Volební kampaně finišují. Přibývá počet setkání s voliči, reklamního materiálu, ale i fyzických potyček

Napadení u stánku

Na sociální síti Facebook zveřejnila strana Svobodní video, ve kterém neznámý muž napadl hostesku u stánku kampaně strany. Zastal se jí předseda strany Petr Mach, který se po napadení mužem bránil. Podle jeho slov se pouze bránil napadení mužem.

Trestní oznámení ale Svobodní zatím neplánují. „Bylo by to asi zbytečné zatěžování policie, k ničemu by to nebylo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Petr Mach.

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda je video nahrané, Mach odpověděl, že „ani nevěděl, že se to nahrává a bylo to zveřejněné“.