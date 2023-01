Dospěli mezi prvním a druhým kolem. Volit přijdou i lidé, kterým bylo 18 let teprve v polovině ledna

V pátek a v sobotu zamíří lidé znovu k urnám vybírat budoucího prezidenta země. Pro některé to bude vůbec první volba v životě. Jde o ty, kteří oslavili 18. narozeniny až po prvním kole voleb a zasáhnout tak budou moct až do kola druhého. Jihlava 9:46 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K urnám o víkendu zamíří i čerstvě osmnáctiletí, druhé kolo prezidentských voleb pro ně bude první volební zkušeností (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Na jihlavském gymnáziu se v jedné třídě sešlo pět studentek, kterým první kolo voleb o pár dní uteklo. Dvě Adély, Eliška, Emílie i Kateřina jsou rozhodnuté, že první volby, kterých se můžou zúčastnit, si ujít nenechají.

„Můžeme konečně rozhodovat o tom, co se v našem státě bude dít,“ zamýšlí se jedna za studentek. Prezidentské volby jsou podle ní výrazným tématem, které zasahuje i do života mladých. „Mezi spolužáky, ale i v rodinách se to řeší,“ popisuje současnou atmosféru.

„Někdo přijde do třídy a prohlásí: ‚Ježiši, viděli jste tu debatu, co se tam zase dělo, to bylo šílený.‘ Debatujeme o tom,“ přiznává jiná dívka.

Koho budou volit, ví. Že mají zúžený výběr a mohou kvůli datu narození vybírat jenom ze dvou kandidátů, nikoliv z osmi, jim nevadí.

„Jsem asi i radši, že jsem nemohla rozhodovat v prvním kole, že si až ve druhém kole vyberu mezi těma dvěma,“ říká další ze studentek. „Jsem ráda, že můžu volit aspoň v druhém kole,“ dodává jiná.

Informace o kandidátech čerpají hlavně ze sociálních sítích a také z televizních zpráv nebo z debat s rodiči.

Poprvé bude volit také osmnáctiletá Veronika, ta studuje střední zdravotnickou školu. „Byla jsem naštvaná, chtěla jsem volit srdcem,“ komentuje to, že jí účast v prvním kole utekla jen o jeden den. Kdyby měla narozeniny o den dřív, mohla už volit.

O politice ale s vrstevníky moc nemluví. „Je to sporné, vyvolává to konflikty v rodinách. Moc se o tom nebavíme,“ dodává.