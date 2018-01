Batman u urny: Netopýřím mužem jsem přes 20 let, kostým se k volbám hodí

Volební komisi jste se musel ukázat a na rozdíl od Mirror Mana nejste profesionální umělec. Co vás přivedlo k tomu, že jste se oblékl do masky? Proč jste nešel normálně v civilu?

Identita Batmana je mi dána už přes dvacet let, takže tyhle masky občas používám. Myslím, že prezidentské volby jsou vhodné zrovna k použití tohoto vzhledu.

ONLINE: Česko volí prezidenta. Zájem je vyšší než v prvním kole, hlásí volební komise Číst článek

Nevnímáte to trošku jako znevažování voleb? To už by pak mohli lidé chodit k volbám jako na maškarní?

Podle mě volby spíše znevažuje jeden z kandidátů než zrovna tato podoba.

V místnosti jste říkal, že na opasku nemáte prostředky, abyste bránil komisi. Co tam tedy máte?

V opasku mám typicky chlapské záležitosti – zásobu cigaret, prezervativy, propisku, abych si mohl dělat poznámky, sadu batarangů… A pak tam mám několik tajných receptů na výborné cukrářské záležitosti – šlehačkové dorty a dorty s kaštanovou náplní.

46233