Volební komise vylosovala čísla pro kandidátní lístky. ANO bude mít 22, Spolu dostalo 11

ANO bude letos ve sněmovních volbách kandidovat s číslem 22. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, má číslo 11. SPD má šestku, Starostové 23 a Piráti 16. Hnutí Stačilo!, za které o návrat do Sněmovny usilují komunisté a sociální demokraté, dostalo číslo 25. Čísla, jimiž budou označeny kandidátní lístky všech 26 zaregistrovaných volebních uskupení, v úterý vylosovala Státní volební komise.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

volby

Kandidující uskupení budou moci čísla využít také v kampani (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z dalších seskupení, která se pohybují blízko pětiprocentní hranice, získalo hnutí Přísaha osmičku. Strana Motoristé sobě, která v minulých sněmovních volbách ani pod původním názvem Strana nezávislosti České republiky nekandidovala, obdržela číslo 20.

STEM: Piráti nadále rostou, Stačilo! si pohoršilo. ANO by vyhrálo s 32,5 procenta hlasů

Číst článek

Čísla zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí uvede ještě v úterý odpoledne na oficiálním volebním webu. Kandidující uskupení budou moci čísla také využít v kampani. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

Jedničku určil los pro uskupení Rebelové. Sedmička, která je považována za šťastné číslo, letos připadla ČSSD – České suverenitě sociální demokracie. Číslo 13, označované naopak za nešťastné, dostala anarchokapitalistická strana Nevolte Urza.cz. Pohádkovou či biblickou trojku dostalo uskupení Jasný signál nezávislých.

Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných plastových nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly. Postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Přehled 
Vylosované číslo Název strany, hnutí nebo koalice
1 Rebelové
2 Moravské zemské hnutí
3 Jasný signál nezávislých
4 Výzva 2025
5 SMS - Stát má sloužit
6 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7 ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie
8 Přísaha občanské hnutí
9 Levice
10 Česká republika na 1. místě
11 Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
12 Švýcarská demokracie
13 Nevolte Urza.cz.
14 Hnutí občanů a podnikatelů
15 Hnutí Generace
16 Česká pirátská strana
17 Koruna česká (monarchistická strana Čech Moravy a Slezska)
18 Volt Česko
19 Volte Pravý Blok
20 Motoristé sobě
21 Balbínova poetická strana
22 ANO 2011
23 Starostové a nezávislí
24 Hnutí Kruh
25 Stačilo!
26 Voluntia

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme