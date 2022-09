O místo v Senátu se utkají Vystrčil s obžalovanou Nagyovou. ‚Chci imunitu,‘ komentovala průběh voleb

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Jihlava podle propočtů postoupili předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO). Vystrčil má nyní 45,59 procenta hlasů, druhá Nagyová, která aktuálně čelí obžalobě v kauze dotačního podvodu Čapí hnízdo, má 30,76 procenta hlasů. „Jako první, pokud by to vyšlo, vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ pomýšlela Nagyová na triumf ve druhém kole. Jihlava 20:05 24. 9. 2022 (Aktualizováno: 20:21 24. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do druhého kola senátních voleb postoupili Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ostře sledovaný senátorský souboj se povede v Jihlavě. Za týden se proti sobě postaví Miloš Vystrčil za ODS a Jana Nagyová za hnutí ANO.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš, se kterým se Nagyová v pondělí opět postaví před pražský soud, k tomu ve vysílání Radiožurnálu řekl, že směrem k této kandidátce nebude nic speciálního podnikat: „Budu u soudu.“

„Ale je to skvělý úspěch, protože paní Nagyovou nikdo nezná,“ podotkl předseda ANO.

Obžalovaná Nagyová ve vysílání České televize uvedla, že první, co by v Senátu udělala, je podání žádosti o senátorskou imunitu. O tu se však nežádá, senátor ji získává automaticky. Pokud by se opravdu ve druhém kole stala členkou horní komory, soud o Čapím hnízdě by se musel zastavit do doby, než by její kolegové v Senátu rozhodli o jejím možném vydání.

„Velká vděčnost všem voličům, kteří mě přes tu brutální a lživou kampaň, která byla proti nám, proti mně vedena, podpořili. Velmi si toho vážím. Vidím to, že vyhodnotili tu práci, kterou děláme,“ řekla Nagyová.

Jako lživou a brutální označil kampaň i současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Zejména nyní cítím obrovskou vděčnost za to, že i po té lživé, velmi brutální a neslušné kampani mě v takové míře voliči podpořili. Velmi si toho vážím a chtěl bych poprosit, aby přišli volit i v druhém kole, do kterého zřejmě oba dva (také Jana Nagyová z hnutí ANO – pozn. red.) postoupíme. Jsem vlastně hrdý na to, že přestože jsem v posledních dvou týdnech o sobě četl zejména lži, lidé vzali v úvahu to, co tady skutečně dělám a jak tady pracuji,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Druhé kolo senátních voleb se koná příští týden, tedy ve stejném období, kdy bude končit druhý maraton soudního líčení.

V roce 2016 zvítězil v obvodu Vystrčil, ve 2. kole získal 53,37 procenta hlasů. Druhý skončil Michal Stehlík (za KDU-ČSL).

Vystrčil je senátorem od roku 2010, letos kandiduje pod hlavičkou koalice Spolu s podporou Starostů pro občany. Druhá postupující Nagyová, dříve Mayerová, je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.