Co Babiše přimělo přijít do debaty ČT? ‚V průzkumech ztrácí, využil momentu překvapení,‘ míní komentátor

Finalisté prezidentských voleb generál Petr Pavel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v neděli večer znovu utkali tváří tvář v debatě, tentokrát v České televizi. „Babiš se neohlášeným příchodem pokusil využít momentu překvapení. Ani tím tak nezaskočil Pavla, jako spíš moderátora," hodnotil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman ve vysílání Víkendového Radiožurnálu. Praha 9:14 23. ledna 2023

Andrej Babiš účast v debatě původně odmítl, co ho podle vás nakonec přimělo přijít?

Podle mého názoru to byl způsob, jakým se vyvíjí přízeň pro jednotlivé kandidáty. V různých průzkumech, které se objevily, totiž Andrej Babiš ztrácí. Jeho tým tak asi vyhodnotil, že by přeci jen bylo lepší pokusit se oslovovat co nejširší kruh voličů a nevyhýbat se ani debatě veřejnoprávní České televize, která má také potenciál oslovit miliony voličů.

Andrej Babiš se pokusil využít moment překvapení tím, že dopředu neoznámil, že si to rozmyslel, a dostavil se na poslední chvíli. Alespoň úvod diskuse napovídal, že tím ani tak nezaskočil Petra Pavla, jako spíš moderátora.

Jak hodnotíte samotný výkon obou kandidátů, kdo si podle vás vedl lépe?

Potvrdili, jakým způsobem vystupují. Petr Pavel se snažil vystupovat klidně a argumentovat fakty. Andrej Babiš vystupoval tak, jak jsme na něj zvyklí, to znamená, že vršil myšlenky, které se skládaly z faktů, ale i z různých věcí, které úplně realitě neodpovídají.

Do debaty se mu dařilo vnášet třeba výroky, které přisuzoval jiným lidem, než těm, kteří je řekli, a tak dále. Mohl z toho pak vzniknout dojem, že se dá těžko diskutovat, když se lidé de facto míjejí, protože každý má k debatě jiný přístup a trochu jiný pohled na věc.

Bylo také vidět, že Andrej Babiš díky tomu, že je zkušený politik, absolvoval celou řadu debat i třeba v Poslanecké sněmovně. Tím si ověřil, že když umíte určitým způsobem diskutovat, tak si můžete vynutit více prostoru – byť vytváříte dojem, že vám někdo neustále skáče do řeči, a že nemůžete říct, co chcete, i když tomu tak nebylo.

Nerozhodnutí voliči

Mohla tím právě tato debata nějak výrazně ovlivnit voliče, nebo už je většina rozhodnutá?

Voliči, kteří již byli rozhodnuti volit jednoho nebo druhého kandidáta, si jen výrazně potvrdili svůj názor. Nemyslím si však, že by debata měla zásadní vliv na nerozhodnuté voliče, protože jsme se nedočkali nějakého překvapivého momentu, kdy by se některému z kandidátů podařilo vykolejit svého soka tak, aby udělal zásadní chybu. Nikdo tedy nevypadl ze své role, kterou se snaží hrát a tím zapůsobil právě na emoce a pocity nerozhodnutých voličů.

Je také otázkou, kolik lidí se na debatu skutečně dívalo. Většina z nich asi v plánu duel sledovat neměla, protože to neměl být duel, ale rozhovor s Petrem Pavlem. Andrej Babiš totiž do poslední chvíle vytvářel dojem, že se debaty nezúčastní. Bude tedy zajímavé zjistit, jakou debata vůbec měla sledovanost.

Zmínil jste se o chybách, jaké chyby podle vás oba kandidáti v této debatě udělali?

Nemůžeme tuto debatu hodnotit podle toho, nakolik jejich výroky třeba odpovídaly skutečnosti nebo zda byly nějakým způsobem posunuty či překrouceny. Skutečně toho totiž zaznělo tolik, že se v tom divák musel trochu i ztrácet.

Nemyslím si ale, že by došlo k nějakým zásadním chybám, které by mohly výrazně ovlivnit podporu jednoho nebo druhého kandidáta.

Petra Pavla v minulých debatách někteří vinili z toho, že nebyl dost výrazný. Máte pocit, že se to nějak změnilo?

Při konfrontaci s Andrejem Babišem z toho nikdy nemůže vyjít jako výrazný účastník diskuse. Má zkrátka jiný styl vystupování, jiný styl vedení kampaně. Vždycky z toho tedy proti Babišovi musí vyjít jako ten, který mluví méně a umírněněji. Na tom se nic zásadního nezměnilo.

Je ale zřejmé, že se Petr Pavel občas pokoušel reagovat na slova Andreje Babiše. Ta reakce někdy ale byla skutečně velmi složitá, protože Andrej Babiš dokázal dát dohromady tolik myšlenek a různých věcí, že se na to ani úplně reagovat nedalo. To Pavel i přiznával.