Poražení letošních voleb: debakl ČSSD, propad Jermanové i Čunek zklamaný těsnou prohrou

„Myslel jsem, že vyhrajeme." To jsou slova dosavadního hejtmana Jiřího Čunka z KDU-ČSL, který ve Zlínském kraji těsně prohrál s hnutím ANO. Debakl v letošních volbách zaznamenali také sociální demokraté – šanci mají pouze na jedno hejtmanské křeslo. A úspěch si nemůžou připsat ani SPD či komunisté. Kdo prohrál letošní krajské a senátní volby? Přehledně Praha 6:00 4. října 2020

Současný zlínský hejtman Jiří Čunek po volebním klání řekl, že je s výsledky velmi nespokojen. Lidovci v kraji získali přes 18 procent, na vítězství to ale nestačilo – těsně je předběhlo hnutí ANO v čele se starostou Rožnova pod Radhoštěm Radimem Holišem.

„Mysleli jsme, že vyhrajeme, ale je vidět, že ANO táhne. Byli jsme horší, to se nedá nic dělat,“ prohlásil Čunek.

Hlavním tématem krajských voleb byl projekt nové nemocnice, kterou Čunek prosazoval a získal pro něj jen těsnou podporu.

Stavba nové nemocnice za odhadovaných osm miliard korun měla řadu kritiků, nesouhlasilo s ní ani hnutí ANO, které bylo s lidovci v koalici. Čunek v sobotu přiznal, že projekt lidem zřejmě nedovedl vysvětlit. „To je určitě moje chyba,“ řekl hejtman.

Minulé krajské volby vyhráli lidovci, kteří získali 22,97 procenta hlasů, v 45členném krajském zastupitelstvu jim patřilo 12 mandátů. Koalici vytvořili s druhým hnutím ANO, STAN a ODS. V zastupitelstvu měl blok 29 křesel.

Poslední Železný

Několik let vedl úspěšně televizi Nova, přesto ve volbách do Senátu totálně propadl. Vladimír Železný ve volebním obvodě Znojmo, kde se o přízeň voličů ucházel za Trikolóru, nezískal ani tři procenta. Skončil tak poslední.

Do druhého kola senátních voleb ve Znojmě postoupili Tomáš Třetina (TOP 09) a Jan Grois (ČSSD jako nezávislý).

Vladimír Železný | Foto: Petr Hloušek/Právo | Zdroj: Profimedia

Pro hnutí Trikolóra vedené Václavem Klausem mladším (dříve ODS) to bylo letos první volební klání. Své zástupce však získalo pouze ve Zlínském kraji, kde se o hlasy voličů ucházelo v koalici se Soukromníky. Uskupení utržilo tři zastupitele.

Debakl KSČM

Mnoho zastupitelů si nepřipsalo ani hnutí Tomia Okamury SPD – šanci má snad jen v Ústeckém kraji, kde by se mohlo podílet na vedení. Hejtmanství doposud řídili komunisté v čele s Oldřichem Bubeníčkem, který však letos mandát neobhajoval. Zkoušel místo toho své šance ve volbách do Senátu, ale neuspěl.

Letos tak KSČM v Ústeckém kraji získala pouze šest procent. „Samozřejmě jsem si myslel, že lepší výsledek dostane KSČM, protože za osm let se tady něco odvedlo,“ uvedl Bubeníček. „Kandidáti to mohli lépe prodat,“ doplnil.

Komunisté však příliš nebodovali ani v dalších krajích. Třeba v Královéhradeckém kraji, kde strana sázela na poslance Zdeňka Ondráčka, nezískala jediný mandát. Voliči jí tam dali necelých pět procent hlasů.

Předseda KSČM Vojtěch Filip vystoupil v Praze na tiskové konferenci k výsledkům voleb | Foto: Šulová Kateřina | Zdroj: ČTK

Předseda komunistů Vojtěch Filip tak označil výsledek strany v senátních a krajských volbách za velkou ztrátu a historický volební neúspěch.

O tom, zda se výsledek voleb projeví na listopadovém volebním sjezdu KSČM, kde bude Filip obhajovat křeslo předsedy strany, zatím odmítl mluvit s tím, že „nebude dělat unáhlené kroky“.

„To se uvidí, kdo bude ochoten kandidovat a kdo se rozhodne jinak. Myslím, že to je (volební výsledek – pozn. red.) pro každého určité zrcadlo jeho práce. I pro mě to je zrcadlo,“ řekl Filip. Příčiny volebního neúspěchu musí komunisté podle něj hledat především v sobě.

