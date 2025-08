Volební komise přehledně: jak se přihlásit a kolik dostanou její členové zaplaceno?

Chcete se stát členem volební komise a dohlížet na spravedlivý průběh říjnových sněmovních voleb? V Česku je téměř 15 tisíc okrsků a volební komisaře je do nich podle úřadů čím dál složitější shánět. Některé obvody proto dokonce pořádají náborové akce, jiné zase komisařům slibují větší finanční odměnu, než je běžné. Jak se do komise přihlásit, co musím splňovat a jaká bude moje odměna? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na pět základních otázek. Otázky a odpovědi Praha 14:20 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby v České Vsi | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co dělají členové volební komise?

Úkolem okrskové volební komise je dohlížet na hlasování voličů a poté sčítat odevzdané hlasy. „Jedná se o specifickou činnost v obecném zájmu, která zajišťuje výkon volebního práva jako základní prvek demokracie,“ popisuje na svém webu ministerstvo vnitra.

Volebních okrsků je v Česku téměř 15 tisíc a na jeden okrsek připadá jedna volební místnost. Vytvářejí se tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000 voličů a stanovuje je starosta obce. Samozřejmě například v menších obcích na jeden okrsek připadá i řádově méně voličů.

V komisi obvykle zasedá minimálně pět lidí, výjimku z tohoto pravidla ale mají právě malé okrsky do 300 voličů. Tam může být komise menší.

Jak se do volební komise dostat?

Pokud máte zájem být členem okrskové volební komise, máte dvě možnosti, jak se přihlásit.

Kdo může být ve volební komisi? Člen komise musí být občan ČR starší 18 let

Člen komise nesmí být omezen ve svéprávnosti

Člen komise nemůže být současně kandidátem ve stejném obvodu

Ministerstvo vnitra doporučuje se přihlásit primárně přes strany a hnutí, se kterými zájemci sympatizují. „Důvodem je, aby při vzájemné kontrole mohly volební strany osobně dohlížet na správnost zpracovávaných výsledků,“ vysvětluje ministerstvo vnitra.

Některá politická uskupení pro své příznivce mají například internetové formuláře, přes které se mohou přihlásit. Formulář pro letošní sněmovní volby zatím nabízí Piráti, KDU-ČSL, Stačilo! a STAN. V minulosti ale podobně své příznivce do komisí posílaly i hnutí ANO nebo TOP 09.

Každá strana či hnutí, které jsou do voleb zaregistrované, může do každé komise delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka. Čas na to mají do 30 dnů před volbami.

Pokud se komise nezaplní touto cestou, zbytek členů jmenuje starosta. Další cestou, jak se přihlásit je tedy přímo přes příslušný úřad. Poměrně běžnou praxí je, že ve volebních komisích zasedají zaměstnanci místních úřadů. Důvodem je malý zájem o místa ve volebních komisích.

Jakou odměnu dostane člen volební komise?

Na odměnu má nárok každý člen volební komise, její výše se ale liší podle funkce i podle lokality. Předseda komise dostane 2200 korun dohromady za oba volební dny, místopředseda a zapisovatel 2100 korun a řadový člen 1800 korun. Pokud jsou volby dvoukolové, zvyšuje se odměna o dalších 700 korun pro řadové členy a o 1000 korun pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu.

Některé městské části členům volební komise navíc připlácí ze svého. Například na Praze 4 každý, kdo v komisi zasedne, dostane dalších 1500 korun. Důvodem je opět nedostatek zájemců a snaha motivovat lidi, aby se do volební komise přihlásili.

„V minulosti jsme se opakovaně přesvědčili, že pokud spoléháme pouze na zákonem stanovenou výši odměn, potýkáme se silným nedostatkem zájemců o členství ve volebních komisích. Praha 4 je největší městská část a zajistit zhruba tisícovku členů opravdu není jednoduché. Volby do Sněmovny patří navíc z hlediska náročnosti práce členů komisí mezi ty náročnější, i proto jsme chtěli nabídnout adekvátní odměnu,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz mluvčí Prahy 4 Aleš Berný.

Třetí největší městkou částí v metropoli je Praha 8. Na dotazy serveru iROZHLAS.cz odpověděla, že shánění členů komise je složité u každých voleb, doposud ale vždy zvládla všechny komise naplnit. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek však potvrzuje, že členy jsou často samotní zaměstnanci městské části. Ke zvýšení odměn pro komisaře zatím městská část nepřistoupila.

To, že je těžké členy volebních komisí shánět, potvrzují i mimo Prahu. „Zájem o členství v okrskových volebních komisích obecně v čase klesá. I díky zintenzivnění náborových kampaní ale zatím zvládáme místa v komisích obsadit,“ popisuje mluvčí městské části Brno-sever Martin Ingr. O zvýšení odměn tam zatím neuvažují.

Podobné problémy ale netrápí třeba městskou část Ústí nad Labem - město. „My takové problémy vůbec nemáme. Naše komise jsou stálice a hlásí se nám do nich stále stejní lidé, kteří chodí pravidelně a je to pro ně zážitek,“ říká vedoucí oddělení hospodářské správy

Dana Koudelková.

Dostanu jako člen volební komise volno v práci?

Zaměstnanci, kteří zasednou ve volební komisi, mají nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Živnostníci mohou jako náhradu dostat maximálně 340 korun za den, žádost podávají na příslušný obecní úřad.

Jak jsou volební komise spolehlivé?

V minulosti se při volbách objevily spekulace a pochybnosti o tom, jak spolehlivý je český systém, který na spravedlnost voleb dohlíží. Odborníci ale ubezpečují, že chybovost volebních komisí je minimální. Například při prvním kole prezidentských voleb v roce 2022 zaznamenal Český statistický úřad pochybení u čtyř okrskových komisí z celkového počtu 14 857.

„Chyba u těchto čtyř komisí spočívala v tom, že spočítali více hlasů, než vydali obálek. Konkrétně tak jde o 17 hlasů,“ popsal tehdy pro server iROZHLAS.czJan Cieslar z Českého statistického úřadu.

Pokud má volič nebo politická strana podezření, že při sčítání komise pochybila, může se obrátit na Nejvyšší správní soud. Ten při posledních sněmovních volbách dostal 210 stížností.