Německo, Rakousko i Egypt. Jak se volí v českých prezidentských volbách za hranicemi?

Egypt

V Egyptě volí českého prezidenta krajané i vojáci. Příslušníci českého kontingentu mírové mise na Sinaji přiletěli na volby do Káhiry armádním letadlem. Pro turisty u Rudého moře je ale volební místnost v Káhiře příliš vzdálená. Šestihodinovou cestu do egyptské metropole chce absolvovat jen málokdo.

Volební místnost v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček

„Let trvá hodinu ze Šarm aš-Šajchu do Káhiry, jeden den jsme přiletěli, jeden den jsme odvolili a zítra zase odlétáme zpátky,“ přibližuje cestu českých vojáků k volební urně velitel jednotky major Jiří Ulvr.

Jeho čtrnáct mužů volební účast v Káhiře značně zvýší. Mezi prvními pátečními voliči byla i Jarka Ezzatová, nejdéle žijící česká krajanka v Egyptě. „Nebyla jsem akorát minule, protože jsem byla nemocná.“

Volby u šejků? 'Prezidenta u nás volí letušky i fotbalový trenér,' líčí z místa velvyslanec v Kuvajtu Dvořák Číst článek

Rakousko

Nového českého prezidenta vybírají také ve Vídni. Hned během prvního dne tam odvolilo víc lidí než v celém prvním kole prezidentských voleb před pěti lety. Mezi nimi se našel i jeden prvovolič, který v Čechách vlastně nikdy nežil.

Maxima čeká za dva roky maturita a pak by šel rád na vysokou školu, možná právě v Česku. Cestou politiky se ale vydávat nehodlá, zajímat se o ní ale považuje za povinnost. Tak jako českou, sleduje bedlivě i rakouskou. Srovnávat to ale prý nelze.

Ve Vidni odvolilo doted 250 lidi,vic nez polovina na volicsky prukaz.@iROZHLAScz pic.twitter.com/5trUwVJk3H — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) 12. ledna 2018

Maxim je na seznamu registrovaných voličů, víc než polovina lidí ve Vídni první den odvolila ale na voličský průkaz. Často jsou to ti, kteří jedou do Vídně na výlet, za kulturou nebo do Rakouska na hory.

Německo

V Německu žije podle odhadů německých úřadů až 50 tisíc Čechů. Hlasovat jich tam chodí ale jen zlomek. Řada z nich se totiž na volby vrací domů. Na české ambasádě v centru Berlína očekávají asi 500 voličů.