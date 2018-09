Průzkum: KSČM na hranici vstupu do sněmovny. Téměř 30 procent lidí by volilo ANO

Sněmovní volby by v září podle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 29,5 procenty, dosáhlo by stejného výsledku jako loni na podzim. Druzí by skončili Piráti s 15,5 procenty hlasů. Jako jediná ze stran oproti minulým volbám posilují výrazněji. Třetí místo zaujímá ODS se 13 procenty. Model v neděli zveřejnila Česká televize. Praha 13:06 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdroj: Trendy Česka, Kantar TNS pro ČT, 1. -21. 9. 2018, technologie CATI, 860 resp., statistická chyba +/-0,9 až +/-3,1 procentního bodu. | Foto: iROZHLAS.cz/ČT | Zdroj: Infogr.am

Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09. V září se nedařilo komunistům, kteří ze srpnových osmi procent spadli na 5,5 procenta.

Na čtvrtém místě se umístila SPD s devíti procenty a na páté pozici ČSSD se sedmi procenty, šestí by byli komunisté.

Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly STAN (5,5 procenta) a KDU-ČSL (pět procent). TOP 09 v uplynulém měsíci ztrácela a nepřekročila by pětiprocentní hranici.

Nejlépe aktivizovat nové voliče z řad dřívějších nevoličů se podle průzkumu daří hnutí ANO a Pirátům. KSČM a KDU-ČSL vychází jako strany s nejvěrnějšími voliči (95 procent). „Za věrné jsou považováni ti, co za poslední tři měsíce svůj názor o volbě nezměnili,“ uvedla agentura.

O své volbě bylo při posledním výzkumu pevně rozhodnuto 44 procent lidí a dalších 28 procent by spíš už neměnilo. Naopak více než čtvrtina by ještě výběr mohla změnit.

Ke komunálním volbám chce jít až 70 procent lidí

Podle průzkumu zveřejněného Českou televizí v pořadu Otázky Václava Moravce se k pátečním a sobotním volbám do zastupitelstev měst a obcí chystá s jistotou 54 procent lidí, dalších 20 procent lidií odpovědělo na otázku o účasti „spíše ano“.