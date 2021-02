Neústavní přepočet hlasů na mandáty. Podívejte se, které strany na něj v minulosti nejvíc doplatily

Zaokrouhlování při přepočtu hlasů voličů na poslanecké mandáty, které ve středu zrušil Ústavní soud, se nejvýrazněji projevilo při volbách v letech 2006 a 2017. Váha jednoho hlasu byla u největších stran více než dvojnásobná ve srovnání s menšími stranami s podporou méně rovnoměrně rozloženou mezi kraje. Praha 7:00 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud zrušil klíčové části volebního zákon (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco hnutí ANO stačilo v posledních dvojích volbách méně než dvacet tisíc hlasů, aby získalo jednoho poslance, Starostové a nezávislí (STAN) „zaplatili“ za jeden mandát 43 tisíci hlasů a Zelení v roce 2006 dokonce 56 tisíci hlasů.

Může za to metoda zaokrohlouvání, používaná při rozdělování mandátů v krajích, kterou do volebního zákona v době tzv. opoziční smlouvy prosadily ČSSD a ODS. Podle čerstvého nálezu Ústavního soudu porušuje rovné volební právo a parlament se má do podzimu shodnout na jiné metodě přepočtu.

Jak moc která z parlamentních stran od voleb 2002, kdy se začala používat, na tuto metodu doplatila, ukazuje následující interaktivní tabulka. Pro srovnání jsou v ní stejným způsobem přepočtené také hlasy a mandáty z řádných voleb v roce 1996 a z předčasných v roce 1998.

Dvacet i padesát tisíc hlasů na jednoho poslance

„D'Hondtův dělitel sám o sobě znevýhodňuje menší subjekty, ale v kombinaci se 14 nestejně velkými volebními kraji dochází k rušení principu rovnosti,“ odůvodnil rozhodnutí předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Zajistit rovné volební právo je nezpochybnitelný ústavní příkaz,“ řekl.



Soud zároveň zrušil také zvýšené uzavírací klauzule pro koalice (10, 15 a 20 %), takže laťka pro vstup do sněmovny by podle něj měla být pro jednotlivé strany i pro ty sdružené v koalicích stejně vysoká.

Důsledkem nerovnoměrného rozdělení na volební kraje je, že krajům s malým počtem voličů - například Karlovarskému a Libereckému - připadne mnohem méně mandátů k rozdělení než třeba Praze. Ty pak kvůli D'Hondtovu přepočtu připadnou jen několika málo vítězům a na zbytek stran se nedostane. Výrazným příkladem je Strana zelených ve volbách v roce 2006. V Libereckém kraji získala 9,58 % hlasů, ale nepřipadl jí tam jediný z osmi mandátů.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu představil čtyři varianty úpravy volebního systému. Za nejférovější považuje tu, v níž by strany nepodávaly čtrnáct kandidátních listin jako dosud, ale každá z nich by sestavila jen jednu kandidátku pro celou republiku.

Jak by hypoteticky dopadly poslední volby při použití tohoto systému, ukazuje následující taulka. U podobných mechanických přepočtů minulých voleb je ale potřeba vždy pamatovat na to, že kdyby se byli rozhodovali podle jiných volebních pravidel, mnozí voliči by se pravděpodobně byli rozhodli jinak.

