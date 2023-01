V New Yorku začaly prezidentské volby. Jednou z prvních hlasujících byla i Masarykova pravnučka

Historicky první československý prezident vstoupil do svého úřadu v New Yorku. Tam se o svém zvolení dozvěděl Tomáš Garrigue Masaryk, když ještě dokončoval svou cestu, během které vznik samostatné republiky pomohl vyjednat. Právě New York je také místem, kde už letošní volby českého prezidenta začaly. A mezi prvními Čechy, kteří v nich hlasovali, je i tamní Masarykova příbuzná. Od stálého zpravodaje New York 12:54 13. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Hlasující ve volební místnosti v New Yorku vítá český generální konzul Arnošt Kareš a ze stěny, kde visí jeho portrét, také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi jeho prvními voliči v New Yorku je také jeho pravnučka, kurátorka umění Charlotta Kotíková.

„Metro staví tady blízko. A když vlaky jedou v pořádku, trvá to asi 45 minut. Tady v New Yorku chodím volit možná i více, než když jsem v Praze, protože už to tady mám takzvaně ‚zaběhané‘. Snažím se volit, jak jenom můžu, protože si myslím, že je to důležité,“ vysvětluje Radiožurnálu Čechoameričanka, která žije v newyorské čtvrti Brooklyn, že do volební místnosti to nemá tak daleko, na rozdíl od jiných krajanů.

Volit českého prezidenta, dalšího nástupce jejího pradědečka, je pro ni důležité. „Člověk se musí zapojit, mít zodpovědnost vyjádřit svůj názor a být tak součástí společnosti. Nemůže sedět doma, nic nedělat a potom začít nadávat,“ říká Kotíková.

Kotíková do Čech jezdí často, má tam vnoučata a velkou rodinu. „Abych se mohla rozhodnout, musím mít možnost si popovídat s lidmi v Praze. Snažím se sledovat tisk nebo zprávy, přestože se toho člověk nedozví mnoho, protože politici vám řeknou jenom to, co chce publikum slyšet. To je ale na celém světě stejné,“ popisuje.

Podle ní je důležité volit ze Spojených států nebo jinde z ciziny, protože je celý svět propojený. „To, že jedna země není závislá na druhé, je iluzorní,“ doplňuje.

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk je pro Charlottu Kotíkovou součást nejen národní, ale i rodinné historie. Sama říká, že má osobní kritéria, která by měl český prezident nebo prezidentka splňovat.

„Bylo by ideální, kdyby nelhali, nekradli a nedělali takové špatné věci. Proto se snažím dozvědět pozadí lidí, kteří kandidují. Člověk někdy bohužel najde věci, které by radši nevěděl. Nevolím člověka, který na zádech nese břemena nečistého chování, ale toho, který umí vyjednávat a který je schopný společnost spojit,“ míní Čechoameričanka.

O tom, že se stal prvním československým prezidentem, se Masaryk dozvěděl tady v New Yorku. Podle dobového tisku The New York Tribune mu zpráva přišla telegramem dva dny poté, co ho zvolili.

Když si ho přečetl během oběda v právnickém klubu, údajně ani „nehnul brvou“ a dál se stoicky věnoval rybě a ústřici.

Masaryk nebyl zvolen přímou volbou. Přesto jeho pravnučka, nezávislá kurátorka umění, přímou volbu vítá. „Myslím, že je to osobní zodpovědnost každého člověka. Je lepší, když má možnost se takto vyjádřit. Osobně jsem pro přímou volbu,“ myslí si Kotíková.