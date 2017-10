Volební nej 2017: Feri je nejmladší, Schwarzenberg nejstarší a komunisté historicky nejslabší

Ne ČSSD, ne ODS

Poprvé v historii samostatné České republiky vyhrála volby jiná strana než ČSSD nebo ODS. Právě sociální demokracie a občanská demokratická strana se střídaly u moci od roku 1996.

Nejvíce stran ve sněmovně

V Poslanecké sněmovně usedne po letošních volbách celkem devět uskupení, která překonala pětiprocentní hranici. To je vůbec nejvíc od vzniku samostatné České republiky. Doposud nejvíce stran obsadilo sněmovní lavice po rozdělení Československa, a to konkrétně osm.

Drtivá porážka ČSSD

Sociální demokraté v letošních volbách do sněmovny utrpěli největší debakl od roku 1992, kdy během voleb do České národní rady získali 6,53 procent hlasů. Špičky ČSSD přitom do poslední chvíle doufaly v dvojciferný výsledek.

ČSSD nakonec skončila s výsledkem 7,27, což znamená zisk 15 poslaneckých křesel. Pro ČSSD je to propad hned o 35 mandátů. Post zákonodárce neobhájil například dosavadní šéf poslaneckého klubu Roman Sklenák, do sněmovny se nedostala ani ministryně práce a sociální věcí Michaela Marksová.

Dosud nejhůře ČSSD dopadla ve sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy pod vedením předsedy Bohuslava Sobotky získala 20,45 procent hlasů. Tehdy ji volilo přes milion lidí a v dolní komoře získala 50 mandátů.

Nováčci z řad Pirátů

Do sněmovny se vůbec poprvé ve své osmileté historii dostane Česká pirátská strana. A hned napoprvé se jí podařilo předběhnout tradiční strany jako ČSSD, KSČM, KDU-ČSL. Pirátům, kteří se dosud anžovali v komunální politice, tak po volebním výsledku necelých jedenáct procent zasedne v dolní komoře Parlamentu 22 poslanců.



Strana s obviněným lídrem

Vůbec poprvé vyhrála volby strana, jejíž lídr čelí trestnímu stíhání. Ba co víc, v případě vítězného hnutí ANO je obviněn nejen předseda Andrej Babiš, ale i první místopředseda Jaroslav Faltýnek. Oba jsou stíháni v kauze evropských dotací pro farmu Čapí hnízdo.

Nejmladší a nejstarší

V nové Poslanecké sněmovně zasedne zároveň nejmladší i nejstarší poslanec v historii Česka. Do poslanecké lavice usedne devětasedmdesátiletý Karel Schwarzenberg, který byl zvolen za TOP 09. Dosud patřilo prvenství nejstaršího poslance Zdeňku Jičínskému, kterému při zvolení v roce 2006 bylo 77 let. Naopak nejmladším zástupcem bude Schwarzenbergův partajní kolega Dominik Feri. Je mu přesně 21 let, tři měsíce a deset dní. Oba dva kandidovali v Praze.

TOP 09 měla namále

Do poslední chvíle se podle průběžných výsledků TOP 09 s předsedou Miroslavem Kalouskem pohybovala pod pěti procenty. Po sečtení výsledků v Praze, kde má strana tradičně nejsilnější podporu, se ale přes hranici nutnou pro vstup do sněmovny nakonec přehoupla. Strana má nakonec jistých sedm mandátů.

TOP 09, kterou před osmi lety založil spolu s Kalouskem Karel Schwarzenberg, tak zažila nejhorší výsledek od svého vzniku. Během voleb v roce 2010 vytěžila hned 16,7 procent hlasů, v minulých volbách v roce 2013 pak získala 11,99 procent hlasů.