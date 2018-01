Volby u šejků? 'Prezidenta u nás volí letušky i fotbalový trenér,' líčí z místa velvyslanec v Kuvajtu Dvořák

Kuvajtská policie vzorně plní svoje povinnosti při ochraně naší volební místnosti. Děkujeme.

نشكر الشرطة الكويتية علي الحماية خلال الانتخابات

Thank you @kuwaitpolice1 for your kind protection during the election at the Embassy!#Kuwaitpolice pic.twitter.com/n0oEoj7R2I