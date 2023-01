Prezidentský souhrn: Babišova slova rozhořčila Polsko i Pobaltí, zabijačka v Brně i poslední průzkumy

Do druhého týdne prezidentské kampaně před volebním víkendem vstoupili kandidáti Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel reakcemi na nedělní debatu v České televizi. Pavel musel kvůli onemocnění zrušit svůj program, Babiš se sešel s voliči v Brně. Přečtěte si prezidentský souhrn, která sestavil server iROZHLAS.cz ohledně událostí, jež se staly v pondělí před druhým kolem českých prezidentských voleb. Praha/Brno 20:21 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání prezidentského kandidáta a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše (na snímku) s občany, 23. ledna 2023 v Brně | Foto: Uhlíř Patrik | Zdroj: ČTK

Českými i zahraničními médii rezonoval výrok prezidentského kandidáta Andreje Babiše, ve kterém uvedl, že by české vojáky neposlal v případě otevřeného konfliktu bránit Polsko nebo pobaltské státy. Jeho výroku si všiml například Polský rozhlas, který jeho slova označil za „překvapivá“, informovaly o něm také slovenský list Sme nebo německá tisková agentura DPA.

‚Babiš v nemilosti.‘ Polská i pobaltská média zaskočil výrok, že Česko by při jejich napadení nepomohlo Číst článek

Svá slova po debatě komentoval i Andrej Babiš, na twitteru vysvětlil, že „vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí“. Podle příspěvku je přesvědčený, že se to nestane a nechce to vůbec připouštět. „Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ dodává.

Na výrok v debatě dále reagoval i další prezidentský kandidát Petr Pavel. „Andrej Babiš svým výrokem, že by určitě nevyslal naše vojáky do Polska nebo Pobaltí, pokud by byly napadeny, odignoroval naše spojenecké závazky a výrazně ohrozil naši důvěryhodnost a bezpečnost. Omluva neomluva na tom nic nemění,“ uvedl. Dodal, že by po případném zvolení prezidentem jel na druhou zahraniční cestu do Polska.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Zabijačka a viróza

Jako součást kampaně zamířil Babiš v pondělí do Brna, kde pro své příznivce na Dominikánském náměstí zorganizoval moravskou zabijačku, podpořila ho zde i jeho bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ve městě na něj čekalo asi dva tisíce lidí, z toho čtyři sta odpůrců, mezi účastníky akce se na místě odehrály drobné strkanice. Při svém proslovu označil Babiš svůj nedělní výrok z debaty za provokaci.

Petr Pavel ještě po nedělní debatě v České televizi řekl novinářům, že kvůli své viróze ruší pondělní program.

Andrej Babiš vyjel do Brna. Voliče pozval na moravskou zabíjačku. Podpořit ho přišla i Alena Schillerová. I tady na předsedu ANO čekali hlasití odpůrci.



Babišův soupeř Petr Pavel má kvůli nemoci volno. Jeho program i tak sleduje @danielatoll @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/SedkLn1s6T — Jana Karasová (@JaynaKaras) January 23, 2023

Poslední průzkumy

Předvolební pondělí bylo zároveň posledním dnem, kdy je možné zveřejňovat výsledky průzkumů veřejného mínění. Poslední predikce tak zveřejnily agentury Ipsos a Median.

Průzkum: Ve druhém kole by volby vyhrál Pavel s 57,9 procenta, dorazit může až 88 procent voličů Číst článek

Podle volebního průzkumu agentury Ipsos by druhé kolo přímé volby prezidenta vyhrál Petr Pavel s 58,8 procenty hlasů, jeho protikandidát Andrej Babiš by získal 41,2 procenta.

Pro Petra Pavla by pravděpodobně hlasovalo téměř devět z deseti voličů Danuše Nerudové i Pavla Fischera a přibližně dvě třetiny voličů Marka Hilšera. Andrej Babiš by podle průzkumu naopak čerpal podporu od voličů Jaroslava Bašty, volit ho z nich zvažuje téměř sedm z deseti. Volební účast odhaduje agentura přibližně na 69 procent.

Také poslední průzkum od agentury Median řadí na první místo ve volbách prezidentského kandidáta Petra Pavla, kterému předpovídají zisk 57,9 procenta hlasů, Andrej Babiš má získat 42,1 procenta. Voleb se podle Medianu určitě zúčastní 76 procent voličů, dalších 12 procent to zvažuje.