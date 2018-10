Kampaň SPD byla masivní, přesto nezabrala. Okamura přišel o uprchlické téma, říká politolog Mlejnek

Ačkoli byla předvolební kampaň SPD Tomia Okamury byla jedna z nejviditelnějších, přesto na ni voliči neslyšeli. Strana totiž přišla o protiuprchlické téma, které převzaly i některé další strany. Alespoň tak v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odůvodňuje neúspěch hnutí v komunálních volbách politolog Josef Mlejnek ml. z Univerzity Karlovy. SPD získalo celkem 161 mandátů, mělo tak úspěšnost 3,5 procenta. Rozhovor Praha 6:00 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf SPD Tomio Okamura | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Hnutí SPD Tomia Okamury příliš mandátů v komunálních volbách nezískalo. Třeba v Olomouci mají tři křesla, v Brně čtyři. Lidé už na protiuprchlickou rétoriku neslyší?

Výsledek SPD je zajímavý, protože do kampaně vrhli plno energie a asi i peněz. Jejich kampaň byla viditelná, dokonce bych řekl, že po hnutí ANO nejviditelnější. Určitě bylo SPD hodně vidět na úrovni okresních měst, ale i v Praze, kde kampaň zahájili docela brzy, už v létě. Vzhledem k tomu, jak moc se na to soustředili, tak ten výsledek je špatný.

Sice se jim podařilo sem tam někde proniknout do zastupitelstva, ale i tak měli většinou lehce přes pět procent a i v řadě měst se těsně nedostali. Takže je to spíš porážka, byť pro ně jako novou stranu bylo důležité se upíchnout v komunální politice. Vzhledem k masivnosti kampaně je to ale neúspěch.

A ty příčiny, proč tedy SPD neuspělo?

Migrační téma je sice ve společnosti velmi silné, ale došlo k tomu, že většina stran ho převzala. Třeba Andrej Babiš nasadil protiimigrační nótu, ostatně i v kauze 50 sirotků ze Sýrie nasadil tvrdý postoj. Možná kdyby to bylo půl roku před volbami, tak by byl mírnější. I ODS má, pokud jde o migrační krizi, odmítavé postoje ohledně kvót.

Takže hlavní téma SPD se rozmělnilo mezi více stran?

Pokud jsou vládní a významné opoziční strany tvrdě odmítavé vůči přijímání uprchlíků, tak vlastně připravily Okamuru o téma a SPD se nemá jak vymezovat. Snažil se i v kampani zdůrazňovat jiné věci než migrační krizi, třeba sociální témata, ale nezafungovalo to.

Pak je tu ještě volební účast, která sice byla vyšší než před čtyřmi lety, ale myslím, že část voličů Tomia Okamury vůbec nechodí ke komunálním volbám. Oni přijdou k volbám parlamentním, případně prezidentským, protože jsou to hlavní volby. Takže i toto mohlo hrát roli.

Děsivé renomé Krnáčové

Jak hodnotíte volební výsledek hnutí ANO v Praze? Kde se podle vás stala chyba?

Primátorka Adriana Krnáčová svoji funkci moc nezvládala, je ale samozřejmě otázka, jak moc za to ona sama může. Každopádně ve vnímání pražských voličů to byl obrovský neúspěch.

Šlo ale skutečně jen o Krnáčovou? Nemá na tom volebním výsledku podíl i to, že lídr Petr Stuchlík se na kandidátku dostal na poslední chvíli a nebyl pro lidi tolik známý? Prezident Miloš Zeman to v nedělním rozhovoru pro Blesk označil za hendikep.

Těžko to Krnáčové asi všechno přisuzovat. Za to, že do Libeňského mostu od jeho postavení nikdo neinvestoval, nemůže. Každopádně vnímání lidí ale bylo takové, že hnutí ANO slibovalo prudké zlepšení životních podmínek v Praze, ale reálná zkušenost byla jiná. Tedy taková, že Praha je rozkopaná, nedá se jí projet a mosty padají.

Ta nespokojenost se pak vrhla na její osobu. Lidově řečeno to slízla, samozřejmě i za hříchy předchozí vlády na magistrátu. Její renomé bylo dost děsivé. Asi hnutí ANO ani nic jiného nezbývalo než ji stáhnout a nasadit někoho jiného. Byl to z jejich strany už krizový management. Otázka pak je, jestli sáhli po správném člověku.

V hlavním městě se současně stala bohatá nevěsta z Jiřího Pospíšila, lídra uskupení Spojené síly pro Prahu, o kterého by se mohli přetahovat Piráti s občanskou iniciativou Praha Sobě a ODS. Jak vidíte vyjednávání o pražské koalici?

