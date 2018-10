Strany a hnutí tipovaly, jak dopadnou v komunálních volbách. Kdo se trefil?

Věřili si na 20 procent, nakonec v Praze získali Piráti o tři procenta hlasů méně. V odhadu volebních výsledků se v metropoli trefili naopak TOP 09 nebo lidovci. A co třeba odpověď komunistů? Každé křeslo dobré. Server iROZHLAS.cz před víkendovým kláním oslovil zástupce všech sněmovních stran a zjišťoval, jak vidí svoje šance v komunálních volbách. Kdo se trefil, a kdo byl naopak mimo? Doporučujeme Praha 13:30 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strany a hnutí tipovaly, jak dopadnou ve volbách | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co tedy Piráti před uplynulým víkendem označili za úspěch? „Praha 20 procent a více. A scénář, kdy nemá ANO a ODS většinu v zastupitelstvu,“ řekl k možnému volebnímu výsledku pro server iROZHLAS.cz místopředseda strany Mikuláš Ferjenčík.

Jak se volilo ve vašem okrsku? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků komunálních voleb Číst článek

Piráti sice nakonec v hlavním městě získali „pouze“ 17,07 procenta hlasů a skončili druzí za ODS, další část jejich výroku se však naplnila. Hnutí ANO totiž v Praze skončilo páté a spolu s ODS drží v 65členném zastupitelstvu jen 26 hlasů.

Redakce se ptala na odhad volebních výsledků ale i v dalších velkých městech. Pro Brno tak Ferjenčík tipoval alespoň 15 procent hlasů, pro Ostravu 10. Ani v jednom případě však strana nakonec na své tužby nedosáhla – v Brně získala 8,74 procenta a v Ostravě 8,95 procenta.

KSČM: Každé křeslo dobré

Redakce se před víkendovými volbami ptala také místopředsedy KSČM a poslance Stanislava Grospiče. „Budu rád, když v současné situaci bude KSČM zastoupena v zastupitelstvech výše uvedených měst,“ zněla jeho odpověď.

A jaká byla nakonec realita? Třeba v Praze komunisté v obecních volbách – podobně jako ČSSD – propadli, a poprvé od roku 1990 tak nezasednou v pražském zastupitelstvu. Podobný debakl strana zaznamenala v Brně, oproti tomu v Ostravě získala alespoň šest mandátů. Ve srovnání s rokem 2014 si však strana pohoršila o čtyři mandáty.

Lidovci se v Praze strefili

Konkrétní v odhadu volebních výsledků v komunálních volbách byli lidovci. V Praze tipovali pro iROZHLAS.cz přes 15 procent a strefili se. Konkrétně tedy v hlavním městě, kde se lidovci o hlasy voličů ucházeli společně s TOP 09 a hnutím STAN, získaly Spojené síly pro Prahu 16,29 procenta. Uskupení tak získalo v zastupitelstvu 13 křesel.

„Přes 13 procent by to pak mohlo být v Brně, zde kandiduje KDU-ČSL samostatně. V Ostravě by KDU-ČSL za úspěch považovala zlepšení minulého výsledku,“ pokračovala mluvčí strany Denisa Morgensteinová. A výsledek? V Brně lidovci nakonec utržili pouze 10,25 procenta a v Ostravě 5,83 procenta, kde si tak pohoršili o jednoho zastupitele.

Podrobné výsledky komunálních voleb můžete sledovat v naší speciální aplikaci.

STAN propadli v Brně a Ostravě

Stejný odhad pro Prahu pak mělo také hnutí STAN, které kandidovalo s lidovci a TOP 09 v rámci uskupení Spojené síly pro Prahu. Šéf hnutí Petr Gazdík totiž tipoval, že uskupení získá minimálně 15 procent hlasů.

„Tyto volby jsou specifické a těžko se u nich výsledek odhaduje. V minulých komunálních volbách jsme patřili mezi nejsilnější politické strany, nyní je realita odlišná. Nedomníváme, že získáme stejný počet zastupitelů jako v roce 2014.“ Jan Hamáček (předseda ČSSD)

„V případě Brna či Ostravy nejsme tolik ambiciózní a za úspěch budeme považovat Brno přes sedm procent a v Ostravě nám postačí účast v zastupitelstvu,“ doplnil. Ani v jednom městě se však kandidáti hnutí do zastupitelstva nedostali.

To TOP 09 označila za úspěch v Praze 20 procent, v Brně osm. Zatímco v hlavním městě v rámci Spojených sil pro Prahu se svému tipu alespoň přiblížila, v Brně se nedostala ani zastupitelstva. V Ostravě pak byli zástupci strany na kandidátce ODS, která ve městě získala necelých deset procent.

Propad ČSSD

Šéf ČSSD Jan Hamáček pak při odhadu výsledků komunálních voleb, které pro stranu nakonec skončily debaklem, nechtěl být příliš konkrétní. „Tyto volby jsou specifické a těžko se u nich výsledek odhaduje. V minulých komunálních volbách jsme patřili mezi nejsilnější politické strany, nyní je realita odlišná,“ popsal.

Čižinský, Hřib a Pospíšil se sejdou u jednoho stolu. Chtějí jednat o programu možné koalice v Praze Číst článek

„Nedomníváme, že získáme stejný počet zastupitelů jako v roce 2014,“ doplnil Hamáček. ČSSD nakonec přišla o skoro polovinu zastupitelů. V Praze se poprvé od roku 1990 nedostala do vůbec zastupitelstva, v Brně pak získala pět mandátů, v Ostravě tři.

ANO a obhajoba roku 2014

Za ANO odpovídal manažer hnutí Jan Richter, podle kterého by byl úspěch obhájit volební výsledky z roku 2014. To se s výjimkou Prahy povedlo, v Brně si hnutí polepšilo oproti minulým komunálním volbám o necelá čtyři procenta, v Ostravě dokonce více než o deset.

Hnutí SPD Tomia Okamura pak do senátních voleb nasadilo 27 kandidátů, mělo tedy zástupce ve všech obvodech. Podobně jako hnutí ANO může ve volbě jedině získat. „Jakýkoliv získaný mandát, bude pro SPD úspěchem,“ řekla redakci mluvčí Michaela Dolenská. Do finálního duelu se však žádný zástupce hnutí neprobojoval.

SPD zase ústy mluvčí Michaely Dolenské označilo za úspěch, pokud by se zástupci hnutí do zastupitelstva velkých měst vůbec dostali. Zatímco v Brně a Ostravě se to povedlo, v Praze nezískalo hnutí žádný mandát.

ODS na dotazy i přes opakované výzvy nereagovala.