První místopředseda KSČM Petr Šimůnek dříve během dne uvedl, že volební neúspěch KSČM může souviset i s epidemií koronaviru. Upozornil, že mnoho voličů strany je vyššího věku, a tedy v rizikové skupině z hlediska průběhu nemoci covid-19. Podle něj to mohlo některé voliče odradit od účasti ve volbách.

Propad na Ústecku

V Ústeckém kraji v letošních krajských volbách neuspěli ani sociální demokraté, kteří byli doteď ve vedení hejtmanství. Nezískali jediný mandát. ČSSD tam nasadila kandidátku v čele s lékařem Jaroslavem Krákorou, její podobu si i přes nesouhlas předsednictva prosadil šéf strany Jan Hamáček.

Jako čtyřka na ústecké soupisce figuroval Petr Benda, podnikatel a někdejší spolupracovník expremiéra Jiřího Paroubka. Benda v posledních sněmovních volbách kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, Hamáček to před volbami označil za „uklouznutí“.

ČSSD měla jít v kraji původně do voleb pod hlavičkou Lepší sever v trojkoalici s Ústeckým fórem občanů (UFO) a mosteckým ProMost v čele se sociálním demokratem, náměstkem hejtmana Martinem Klikou. Po Hamáčkově zásahu ale tuto kandidátku vedení partaje neschválilo. Uskupení se přesto rozhodlo kandidovat – získalo necelých šest procent.

Sociální demokraté ale příliš nevynikli ani v dalších krajích. Bez mandátů zůstala strana například ve středních Čechách, kde byla dosud ve vládní koalici. Robin Povšík, který tamní kandidátku vedl, už avizoval, že dá k dispozici funkci krajského předsedy ČSSD.

Hejtmanský post zřejmě na Vysočině neobhájí Jiří Běhounek, který dosud působil i jako šéf Asociace krajů. ČSSD tam skončila s necelými 12 procenty až pátá. Výsledek voleb není podle Běhounka překvapivý, jednání o budoucí koalici ale podle něj bude složité.

Předvolební kampani ČSSD dominoval slogan „V krizi vás ochráníme“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už nyní je také jasné, že křeslo v Senátu ze zástupců ČSSD neobhájí například Jiří Dienstbier. Ten v Kladně skončil až sedmý, do druhého kola postoupila za Piráty Adéla Šípová a za ODS Petr Bendl.

Šéf strany Jan Hamáček po volebním klání prohlásil, že čekal lepší výsledek, s kampaní – kterou vedl někdejší hejtman Michal Hašek – však byl podle svých slov spokojený. „Jsou to volby, které nepřekvapily, protože kopírují průzkumy veřejného mínění. Říkal jsem, že pokud budeme v některých krajích přes 10 (procent), tak to bude úspěch,“ uvedl.

ČSSD poprvé od roku 2004 nezvítězila ani v jednom kraji. V roce 2008 ovládla všech 13, v roce 2012 zvítězila v devíti a ještě před čtyřmi lety ve dvou.

Sešup Jermanové

Třetí místo. Takový byl výsledek současné středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, která stanula v čele kandidátky hnutí ANO. V krajských volbách ji přeskočilo hnutí Starostové a nezávislí i ODS. „Je velká škoda, že paní hejtmanka si to pokazila různými aférkami,“ zhodnotil její výsledek premiér Andrej Babiš (ANO).

Sama Pokorná Jermanová k propadu ve volbám řekla, že to nepovažuje za prohru. Těší se prý na práci v opozici. „Ta pozice je vždycky snadnější. Takže my se těšíme všichni, pokud tam skončíme,“ nechala se slyšet.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na plakátu ve volebním štábu hnutí ANO v Praze | Foto: Říhová Michaela | Zdroj: ČTK

Pokorná Jermanová se v posledních měsících dostala do centra pozornosti kvůli několika kauzám. Týkaly se například trestního oznámení na záchranářku, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek, nebo útočného vyjádření jejího manžela vůči kandidátům opoziční ODS na sociálních sítích.

Ještě v sobotu odpoledne přitom krajské ANO věřilo, že obhájí výsledek, jež hnutí dosáhlo v regionu před čtyřmi lety - tehdy získalo 20,76 procenta. „Jsem optimista, tak si myslím, že to procento, co jsme měli minule, obhájíme,“ řekl při příchodu do volebního štábu krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).