Možností je hodně, ale nejpravděpodobnější je varianta, že vládnoucí koalici složí Piráti, Jan Čižinský a koalice TOP 09 a STAN (Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu – pozn. red.). Kdyby se teď někdo z nich spojil s hnutím ANO, tak by to většina voličů považovala za zradu.

Lídr uskupení Praha Sobě Jan Čižinský (dříve KDU-ČSL) a lídr Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Pokud jde o ODS, ta sice ve volbách zvítězila, ale myslím, že zmíněné subjekty budou mít tendenci vyšachovat i ji. Koneckonců i ODS v očích voličů představuje starou strukturu. Už začala jednání, tak uvidíme. Může se stát, že dojde k nějaké výrazné neshodě a ODS se jim bude ještě hodit.

Co další krajská města? Jak hodnotíte volební výsledky?

Když si odmyslíme Prahu, tak hnutí ANO kromě Liberce v krajských městech uspělo. Dokonce ve většině krajských měst má lepší výsledek než posledně v roce 2014, většinou v hladině přes 20 procent. A i v krajských městech bude záležet na povolebních vyjednáváních a může se stát, že ANO půjde mimo hru. ANO je na celostátní úrovni vnímáno negativně celou řadou ostatních stran, velmi důležité jsou ale místní poměry.

Debakl ČSSD

Neuspěla také ČSSD. Sám předseda Jan Hamáček to přitom jako velký propad nevidí – strana se podle něj odrazila ode dna.

ČSSD je prostě debakl, přišli o zhruba polovinu zastupitelů. Výsledek komunálních voleb odráží dlouhodobé trendy. ČSSD je od posledních parlamentních voleb v krizi, nedaří se jí oslovit voliče a v komunálních volbách se to potvrdilo. Podle různých sociologických průzkumů přetáhlo hodně levicových voličů hnutí ANO a jemu zase odešlo hodně pravicových voličů zpátky k ODS.

Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Nebude teď kritické křídlo uvnitř strany tlačit třeba na rezignaci Hamáčka?

Asi to po něm kritici ve straně chtít budou, mají k tomu ideální příležitost, pokud chtějí sami ve straně posílit. Výsledek komunálních voleb by tak mohl zatřást i celostátní politikou, může to i položit vládu. Sociální demokraté si to mohou vyhodnotit tak, že vládní angažmá nezabírá. Na druhou stranu křídlo okolo Jiřího Zimoly je zadobře s prezidentem Milošem Zemanem a jemu na vládě záleží.

ČSSD propadla i v Senátu, ve druhém kole má jen pět zástupců. Obhajovala přitom v horní komoře hned 13 křesel. Znamená to už nyní, že přijdou o post předsedy Senátu, který nyní zastává Milan Štěch?

Je to velmi pravděpodobné. Mají sice pořád šanci alespoň pět míst uhájit, ale pořád je to porážka. Může se ale stát, že v Senátu nebude jasná většina a nakonec z těch koaličních jednání vyjde, že bude nejlepší, když předsedou zůstane Milan Štěch. Koneckonců on je kritik vstupu ČSSD do vlády, tak se třeba může hodit některým stranám ho tam nechat. Tomu bych ale moc nevěřil. Každopádně struktura Senátu se obmění.

V senátních volbách naopak zabodoval Jiří Čunek (KDU-ČSL), do Senátu se dostal už v prvním kole. Čekalo se to?

U Jiřího Čunka se čekalo, že vyhraje. Možná se dalo čekat i to, že vyhraje už v prvním kole. Ve Zlínském kraji má prostě obrovskou popularitu, dokonce i některé strany tam ani nestavěly kandidáta, tím měl trochu usnadněnou pozici, protože je to skutečně silný hráč v regionu.

Je to zajímavé i z hlediska dalšího vývoje ve straně, protože předseda lidovců Pavel Bělobrádek kandidoval v Náchodě, kde sice vyhrál, ale velmi těsně. V druhém kole bude bojovat s Martinem Červíčkem (bývalým policejním prezidentem – pozn. red.) a vůbec není jisté, jestli křeslo v Senátu získá.

Pavel Bělobrádek už dříve připustil, že jeho výsledek v senátních volbách by mohl mít vliv o na vedení KDU-ČSL. Znamená to tedy, že Čunkovi se nyní otevírá možnost stát se předsedou strany?

Určitě. Kandidatura Bělobrádka do Senátu asi i znamená, že o sám chtěl couvnout z první linie politiky, možná se už cítil opotřebovaný. Takže z jeho strany je to trochu úkrok stranou do méně významné funkce.

Nejviditelnější fenomén senátních voleb je ale to, že prezidentští kandidáti zaznamenali úspěch. Drahoš se stal už senátorem, jako jediný s Čunkem se dostal už v prvním kole. I Fischer a Hilšer měli velmi dobrý výsledek. Lidé je volí asi i proto, že chtějí, aby kandidovali v příštích prezidentských volbách.