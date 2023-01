Prezidentský souhrn 6: Nerozhodnutá je pětina voličů, 6 z 9 kandidátů tají, koho si vezmou na Hrad

První lednový týden přinesl hned čtyři prezidentské debaty. Hlavními tématy byla ekonomická a energetická krize. Bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se žádné z debat nezúčastnil. Podle průzkumu STEM/MARK je pětina voličů stále nerozhodnutá. V neděli večer se na České televizi koná prezidentská superdebata. Praha 20:55 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do prezidentských voleb už zbývá jen necelý týden. Ve hře je devět kandidátů, hlavní favorité jsou tři | Zdroj: Koláž iROZHLAS, ČTK, Profimedia, Český rozhlas

Do prezidentských voleb už zbývá jen necelý týden. Ve hře je devět kandidátů, hlavní favorité jsou tři: bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý vysoký představitel NATO Petr Pavel a expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Pětina voličů je stále nerozhodnutá. Vychází to z výsledku průzkumu agentury STEM/MARK. Naopak 78 procent českých voličů už ví, koho z devíti uchazečů o Hrad zvolí. Třetina rozhodnutých má zároveň i náhradní volbu pro případné druhé kolo, pokud jejich původní favorit nepostoupí.

Zbývajících 55 procent by se za této situace rozhodlo až podle výsledku prvního kola a 13 procent by k druhému kolu nešlo.

V porovnání s loňským podzimem podle STEM/MARK počet nerozhodnutých klesl, na přelomu září a října jich bylo 44 procent.

Podle dalšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News zveřejněného v neděli by první kolo prezidentské volby vyhrál Babiš s 27,9 procenta hlasů. Těsně za ním by skončil Pavel s 26,7 procenty následovaný Nerudovou (24,4 procenta).

Jiné výsledky však ukazuje průzkum zveřejněný agenturou Median pro Mf Dnes. Podle něj by volby vyhrál Pavel s 28,7 procenta. V těsném závěsu by se ztrátou dvou desetin procenta skončil Babiš. Nerudová by ztratila na oba kandidáty více než tři procenta.

Průzkum Data Collect a Kantar CZ

V prvním kole prezidentských voleb by podle volebního modelu společností Data Collect a Kantar CZ nyní získal bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel 27,5 procenta hlasů, expremiér Andrej Babiš 26,5 procenta a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová 22 procent voličů. Výsledky průzkumu v neděli zveřejnila Česká televize (ČT). Oproti poslednímu průzkumu z poloviny prosince si Pavel o procentní bod polepšil, Babišovi zůstala stejná podpora a Nerudová si o pět procentních bodů pohoršila.

Ve druhém kole by Babiš prohrál s Pavlem i Nerudovou, v obou případech by získal 41 procent hlasů voličů. V případě duelu Pavla s Nerudovou by prohrála Nerudová, získala by 45 procent.

Brněnská kauza Nerudové

Podle oslovených expertů ztratila Nerudová hlasy zejména kvůli kauze na Mendelově univerzitě, kterou vedla jako rektorka během doby, kdy se na univerzitě mělo obchodovat s doktorskými tituly.

„Jeden z významných motivů, proč ji lidé preferovali, byl, že za sebou nemá žádnou aféru. A to se mohlo změnit,“ poznamenal sociolog Jan Herzmann.

Kandidátka Nerudová opětovně odmítla, že by v kauze „rychlotitulů“ a plagiátů závěrečných prací studentů Mendelovy univerzity v Brně v době, kdy působila jako její rektorka, zásadně pochybila.

Ve vyjádření na svém webu připustila, že mohla některé záležitosti řešit rychleji, zdůraznila ale, že postupovala podle zákona. Podle Nerudové se jednalo o problém jediné fakulty, nikoliv o systémové selhání univerzity. Odmítla, že by univerzita pod jejím vedením s tituly obchodovala.

Za kauzu na Mendelově univerzitě ji v úterní debatě prezidentských kandidátů pořádanou deníkem Blesk kritizoval i její soupeř Petr Pavel. Podle něj se Nerudová kompletně zříká odpovědnosti za záležitost s tituly a chybí ji sebereflexe.

Debaty v plném proudu

Na debatu v Blesku dostalo pozvánku pět kandidátů, které organizátoři označili za „trvale nejsilnější“. Hlavními tématy byla energetická i ekonomická krize.

Diskutovala emeritní rektorka Danuše Nerudová, bývalý vysoký představitel NATO Petr Pavel, senátor Pavel Fischer a šéf odborových svazů Josef Středula. Bývalý premiér Andrej Babiš pozvání odmítl.

Neúčast předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra byla diskutujícími opakovaně kritizována. Babiš svůj krok zdůvodnil tím, že média chtějí dělat z prezidentské volby show, což si prezidentský úřad nezaslouží.

Babiš se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze čtvrteční televizní debaty na Nově. Odmítl tak debaty na Primě, v České televizi či Českém rozhlase, ale slíbil, že pokud postoupí do druhého kola, bude se debat účastnit.

Ve středu se Babiš omluvil i z debaty pořádané Deníkem, protože v té době musel na přelíčení v kauze Čapí hnízdo. K soudu se dostavil spolu s Janou Nagyovou (ANO) na další projednávání možného finančního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Babiš konstatoval, že nic trestného nespáchal. Zopakoval také, že je přesvědčen, že po celou dobu jde o politicky motivované trestní stíhání. Podle něj je celá kauza plná absurdit a takzvaných náhod.

Co si myslí prezidentští kandidáti?

Jaké jsou názory devítky prezidentských kandidátů na základní otázky z domácí i zahraniční politiky? Koho by si vzali s sebou na Hrad, jak hodnotí deset let Miloše Zemana, co si myslí o ekonomických tématech či jaké by měly být pravomoci hlavy státu? Všem uchazečům o Hrad položil server iROZHLAS.cz v rámci předvolebního zpravodajství Českého rozhlasu dotazník obsahující otázky související s pravomocemi hlavy státu.

Bašta, Fischer a Nerudová se v odpovědi na to, zda by jmenovali premiérem nebo členem vlády trestně stíhanou osobu, odvolali na presumpci neviny. „Musíme ctít presumpci neviny a svobodu každého kandidovat a být volen,“ uvedl v odpovědi pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál senátor Pavel Fischer.

Prezidentští kandidáti také odpovídali, koho by v případě svého zvolení pověřili vedením prezidentské kanceláře. Konkrétní jména poskytli tři z devíti kandidátů: Petr Pavel si vybral Janu Vohralíkovou, Marek Hilšer Gabrielu Svárovskou a Andrej Babiš Tünde Barthu.

Kromě složení hradního týmu se server iROZHLAS.cz kandidátů ptal například také na názor ohledně zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry, zrušení superhrubé mzdy, zda vnímají Čínu jako hrozbu nebo na postoj k válce na Ukrajině.

Co se týče zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry a případné možnosti adoptovat děti, zamítavě se z devítky kandidátů vyjádřil jen Jaroslav Bašta. Stávající právní úpravu považuje v obou případech za vyhovující. Osobně je proti i Pavel Fischer, ten ale uvedl, že by takový zákon nevetoval.