Srovnávací mapa: Babišovo ANO potopila maloměsta a podnikatelé, hlasy seniorů nestačily

Radost z výsledku letošních voleb mají hlavně lidé, kterým se daří relativně dobře. Zatímco místa s vyšším podílem vysokoškoláků nebo podnikatelů volila častěji jednu ze dvou koalic, které teď jednají o sestavení vlády, okrsky s vyšší nezaměstnaností a více lidmi v exekuci se přikláněly spíše k poraženému ANO či k SPD. Na rozdíl od předchozích voleb nebyl tak výrazný kontrast mezi výsledky ve velkoměstech a v sídlech střední velikosti.

Ukazují to analýzy politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci. „Střední třída, lidé ve městech střední velikosti, podpořili koalici Spolu. Nebyla to Praha, nebylo to Brno, kdo potopil Andreje Babiše, bylo to maloměsto: živnostníci, učitelé a lékaři v menších městech,“ říká. „Patrně si uvědomili, že největším problémem tohoto volebního období nebude migrace, ale ekonomika. A koalici Spolu se podařilo ekonomická témata zvednout.“

To ukazuje i srovnávací mapa. Červeně vybarvené jsou v ní obce, kde si koalice Spolu od minulých voleb polepšila, modře pak místa, kde měla horší výsledek než součet zisků ODS, TOP09 a KDU-ČSL z roku 2017. Takových obcí moc není.

V mapě si můžete porovnat letošní a minulé výsledky také u ostatních parlamentních stran.