěchem, ani neúspěchem. Podle Andreje Babiše (ANO) je Karel Havlíček bůh. A prezident Petr Pavel doporučuje, abychom nebrali volby jako referendum o vládě, ale jenom vysílají vládě signál.

Reportér Dolejší s pohledem Petra Fialy na volby nesouhlasí. „Občanští demokraté mají o něco více mandátů, ale to doručil hlavně Martin Kuba. Nicméně zaznamenali téměř o polovinu ztrátu mandátů v někdejších pravicových baštách,“ srovnává.

„Premiérů, kteří prohrají druhořadé volby a přesně takto mluví, jsem zažil hodně. Vede to k tomu, že tam pak chybí poučení, sebereflexe,“ srovnává Dolejší.

„A až na jednu výjimku to pak vede k tomu, že po prohraných krajských volbách pak skončila vládní strana i ve Strakově akademii. A k tomu to teď směřuje,“ dodává.

Který stranický šéf by měl podle Václava Dolejšího po krajských volbách přemýšlet o tom, v čem dělá chybu a jestli svoji práci zvládá? Neukázal jihočeský Martin Kuba vedení ODS, jak by to mohlo jít? A pokládá Dolejší za pravděpodobné, že z dvojice Alena Schillerová a Karel Havlíček se bude rekrutovat příští předseda hnutí ANO? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiu na začátku článku.